التقرير السنوي يظهر تخصيص أكثر من 6.19 مليار درهم ) 1.685 مليار دولار ( من عائدات السندات الخضراء لتطوير مشاريع طاقة نظيفة في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

1.685 مليار دولار من عائدات السندات الخضراء لتطوير مشاريع طاقة نظيفة في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 يسهم استثمار كل 3,67 مليون درهم (مليون دولار) في السندات الخضراء خلال عامي 2023 و2024 في تجنب نحو 3,700 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً

"إطار عمل التمويل الأخضر" لشركة "مصدر" المُحدث يتيح تعزيز الاستثمارات في الجيل التالي من تقنيات الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر ونظم تخزين الطاقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، عن إصدارها اليوم لتقرير التمويل الأخضر لعام 2024، الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من خلال إصدارات السندات الخضراء لشركة "مصدر" وما حققته من تأثير ونتائج ملموسة.

ويشير التقرير إلى أنه تم تخصيص أكثر من 6.19 مليار درهم (أكثر من 1.685 مليار دولار) من عائدات السندات الخضراء الصادرة في عامي 2023 و2024 وحتى الفترة المنتهية في 31 ديسمبر، لتطوير مشاريع جديدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية، ونظم تخزين الطاقة، مما ساهم في دعم تنمية قطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أسواق مثل أوزبكستان، وأذربيجان، وصربيا.

ويبين التقرير أن كل 3,67 مليون درهم (مليون دولار) تم استثماره عبر سندات مصدر الخضراء في مشاريع للطاقة النظيفة، يُسهم في تفادي نحو 3,700 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يرفع إجمالي الانبعاثات التي تم تفادي إطلاقها إلى أكثر من 6.28 مليون طن سنوياً.

وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة "مصدر": " تستند استراتيجية مصدر للتمويل الأخضر إلى تخصيص رؤوس الأموال ضمن إطار منضبط، ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل فعّال، إلى جانب الالتزام بالشفافية في الإفصاح. ونفخر بتوجيه عائدات السندات نحو مشاريع جديدة خضراء وفق معايير صارمة، ما يسهم في دفع عجلة الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على كفاءة مالية عالية وتعزيز ثقة المستثمرين".

وكانت "مصدر" قد حدّثت في مارس العام الجاري إطارها للتمويل الأخضر، بهدف توسيع نطاق المشاريع المؤهلة ليشمل الهيدروجين الأخضر ونُظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة. وعقب ذلك، جدّدت وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" تصنيف جودة الاستدامة لـ "مصدر" عند المستوى SQS1 (ممتاز)، ضمن رأي الطرف الثاني، مؤكدةً توافق الإطار مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن "الرابطة الدولية لأسواق رأس المال" ومبادئ القروض الخضراء.

وفي هذا السياق، شهد إصدار "مصدر" لسندات خضراء بقيمة 3,67 مليار درهم (مليار دولار أمريكي) في مايو 2025 إقبالاً كبيراً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بمعدل 6.6 ضعف. وتم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع هذا الإصدار، يرتفع إجمالي ما جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء في عام 2023 إلى 10,089 مليار درهم (2.75 مليار دولار).

ويمثل برنامج السندات الخضراء جزءاً من أنشطة تمويلية أوسع تنفذها شركة "مصدر"، ويشمل ذلك الحصول على تمويل وفق صيغة دون حق الرجوع بقيمة 22,035 مليار درهم (6 مليارات دولار) في عام 2024 لتطوير 12 مشروع طاقة نظيفة في 9 دول بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 11 جيجاواط.

وتأكيداً على التزامها بالشفافية في مجال التمويل المستدام، استعانت شركة "مصدر" بشركة "إرنست آند يونغ" لإجراء مراجعة محدودة بهدف التحقق من تخصيص العائدات وبعض مؤشرات الأثر البيئي الواردة في تقرير التمويل الأخضر لعام 2024.

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 51 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

