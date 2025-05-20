أبوظبي: أشار تقرير صادر عن شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، إلى أن سوق العقارات الثانوية في أبوظبي استهلَّ عام 2025 بأداء قوي، مسجلاً زيادة ملحوظة في قيمة الصفقات بنسبة 53% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.04 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام، مرتفعاً من 3.3 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. واستحوذ هذا السوق على 11.4% من إجمالي سوق العقارات في العاصمة الإمارتية.

ويعكس هذا الأداء ارتفاعاً حاداً في الطلب على العقارات الجاهزة للسكن ذات العائد المرتفع، على خلفية تنامي عدد المستخدمين النهائيين الذين يرغبون في الاستقرار في العاصمة، وسعي المستثمرين الدوليين خلف العوائد الجذابة التي توفرها لهم السوق الإماراتية.

وفي تعليق له، قال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: "يُعد أداء سوق العقارات الثانوي في أبوظبي في الربع الأول من عام 2025 استثنائياً بكل ما للكلمة من معنى، إذ لأنه يُظهر بشكل جلي قوة قطاع العقارات في الإمارة ونضجه المتزايد. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وحجم المعاملات على الطلب المرتفع على العقارات الجاهزة، واستمرار جاذبية أبوظبي للمستثمرين الدوليين، بفضل العوائد المجزية التي توفرها وأسلوب الحياة الجذاب الذي تتميز به الإمارة".

بدورها، حققت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية أداءً فاق أداء السوق بشكل ملحوظ، محققةً زيادةً سنويةً بنسبة 152% في قيمة المبيعات، كما استحوذت على حصةٍ كبيرةٍ بلغت 21% من سوق التملك الحر للعقارات السكنية الثانوية في أبوظبي، في ظل سعيها المستمر لزيادة هذه الحصة إلى 25% بنهاية العام. ومن أبرز الصفقات التي نفذتها الشركة في الربع الأول من العام، بيع فيلاٍ مكونة من سبع غرف نوم في جزيرة السعديات، تتميز بإطلالةٍ مباشرة على البحر، بقيمة 83 مليون درهم إماراتي. وقد أبرمت الصفقة ناتاليا كوشبارينكو، المتخصصة في العقارات الفاخرة، ما يؤكد الطلب المتزايد على المجمعات السكنية الفاخرة في العاصمة.

وشهد سوق العقارات السكنية الثانوية وحده نمواً في قيم المبيعات بنسبة 15%، لترتفع إلى 2.74 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 2.38 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024، بالتزامن مع ارتفاع عدد المعاملات من 972 إلى 992 معاملة.

ومن أهم الاتجاهات التي تقف خلف هذا النمو تفضيل المشترين للعقارات الجاهزة للسكن الفوري أو الأصول المدرة للدخل، ما ساهم في تضاعف حجم السوق الثانوية تقريباً منذ الربع الأول من عام 2024.

إلى ذلك، شهدت مبيعات الفلل والتاون هاوس ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجلت مبيعات التاون هاوس وحدها زيادة ملحوظة في القيمة بنسبة 142%، لتبلغ 76.89 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 31.71 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024. وشهدت مبيعات الفلل أيضاً زيادة جيدة في القيمة بنسبة 15%، لتبلغ 1.47 مليار درهم إماراتي مقابل 1.27 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. من جانب آخر، شهدت قيمة مبيعات الشقق زيادة أقل بنسبة 7%، لتحقق 899.33 مليون درهم إماراتي مقابل 840.69 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.

أما من حيث جنسيات المشترين، فقد هيمن المواطنون الإماراتيون على نشاط السوق في الربع الأول من عام 2025، إذ استحوذوا على 21% من معاملات العقارات الثانوية، يليهم الروس (10%)، والبريطانيون (9%)، والهنود (8%).

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر طلباً، إذ سجلت 266 معاملة بقيمة 755 مليون درهم، تلتها جزيرة الريم مع 195 معاملة بقيمة 275 مليون درهم، ومنطقة الريف مع 127 معاملة بقيمة 151 مليون درهم، وجزيرة السعديات مع 113 معاملة بقيمة 909 ملايين درهم.

واستشرافاً للمستقبل، تتوقع متروبوليتان كابيتال العقارية أن يحافظ سوق العقارات الثانوية على زخمه طوال الفترة المتبقية من العام، لا سيما في وجهات نمط الحياة الراقية، مثل جزيرة السعديات وياس والريم. وتتوقع الشركة أيضاً أن يستمر تدفق رؤوس الأموال الدولية إلى العاصمة في ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، ما يجعل أبوظبي ملاذاً للاستقرار والنمو.

حول متروبوليتان كابيتال العقارية

متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE) هي شركة عقارية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومقرها في أبوظبي. وتقدم الشركة خدمات شاملة وحلولاً مخصصة تحت سقف واحد لسكان العاصمة ومواطني الدولة. وقد تم اعتماد الشركة من قبل أكبر المطورين في أبوظبي، وهي الوسيط الرسمي لمجموعة أبوظبي للتطوير: الدار.

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