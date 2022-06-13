قدمت منصة "آوت سيستمز" ما يصل إلى 66٪ من مكاسب الكفاءة و فترة استرداد الاستثمار في أقل من ستة أشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آوت سيستمز، الشركة العالمية الرائدة في منصات التطوير منخفض التعليمات البرمجية عالي الأداء، اليوم عن نتائج تقريرها (Total Economic Impact ™) الجديد، وهي دراسة أجرتها " فورستر كونسولتينغ" (Forrester Consulting) بالنيابة عن آوت سيستمز.

تشير الدراسة إلى أن منصة "آوت سيستمز" منخفضة التعليمات البرمجية عالية الأداء حققت استرداد للاستثمار في أقل من ستة أشهر و عائدات على الاستثمار بنسبة 506% على مدى ثلاث سنوات. تأتي هذه النتائج في أعقاب تقرير-wave-platforms-development-code-https://www.outsystems.com/1/low /"فوريستر ويف" (Wave Forrester ™): منصات تطوير منخفضة التعليمات البرمجية الخاصة بالمطورين المحترفين خلال الربع الثاني لعام 2021، الذي يصنف "آوت سيستمز" على أنها شركة رائدة في منصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية و حصلت أيضاً على لقب منصة "اختيار المطورين".

وفي هذا السياق، تحدث باولو روسادو، الرئيس التنفيذي لشركة "آوت سيستمز"، قائلاً: "تحتاج الشركات من مختلف الأحجام والمجالات الصناعية لتقديم تطبيقات الأعمال الهامة باستخدام موارد تطوير محدودة، وتتجه بشكل متزايد نحو اعتماد أساليب تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية لتحقيق أهدافها. ولكن ليس جميع منصات منخفضة التعليمات لبرمجية على سوية واحدة. لذا حان الوقت للمؤسسات لتجربة الإنتاجية والقوة والسرعة الجذرية المطلوبة للتغلب على الأعمال المتراكمة وتقديم البرامج التي يحتاجونها بسهولة و

نجاح. وهذا ما تؤكده الدراسة الجديدة التي تكشف قوة وتطور أداء منصة "آوت سيستمز" منخفضة التعليمات البرمجية".

أوضح تقرير (Total Economic Impact™) الخاص بـ "أوت سيستمز" الفوائد التي حققتها أربع مؤسسات كانت تعتمد في السابق على منصات تطوير تقليدية وذلك قبل تطبيق منصة "آوت سيستمز". تخدم "آوت سيستمز" الشركات من جميع الأحجام و المجالات الصناعية، وقد أحصت الدراسة الفوائد المالية بناءً على منظمة مركبة، والتي تعكس القيمة التي حققتها المنظمات التي قابلتها "فورستر".

بشكلٍ عام، وجدت الدراسة وفورات كبيرة في التكاليف القابلة للقياس الكمي عند مقارنة الوقت والمصاريف لإنشاء وصيانة تطوير البرامج الداخلية المخصصة مقابل نشر منصة "آوت سيستمز". فيما كشفت التحليلات عن صافي قيمة حالية لمنصة "آوت سيستمز" بلغ 14.77 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من خلال حساب الفوائد المالية للمنصة مقابل التكاليف، والذي شمل توفير 5.5 مليون دولار في تكاليف تطوير التطبيقات بالإضافة إلى التغييرات المستمرة والصيانة، كما تم تحقيق 4.6 مليون دولار كدخل إضافي من مبادرات الأعمال المدرة للدخل، وتضمن ذلك أيضاً 6.7 مليون دولار في الوفورات نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية.

تشمل الفوائد الإضافية التي وجدتها الدراسة ما يلي:

● توفير 31٪ في تكاليف تطوير التطبيقات وما يرافقها من إجراء للتغييرات المستمرة و عمليات الصيانة

● 26٪ دخل إضافي تم تحقيقه من مبادرات "أسرع زمن للوصول إلى سوق العمل" المدرة للدخل

● 38٪ في توفير تكاليف نسبة تسريع الوقت إلى القيمة لمبادرات الكفاءة التشغيلية

أشارت الدراسة إلى أن منصة "آوت سيستمز" حسنت الإنتاجية من خلال تقديم المزيد من التطبيقات مع نفس العدد من المطورين وضمن إطار زمني أقل. كما أظهرت نتائج العملاء أن المنصة تبسط عمليات الصيانة و التغييرات المستمرة لتلك التطبيقات، والذي قد يكون له تأثير كبير على المحصلة النهائية. حيث أشار مدير هندسة البرمجيات ومبادرات التكنولوجيا في إحدى شركات الأدوية إلى أن مشاريع "أوت سيستمز" كانت أقل

تكلفة بنسبة 25٪ إلى 50٪ من المشاريع السابقة المماثلة، في حين أبلغ مدير مشروعات التطوير المخصصة في إحدى شركات التصنيع عن توفير وقت تطوير بلغ مقدار الضعفين خلال العام الأول من اعتماد المنصة.

كما أشارت الشركات أيضاً إلى أن الفوائد القابلة للقياس تتحقق من خلال زيادة سرعة انسيابية الشركات و تحسين عوامل الأمان و تقليل الأخطاء من التعليمات البرمجية عالية الجودة.

❖ حيث أوضح مدير هندسة البرمجيات ومبادرات التكنولوجيا في إحدى شركات الأدوية، قائلاً: "نتيجة لإحدى عمليات الاستحواذ التي أجريناها كنا بحاجة لإجراء تغيرات على أحد التطبيقات لدينا، وقد تمكنا من تحقيق ذلك في أقل من 8 ساعات باستخدامنا لمنصة "أوت سيستمز"، ولكن قبل ذلك كنا نحتاج نحو 40 إلى 50 ساعة لإجراء هكذا تعديل".

❖ في حين أوضح مدير تطوير البرمجيات في إحدى شركات التوزيع بأن منصة "أوت سيستمز" تهتم بالجوانب التفصيلية الدقيقة لإنشاء قدرات الهاتف المحمول بطريقة ذكية للغاية، ما يسمح بالتركيز بشكل أكبر على وظائف التطبيق و قيمة الأعمال المرجوة منه.

لمراجعة نتائج التقرير بشكلٍ كامل، يمكن تنزيل الدراسة الاقتصادية الكاملة من هنا.

#بياناتشركات

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منهجية الدراسة المتبعة

بناءً على المقابلات التي أجرتها "فورستر" تم إنشاء إطار عمل (Total Economic Impact™) ومنظمة مركبة بالإضافة إلى إجراء تحليل عائد الاستثمار يوضح المجالات المتأثرة مالياً. حيث تمثل المُنظمة المركبة صناع القرار الأربع الذين قابلتهم شركة "فورستر" والتي استخدمتهم بهدف تقديم التحليل المالي الإجمالي لهذه الدراسة. وتعرف المًنظمة المركبة عن أنها عبارة عن شركة صناعية عالمية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار ويعمل بها 10 ألاف موظف حول العالم.

نبذة عن آوت سيستمز

تأسست شركة "آوت سيستمز" (OutSystems) في عام 2001 بهدف منح كل مؤسسة القدرة على الابتكار من خلال البرامج. توفر منصة "آوت سيستمز" منخفضة التعليمات البرمجية عالية الأداء لقادة التكنولوجيا والمطورين الأدوات اللازمة لبناء مجموعة كاملة من التطبيقات في أي مكان تتطلبه المؤسسة. مع أكثر من 600 ألف من أعضاء المجتمع و أكثر من 400 شريك، كما تملك الشركة عديد من العملاء النشطين في 87 دولة و عبر أكثر من 22 قطاع و مجال صناعي. تعتبر منصة "آوت سيستمز" منخفضة التعليمات البرمجية هي المنصة الأولى والرائدة عالمياً والمعترف بها من قبل المحللين والمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات وقادة الأعمال والمطورين في جميع أنحاء العالم. وتستخدم العديد من العلامات التجارية المشهورة منصة "آوت سيستمز" لتحويل أفكارهم الكبيرة إلى برامج تدفع أعمالهم وأفرادهم والعالم نحو المزيد من التقدم والنجاح.

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