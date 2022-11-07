"الاتصالات السعودية" تقدم أسرع تجربة جوال بالمملكة و"موبايلي" تقلص فجوة تجربة الفيديو

جدة: أكد تقرير تقني حديث عن تجربة شبكة الجيل الخامس 5G في المملكة العربية السعودية أن الرياض تسعى إلى المحافظة على الزخم في سوق الاتصالات، وتعزيز شبكة الجيل الخامس؛ من خلال إقامة شراكات، وإتاحة فرص استثمارية جديدة في البحث، والتطوير؛ لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 16 مليار دولار بحلول العام 2030، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة أوبن سيجنال (Opensignal) عن تجربة شبكة 5G في السعودية، إلى توقيع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تعاون مع الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأمريكية (NTIA)، تتضمن تعاون البلدين في مجالات تقنيات الجيلين الخامس والسادس.

وعدّ التقرير مشغلي الاتصالات السعوديين الثلاثة، وهم: شركة الاتصالات السعودية، وموبايلي، وزين، من الشركات الرائدة في شبكة الجيل الخامس عالميًّا، وقد حصلوا على 12 جائزة، بواقع سبع جوائز في فئة التأثير العالمي لشبكة الجيل الخامس، وتحسن شبكة الـ5G عن شبكة الـ4G، فضلاً عن أربع جوائز في فئة التحسين السنوي في تجربة الـ5G، بالإضافة جائزة واحدة في فئة إتاحة شبكة الجيل الخامس.

وقارن التقرير بين المشغلين في المدة من أول يوليو إلى 28 سبتمبر 2022، موضحًا أن المشغلين الثلاثة اشتركوا في الفوز بجوائز تجربة 5G والتجربة العامة، وانفردت موبايلي بجائزتين في فئتي الاتساق والتجربة، بينما اشتركت في ست جوائز أخرى، في حين انفردت الاتصالات السعودية بست جوائز، في فئتي السرعة والألعاب متعددة اللاعبين، إضافة إلى اشتراكها في سبع جوائز أخرى.

واشتركت موبايلي والاتصالات السعودية في جائزة تجربة الفيديو العامة، وسجلتا 49 نقطة بفارق 15 نقطة عن زين التي جاءت ثالثة بـ32.8 نقطة على مقياس 100 نقطة، غير أن التجربة لا تعد جيدة بالنسبة لمقاطع الفيديو عالية الدقة.

وفيما يتعلق بتجربة الفيديو باستخدام 5G، فقد حقق المشغلون الثلاثة نتائج أعلى بكثير مقارنةً بتجربة الفيديو العامة، وحصلت موبايلي والاتصالات السعودية على ما قدره 70.8 و 71.2 نقطة على مقياس 100 نقطة.

ونالت الاتصالات السعودية جائزة تجربة ألعاب 5G، وسجلت 68.4 نقطة، تلتها موبايلي بـ6.1 نقطة، بينما تراجعت زين إلى المرتبة الثالثة وسجلت 39 نقطة، كما قدمت الاتصالات السعودية أفضل تجربة ألعاب عامة متعددة اللاعبين بـ55 نقطة، تلتها موبايلي بـ51.3 نقطة، ثم زين بـ34.7 نقطة.

وفي فئة الجودة المتسقة، حصلت موبايلي مجددًا على جائزتي الجودة المتسقة المتميزة والأساسية، وجاءت شركة الاتصالات السعودية وزين في المرتبتين الثانية والثالثة تواليًا.

واشتركت زين، والاتصالات السعودية في جائزة إتاحة شبكة 5G بواقع 23.3 و23.7% على التوالي؛ ما يعني أن مستخدمي المشغلين قضوا ما يربو على خُمس أوقاتهم في الاتصال بشبكة الجيل الخامس، وجاءت موبايلي ثالثة بـ19.9%.

وأوضح التقرير أن موبايلي، والاتصالات السعودية اشتركتا في جائزة تجربة التطبيقات الصوتية لشبكة الجيل الخامس بنتيجة بلغت 80.4 و80.7 نقطة، وهي نتيجة تأتي في النطاق الجيد (80-87)، في حين سجلت زين 73.4 نقطة، وهي نتيجة تعد ضمن النطاق الضعيف.

ومن اللافت للانتباه أن "الاتصالات السعودية" فازت بجوائز السرعة الأربعة، حيث سجل مستخدمو "أوبن سجنال" أسرع متوسط لسرعات التنزيل، والتحميل على المستوى العام، ومستوى الـ5G، وفي المرتبة الثانية جاءت موبايلي، بينما جاءت زين في المرتبة الثالثة.

واظهر التقرير أن مستخدمي الجوال يقضون كل الوقت تقريبًا في اتصالات النطاق العريض للجوال، وحققت موبايلي، والاتصالات السعودية 97.6 و97.7%، بينما احتلت زين المرتبة الثالثة بفارق ضئيل عند 96%.

ولم يرصد التقرير فروقًا بين المشغلين الثلاثة في نسبة المواقع التي استلم فيها المستخدمون إشارة شبكة 5G، حيث حققوا نتائج متعادلة تراوحت ما بين 4 إلى 4.4 نقطة على مقياس 10 نقاط؛ مما يدل على أن أكثر من 40% من المواقع التي زارها المستخدمون استلموا فيها إشارة شبكة الجيل الخامس.

لقراءة التقرير كاملا

#بياناتشركات

- انتهى -

عن Opensignal

Opensignal هي المزود العالمي و الرائد لبيانات وأفكار وأداء سوق الاتصالات عبر قياس أداء مشغلي النطاق اللاسلكية، تقاريرنا العامة هي المعيار العالمي المعترف به لقياس تجربة الشبكة، و تصنع حلولنا الشاملة التي تركز على العملاء بيانات غير مسبوقة تمكن مزودي الاتصالات من تحسين شبكاتهم وتعزيز أداءهم التجاري ، وتحسين الاتصال للجميع. مقر الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة ومكاتب مبيعات في أمريكا الجنوبية وآسيا.

للمزيد من المعلومات:

عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية

00966555990258

a.inayat@w7worldwide.com