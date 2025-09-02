دبي، الإمارات العربية المتحدة، سجل سوق العقارات في دبي مبيعات عقارية بقيمة 51.1 مليار درهم إماراتي في شهر أغسطس، بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع ارتفاع إجمالي عدد المعاملات بنسبة 15.4% على أساس سنوي ليصل إلى 18,678 معاملة.

وكشف تحديث للسوق أصدرته شركة " fämالعقارية" اليوم أن مبيعات الشقق التي بلغت قيمتها 30.2 مليار درهم إماراتي في الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 29.2% لتصل إلى 15,900 وحدة سكنية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت بيانات DXBinteract أن مبيعات الوحدات التجارية التي بلغت 1.2 مليار درهم إماراتي في أغسطس، قد ارتفعت بنسبة 20.4% على أساس سنوي لتصل إلى 442 وحدة، بينما مثلت 392 عملية بيع لأراضي بقيمة 8.9 مليار درهم إماراتي زيادة بنسبة 7.4% في الحجم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي حين انخفضت مبيعات الفلل التي بلغت قيمتها 10.9 مليارات درهم إماراتي خلال الشهر بنسبة 38.1% لتصل إلى 1,944 فيلا على أساس سنوي، ارتفع متوسط ​​سعر القدم المربع للعقار بنسبة 15.2% ليصل إلى 1,720 درهم إماراتي. وحقق إجمالي عدد الصفقات العقارية ثالث أعلى رقم هذا العام، بعد 20,322 صفقة في يوليو الماضي و18,693 صفقة في مايو الماضي.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "تعكس الأرقام الإجمالية لشهر أغسطس مرة أخرى قوة ومرونة سوق العقارات في دبي حتى خلال أشهر الصيف".

وأضاف: "يرسخ النمو المستدام لمدينة دبي بقوة مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، لتجذب المزيد من الاهتمام الدولي، في حين يبقى الطلب المحلي والإقليمي قوياً."

وارتفعت مبيعات العقارات في دبي خلال شهر أغسطس على مدار السنوات الأخيرة إلى مستواها الحالي من 4.7 مليار درهم إماراتي (2,500 صفقة) في عام 2020 إلى 15 مليار درهم إماراتي (5,800 صفقة) في عام 2021، و23.4 مليار درهم إماراتي (9,400 صفقة) في عام 2022، و33.57 مليار درهم إماراتي (11,900 صفقة) في عام 2023، و47.4 مليار درهم إماراتي (16,200 صفقة) في العام الماضي.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع متوسط ​​سعر القدم المربع للعقارات إلى مستوى الشهر الماضي من 826 درهماً إماراتياً في عام 2020، و1,011 درهماً إماراتياً في عام 2021، و1,143 درهماً إماراتياً في عام 2022، و1,410 درهماً إماراتياً في عام 2023، و1,494 درهماً إماراتياً في العام الماضي.

وكان أغلى عقار فردي بيع في أغسطس فيلا فاخرة في نخلة جميرا، حيث بيعت بمبلغ 161 مليون درهم، بينما بيعت أغلى شقة بمبلغ 100 مليون درهم في سيليكون ستار 2 ند حصة.

وشكلت العقارات التي تراوحت قيمتها بين مليون ومليوني درهم إماراتي ما نسبته 39.8% من إجمالي المبيعات بواقع (7,435 عقار)، أما العقارات التي تراوحت قيمتها أقل من مليون درهم إماراتي فقد بلغت نسبتها 24.76% بواقع (4,624 عقاراً)، والعقارات بين مليونين وثلاثة ملايين درهم 16.19% بواقع (3,024 عقاراً)، والعقارات بين 3 و5 ملايين درهم إماراتي 10.71% بواقع (2,000 عقار)، والعقارات اكثر من 5 ملايين درهم إماراتي 8.54% بواقع (1,595 عقار).

وبشكل عام، تفوقت المبيعات الأولى من المطورين بشكل ملحوظ على مبيعات إعادة البيع في السوق الثانوية - 74% مقابل 26% من حيث الحجم، و66% مقابل 34% من حيث القيمة.

-انتهى-

#بياناتشركات