إقامة معرض "بروبابر دبي 2023" في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر في فيستيفال أرينا دبي

عرض الحلول الابتكارية في مجال التغليف والنظافة للعلامات التجارية العالمية الرائدة في صناعة التغليف

دبي، لا تزال حصة تغليف الورق في سوق التغليف الإجمالي المقدر بنحو 74 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تشهد نموا هائلا مع انتعاش قطاع التجارة الإلكترونية وتحول تفضيل المستهلكين نحو حلول مستدامة وصديقة للبيئة.

أكد خبراء الصناعة المشاركين في المعرض التجاري الرائد Propaper 2023 "بروبابر 2023" المقبل، أنه تماشيا مع هذا النمو في الطلب، ازدادت استثمارات مصانع ورق الكرافت في المنطقة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد، مع زيادة استخدام التغليف بالورق في مختلف الصناعات مثل مجالات الأغذية والنظافة والصيدلة ومستحضرات التجميل، مما أدى إلى زيادة الطلب.

سيستضيف معرض "بروبابر دبي 2023" مجموعة كبيرة من شركات الورق والتغليف العالمية التي تقف في طليعة الابتكار. يقام المعرض، الذي يشمل أيضًا "سوبر سورسينغ دبي" تحت إشراف اتحاد المنظمات الهندية لتصدير السلع (FIEO)، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر في "فيستيفال أرينا دبي" بمنطقة مدينة دبي للمهرجانات.

"التجارة الإلكترونية ما زالت تشهد انتعاشًا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع، وهذا بدوره دفع بالطلب على حلول التغليف في مختلف القطاعات. ويمكن أن يتجاوز السوق العام للتجارة الإلكترونية في المنطقة 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا سيكون بالتأكيد عاملًا لتعزيز الحاجة إلى حلول التغليف بالورق، وتكون صناعة الورق بمقترحاتها المستدامة والبديلة في استعداد للزيادة"، قال السيد ماجد رشيد - المدير العام لشركة Star Paper Mill Paper Industry بدولة الإمارات.

ونقلًا عن تقرير أبحاث سوق البيانات، قال المتحدثون باسم بروبابر 2023، إن سوق ورق الكرافت سيستمر في اكتساب حصة في السوق. ووفقًا لتوقعات أعوام 2020-2028، ستنمو سوق ورق الكرافت بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 3.8% في الإمارات وحدها لتصل إلى أكثر من 54 مليون دولار أمريكي.

"النمو في تغليف المواد الغذائية بالورق الذي شهد ارتفاعًا خلال وبعد الجائحة، ما زال يشكل دافعًا للاستفادة من المستثمرين في قطاع الورق في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعتبر معدلات انتشار الإنترنت هناك الأعلى عالميًا مما يدعم التجارة الإلكترونية. وقال عمر علي عبد اللـه الحسني، رئيس مجلس إدارة شركة كيرياس للورق بسلطنة عُمان: "لقد نما حجم الفرص أيضا مع التوجه نحو مجالات مثل صناعة الأدوية والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل في استخدام حلول التغليف بالورق بشكل كبير، مستفيدين من انتعاش القطاع التجاري الإلكتروني".

استعدادًا لزيادة الطلب في هذا القطاع، أعلنت شركة Keryas Paper Mills عن استثمارات في قطاع ورق الكرافت لإنتاج لفائف ورق الكرافت المعاد تدويره، وكشفت عن مشروع ورق الكرافت بقيمة 40 مليون دولار أمريكي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال معرض اكسبو بروبابر السابق في عام 2022.

كما أعلنت Star Paper Millsعن استثمارات في قطاع ورق الكرافت، وبالتعاون مع شركة آر سي لماكينات الورق، أعلنوا عن استثمار يزيد عن 54 مليون دولار أمريكي في مناطق خليفة الاقتصادية في أبو ظبي (KEZAD) لإنتاج لفائف ورق الكرافت المعاد تدويره.

أكد تقرير من Mordor Intelligence أيضًا اتجاه النمو في حلول التغليف بورق الكرافت للقطاعين B2C و B2Bبمعدل نمو مقدر بنسبة 4.30% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 2023 إلى 2028.

"شهدت صناعة الورق زيادة مستمرة في الاستثمارات، سواء كانت توسعًا في المشاريع الحالية أو مشاريع جديدة مع ارتفاع مستمر في سوق المنتجات الورقية. في مجلس التعاون الخليجي وحده، كان النمو واضحًا لحلول التغليف بورق الكرافت مع وجود فئة سكانية شابة يتمتعون بالذكاء الرقمي والوعي بالاستدامة والذين لديهم معدل إنفاق سريع عبر الإنترنت"، قال جين جوشوا، المدير العام لشركة Verifair.

المشاركة الهندية

تشكل الشركات الهندية في "معرض بروبابر2023" أكبر حضور من العارضين، بينما تشارك الصين ومصر أيضًا في الجناح. تأتي المشاركة الهندية أيضًا في سياق النمو المتزايد للتجارة الثنائية بين الهند والإمارات.

احتفلت الهند والإمارات العربية المتحدة مؤخرًا بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) مع وزارة الاقتصاد الإماراتية، مشيرة إلى أن التجارة غير النفطية تجاوزت 50.5 مليار دولار أمريكي من مايو 2022 إلى أبريل 2023، بزيادة قدرها 5.8%.

سيكون "معرض بروبابر2023" منصة لجمع أصحاب صناعة الورق، وعرض المنتجات واستكشاف الشراكات وفرص النمو. يعد هذا المعرض في عامه الثاني منصة فريدة للتواصل بين المشترين والبائعين والتي ستسهم في تيسير الشراكات والاستثمارات المشتركة ودخول الأسواق واستكشافها، بالإضافة إلى زيادة محاولات البيع للمشاركين.

سيستضيف المعرض شركات صناعة الورق من مختلف القطاعات، بما في ذلك منتجي الورق المقوى ومُصنعي ماكينات مصانع الورق وماكينات الأنسجة والتحويل، وكذلك معدات الطباعة والتغليف.

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