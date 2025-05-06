ارتفاع قياسي في السوق الثانوي، إلى جانب نمو ملحوظ في السوق الأولي، يدفع دبي لتسجيل أعلى إجمالي شهري في تاريخ المعاملات العقارية، بنمو سنوي بنسبة 94% في القيمة و54% في عدد الصفقات.

السوق الثانوي في دبي يحقق رقمًا قياسيًا بقيمة مبيعات بلغت 28 مليار درهم من خلال أكثر من 7,700 صفقة، بزيادة 67% في القيمة و66% في عدد المعاملات مقارنة بأبريل 2024.

مبيعات العقارات على المخطط والمشروعات الجديدة تواصل دعم الزخم، مسجلة 34.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية قدرها 124% مقارنة بأبريل 2024.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز مؤشرات أداء السوق العقاري في دبي خلال أبريل 2025، والتي كشفت عن تسجيل مستويات تاريخية جديدة في نشاط المبيعات العقارية.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي (DLD)، بلغ إجمالي قيمة المعاملات العقارية في الإمارة خلال أبريل 2025 نحو 62.1 مليار درهم إماراتي، وهو أعلى رقم شهري يتم تسجيله حتى الآن، بزيادة 94% في القيمة و54% في عدد المعاملات مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. ويؤكد هذا الأداء الاستثنائي على الحيوية المتواصلة في سوق العقارات بدبي، مع نمو في كل من السوقين الأولي (العقارات على المخطط) والثانوي (العقارات الجاهزة).

أداء المبيعات: السوق الأولي يواصل زخمه التصاعدي

سجلت مبيعات العقارات على المخطط والمشروعات الجديدة ارتفاعًا بارزًا، إذ بلغت قيمتها 34.2 مليار درهم إماراتي، محققة نموًا سنويًا بنسبة 124% مقارنة بأبريل 2024. وقد ساهمت معاملات استراتيجية في وجهات متميزة مثل "نخلة جبل علي" و"ذا أويسيس من إعمار" بشكل كبير في هذا النمو.

وقد شكّلت "نخلة جبل علي" و"ذا أويسيس من إعمار" ما نسبته 19% و13% من إجمالي قيمة المبيعات، رغم أن كلتيهما لم تمثلا سوى أقل من 2% و4% من حجم الصفقات، ما يعكس شهية المستثمرين المتزايدة نحو المجتمعات المستقبلية والمشاريع العقارية ذات العلامات التجارية.

أداء المبيعات: السوق الثانوي يثبت قوته واستدامته

شهد قطاع العقارات الجاهزة أداءً قويًا، مع تسجيل 28 مليار درهم في قيمة المبيعات، موزعة على أكثر من 7,700 صفقة، بزيادة 67% في القيمة و66% في العدد مقارنة بأبريل 2024.

ومن بين أبرز المعاملات، صفقة بيع أرض بقيمة 1.45 مليار درهم في منطقة DMCC-EZ2 لمصلحة مشروع Sobha Central المقبل في جبل علي. كما أسهم النشاط المتنامي في مجتمعات رئيسية مثل نخلة جميرا، قرية جميرا الدائرية (JVC)، ودبي مارينا بشكل ملحوظ في تعزيز القيمة الإجمالية للمعاملات.

تفضيلات المستهلكين: الشقق تواصل الهيمنة على توجهات السوق

لاتزال الشقق الخيار الأول لدى الباحثين عن السكن، سواء للإيجار أو الشراء، حيث شكلت 78% من عمليات البحث عن الإيجارات، و59% من عمليات البحث عن التملك في أبريل 2025.

وقد استحوذت شقق الاستوديو على 21% من عمليات البحث عن الإيجارات، مقابل 14% فقط من اهتمام المشترين، مما يشير إلى فرص قوية لتحقيق العائد من هذه الفئة السكنية الصغيرة.

أما الشقق ذات الغرفتين، فكانت الأكثر جذبًا للمشترين بنسبة 35%، وشكلت 31% من الطلب الإيجاري، ما يعكس توازنًا في الاهتمام بهذه الفئة.

قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في "بروبرتي فايندر": "يواصل سوق العقارات في دبي تسجيل مستويات جديدة من الأداء، مدعومًا بالتخطيط الحضري الجريء، والتشريعات التنظيمية الذكية، وثقة المستثمرين. النمو المستمر في السوقين الأولي والثانوي دليل واضح على صلابة السوق وجاذبيته طويلة الأجل".

وأضاف: "مبادرة دائرة الأراضي والأملاك الأخيرة لتطبيق أنظمة حوكمة إعلانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز الشفافية والمصداقية في الإعلانات العقارية عبر المنصات الرقمية الرائدة – وهو توجه نتماشى معه باستمرار في 'بروبرتي فايندر'. وبالاستفادة من الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها الدائرة خلال معرض العقارات الدولي، نشهد اليوم مرحلة جديدة من التنظيم الذكي وتحسين معايير الخدمة. ونحن مستمرون في دعم هذه الرؤية من خلال تزويد المستثمرين والباحثين عن السكن بأدوات تعتمد على البيانات، وتمكنهم من اتخاذ قرارات واثقة ومبنية على رؤية مستقبلية."

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نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

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