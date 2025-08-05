اجتمع خبراء من قطاعات التكنولوجيا والضيافة والفعاليات في معرض سوق السفر العربي 2025 لاستكشاف التأثير المتزايد للمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطاع السفر.

سلطت شركات، بما فيها: سابر وإكسبيديا و TAAP وسيفنت، الضوء على الدور الحاسم للرؤية البشرية في بناء منصات أكثر ذكاءً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُحدث تكنولوجيا السفر تحولاً جذرياً في صناعة السفر عالمياً، إذ تُغير طريقة تخطيط المسافرين لرحلاتهم وحجزها وتجربتها، ووفقاً لتقرير حديث صادر عن "توريزم إيكونوميكس" بالنيابة عن سوق السفر العربي، فإن 60% من المسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة يثقون بالذكاء الاصطناعي لتخطيط جميع رحلاتهم، مقارنةً بـ 48% من المسافرين في دول أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع تزايد دمج التكنولوجيا في عادات المستهلكين.

ووفقاً للتقرير، أصبح الذكاء الاصطناعي أداةً رئيسيةً للمسافرين الذين يخططون لرحلاتهم إلى الشرق الأوسط. وقد استخدم ما يقرب من ستة من كل عشرة أشخاص الذكاء الاصطناعي لتخطيط رحلاتهم، حيث استخدمه 21% منهم قبل رحلتهم الأخيرة، ومع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي، فإنه من المتوقع أن يلعب دوراً متزايداً في تقديم توصيات مُخصصة وتجارب حجز للمسافرين المُلِمّين بالتكنولوجيا، كما أكد البحث أن شركات السفر تُسخّر الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء ودفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام.

وتماشياً مع التحول الرقمي في قطاع السفر والسياحة، فقد وفر معرض سوق السفر العربي 2025 منصة مثالية لنخبة من أبرز الخبراء في قطاعات التكنولوجيا والضيافة والفعاليات لمناقشة الآثار المترتبة على التواصل البشري مع انتشار الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصات الخدمة الشخصية والتصميم القائم على البيانات بشكل متزايد.

وخلال كلمتها خلال الفعالية، قالت إيمي ريد، نائبة رئيس الابتكار في شركة سيبر للضيافة: "من المهم إدراك أن التواصل الإنساني هو جوهر الضيافة، لذا عندما نفكر في الابتكار في قطاع الضيافة، فإننا نسعى لإيجاد طرق تُعزز هذه اللحظات المهمة، بدلًا من استبدالها، حيث نريد توفير وقت الموظفين ليتمكنوا من التفاعل بشكل أكثر جدوى".

كما أكدت ريد على أهمية إدراك قطاع الضيافة أن التكنولوجيا غيّرت توقعات الضيوف من مقدمي خدمات الضيافة، إذ باتوا يسعون إلى إرضاء العملاء فورًا واستجابة سريعة، وقد أدى ذلك إلى تطوير حلول مبتكرة مثل SynXis Concierge AI، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير خدمة العملاء في الفنادق، موفرًا إجابات فورية ومفصلة ودقيقة لاستفسارات محددة، مما يقلل الاعتماد على معرفة كل موظف على حدة، ويضمن خدمة متسقة وعالية الجودة على مدار الساعة.

ومن الأمثلة الأخرى خدمة "مجد إيه آي" الذكية من ميرال، والمستخدمة في وجهات سياحية مثل: واجهة ياس باي البحرية وعالم فيراري في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث تقدم هذه الخدمة اقتراحات مصممة خصيصًا بناءً على تفضيلات الزوار، مما يساعدهم على تحسين تجربتهم إلى أقصى حد.

وقد اتفق المشاركون في الندوة على أن الابتكار الذي يركز على الإنسان يبدأ بفهم سلوك المستهلك، حيث تتبنى مؤسسات مثل المسافر نهجًا إبداعيًا مشتركًا، وتُطور أدوات بناءً على نقاط ضعف العملاء.

وبالمثل، تُطور منصة وكلاء السفر "إكسبيديا تي إيه إيه بي" تقنيات مستوحاة من رؤى وكلاء السفر أنفسهم، مما يضمن توافق أدواتها مع احتياجات العملاء وسهولة استخدامها.

وفي الوقت نفسه، يُحقق صعود الذكاء الاصطناعي في قطاع فعاليات الأعمال مكاسب كبيرة في الكفاءة والمعرفة. ومع توقعات بوصول قيمة قطاع الاجتماعات والفعاليات العالمي إلى 945 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وتجاوزه 2.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032، فإن الحاجة إلى أدوات ذكية وقابلة للتطوير لم تكن يومًا أكبر من أي وقت مضى، حيث يُعدّ التخصيص القائم على البيانات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز مشاركة الحضور وولائهم، حيث يُساعد الذكاء الاصطناعي على أتمتة عملية البحث عن المصادر، وترجمة المحتوى آنيًا، وتقديم تجارب فعاليات مُخصصة.

ومع ذلك، اتفق المتحدثون على التحذير من الإفراط في الاعتماد على التكنولوجيا على حساب الأصالة. فمع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في تخصيص تجارب السفر وتحسين الكفاءة التشغيلية، فإنه لا يحل محل الأدوار البشرية، بل يُعيد تشكيلها، مما يشجع المؤسسات على إعادة توجيه المواهب نحو تفاعلات أكثر جدوى وتركيزًا على الضيوف. وفي نهاية المطاف، وبينما يسعى منظمو الفعاليات ومقدمو خدمات السفر إلى خلق تجارب تلقى صدىً إيجابيًا، يبقى الإجماع على أن التواصل البشري يجب أن يظل محور كل تقدم رقمي.

وبهذه المناسبة علّقت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، قائلةً: "عندما يتعلق الأمر بابتكارات السفر والسياحة، فإن أكثر التقنيات فعالية هي تلك التي تُعزز التفاعلات البشرية، وتُحسّن الكفاءة، وتستجيب مباشرةً لاحتياجات العملاء، ولهذا يلتزم قطاع السفر والسياحة بالابتكار المسؤول من خلال وضع الإنسان في صميم كل حل تقني".

وتجسيدًا للتقارب الشامل بين قطاع السفر والتكنولوجيا والابتكار، فقد شهد معرض تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي في دورته لعام 2025 حضورًا غير مسبوق، بزيادة تجاوزت 26% في عدد المنتجات المعروضة. وسيواصل معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 7 مايو، التركيز على الابتكار، بعرض أحدث التقنيات التي من شأنها رسم ملامح مستقبل السفر.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 33 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

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