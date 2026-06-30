منذ انطلاق مدينة الجونة البحر الأحمر، رسخت المدينة مفهومًا مميزًا لمعنى الحياة الراقية، القائم على التصميم المدروس والتواصل الإنساني الحقيقي، وليس على الحجم أو التوسع فقط. ففي الوقت الذي اتجهت فيه العديد من المدن إلى بناء أفق عمراني أكثر ارتفاعًا، اختارت مدينة الجونة البحر الأحمر الحفاظ على طابعها العمراني منخفض الارتفاع؛ من خلال أحياء تتميز بمساحات مفتوحة وتصميم مدروس، ومنازل صُممت بمقياس إنساني، وبيئة عمرانية تمنح السكان مساحة للتنفس بدلًا من استغلال كل مساحة ممكنة.

ارتبطت هوية مدينة الجونة البحر الأحمر بالحياة على الواجهة المائية، حيث تم دمج البحيرات والمسطحات المائية المفتوحة في تصميم المدينة منذ البداية، لتساهم في تشكيل طريقة توزيع المنازل وتجربة الحياة اليومية داخلها. كما تم تصميم الشوارع والمساحات العامة بحيث تشجع السكان على المشي والحركة، وليس فقط بهدف زيادة المساحات المبنية. هذا الطابع الهادئ والمتوازن، الذي لا يعتمد على المبالغة أو التصنع، أصبح أحد العناصر التي تميز مدينة الجونة البحر الأحمر منذ تأسيسها، انطلاقًا من إيمانها بأن العمارة تبدأ من الإنسان ومن الإحساس بالانتماء الذي تخلقه بين الأفراد.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، تبدأ مدينة الجونة البحر الأحمر فصلًا جديدًا في رحلتها المعمارية، حيث أعلنت مدينة الجونة البحر الأحمر، المدينة المتكاملة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن إطلاق مشروع SIBA الجونة، وهو مشروع سكني مميز يعيد تقديم فلسفة مدينة الجونة البحر الأحمر من خلال تنوع معماري، ومساحات مدروسة، وتركيز أكبر على تجربة السكان وعلاقتهم بالمكان المحيط.

ويعد مشروع SIBA الجونة من أوائل المشروعات السكنية في مدينة الجونة البحر الأحمر التي تتبنى مفهوم التصميم متعدد المهندسين المعماريين، حيث يجمع نخبة من الاستوديوهات المعمارية العالمية الحائزة على جوائز قيمة، لتقديم تفسيرات متنوعة لمفهوم الحياة معدومة الزحام والمتمحورة حول الإنسان الذي تتميز به المدينة، وذلك ضمن مخطط عمراني متكامل صممه Burton Studio، المعروف بنهجه القائم على تصميم بيئات متوازنة ومدروسة تراعي خصوصية الموقع، والابتكار، والاستدامة طويلة الأمد.

يقدم مشروع SIBA الجونة مجموعة من المنازل التي تعكس فلسفات معمارية مختلفة لعدد من أبرز الاستوديوهات العالمية، من بينها Unknown Works، المعروف بمشروعات مثل Garden House في لندن وبنهجه المعماري المستوحى من الطبيعة، وBlock722 الحائز على العديد من الجوائز، وصاحب مجموعة من أبرز المشروعات السكنية المعاصرة في اليونان ومنطقة البحر المتوسط، وMesura المشهور بمشروعات الضيافة والسكن ومنها فندق Mas de Torrent في إسبانيا، إلى جانب OOAA المعروف بأعماله المميزة مثل مشروع Chapel of Sound في الصين، الذي يمزج بين التعبير المعماري والأجواء الخاصة والأشكال المعمارية الخالدة. ويساهم هؤلاء المعماريون معاً في تقديم وجهة سكنية تمنح كل منزل فيها تفسيراً فريداً لمفهوم الحياة العصرية، ضمن بيئة تحافظ على المساحات الواسعة، والمقياس الإنساني، والارتباط بالطبيعة، وهي السمات التي شكلت هوية الجونة على مدار سنوات.

قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية مصر: "يعتمد مشروع SIBA الجونة على جميع المقومات التي شكلت هوية مدينة الجونة البحر الأحمر منذ انطلاقها حيث يجمع بين الخصوصية، والتخطيط العمراني المتوازن ، والحياة المطلة على المياه، والشعور بالانتماء بأسلوب جديد لم يسبق لنا تطبيقه من قبل. إنه مجتمع سكني يجمع بين رؤى معمارية متعددة ومتميزة، حيث يضيف كل مصمم فلسفته الخاصة ضمن وجهة واحدة متكاملة، مع الحفاظ على المساحات الواسعة التي تتميز بها مدينة الجونة البحر الأحمر ."

وأضاف: " كما يكمل موقع المشروع هذه التجربة، حيث تم بناؤه على أرض مرتفعة توفر إطلالات واسعة على البحيرات والمسطحات المائية، بما يعزز تجربة السكن وسط الطبيعة، وهي مزايا نادراً ما تتوافر في مواقع أخرى على ساحل البحر الأحمر ويظل أصحاب المنازل هم محور كل قرار في SIBA الجونة؛ فنحن نصمم تجربة تلبي تطلعاتهم وتقدم لهم قيمة تتجاوز توقعاتهم"

وبداية لهذه الرحلة المعمارية، يقدم SIBA الجونة أول نماذجه السكنية Triangle Villa، من تصميم الاستوديو المعماري اللندني Unknown Works، وهي فيلا من 3 غرف نوم بتصميم طابق واحد. ويعكس التصميم فلسفة الجونة القائمة على القرب من البيئة المحيطة، حيث يقع في قلب الفيلا مساحة مثلثة تربط بين المساحات الداخلية والخارجية، لتؤكد على أهمية الفراغ والمساحات المفتوحة في خلق الخصوصية والراحة والشعور بالانتماء.

ويقدم المشروع نموذجًا سكنيًا آخر Tandem Villa، وهو مفهوم للفلل المزدوجة من تصميم مكتب Block722 ويضم النموذج وحدتين سكنيتين مستقلتين تتشاركان رؤية تصميمية واحدة، وتقعان جنباً إلى جنب، مع الحفاظ على الخصوصية الكاملة لكل منهما، وفي الوقت نفسه خلق شعور بالتقارب والجيرة يعكس روح المجتمع التي تميز الجونة منذ نشأتها. تساهم المساحات المترابطة والعناصر المعمارية المصنوعة من التراكوتا، والتراسات المظللة، والفناء المركزي في تشكيل حركة السكان بين المنزلين، بما يخلق نقاط تواصل هادئة وطبيعية دون اللتأثير على الخصوصية أو الإحساس بالازدحام.

ويتميز المشروع أيضاً بتضاريس مرتفعة توفر إطلالات على البحيرات وملعب الجولف وإطلالات جزئية على البحر. كما يعتمد المخطط العام على توزيع متدرج للمباني يوازن بين اتساع المسافات والمقياس العمراني المدروس، بما يعزز الخصوصية والانفتاح البصري وسهولة الحركة داخل المجتمع السكني، مع جسور ذكية تربط بين أجزاء المشروع المختلفة دون التأثير على الشعور بالاتساع والخصوصية. وباعتبارها المرحلة الأولى من قصة SIBA الجونة، ستتبع هذه المرحلة مجموعة من الإطلاقات الجديدة خلال الأشهر المقبلة، يقدم كل منها مفهوماً معمارياً مختلفاً، مع الحفاظ على القيم الأساسية التي شكلت هوية الجونة على مدار تاريخها.

الجدير بالذكر أن SIBA الجونة صُمم خصيصاً للباحثين عن تجربة سكنية تجمع بين الموقع المتميز والتصميم الاستثنائي وأسلوب الحياة الفريد الذي تشتهر به الجونة. ويرتكز المشروع على رؤية متكاملة تبدأ من الفكرة والتصميم قبل المنتج العقاري نفسه، بما يتيح للملاك فرصة الانضمام إلى تجربة سكنية مختلفة تتمحور حول العمارة والطابع الشخصي والانتماء الحقيقي.

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