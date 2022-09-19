من المتوقع أن تنمو صناعة التعبئة والتغليف في الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 20 مليار درهم إماراتي في غضون خمس سنوات مع التركيز على الاستدامة وحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

الإمارات العربية المتحدة، دبي : تشهد صناعة الورق في الشرق الأوسط وإفريقيا نمو متزايد بشكل فعَال مدعوماً بانتشار التجارة الإلكترونية والطلب المتزايد في قطاع التعبئة والتغليف في جميع أنحاء المنطقة والتي تقدر قيمتها بحوالي 270 مليار درهم إماراتي، كذلك عبر دول آسيا والمحيط الهادئ مع قطاعات متخصصة مثل تغليف الورق المقوى والأنسجة خاصةً بعد أزمة كورونا العالمية التي اجتاحت العالم.

يستعد سوق التغليف في الإمارات العربية المتحدة لنمو كبير في السنوات الخمس المقبلة إلى 21 مليار درهم إماراتي ولأهمية هذا الموضوع تم تنظيم معرض برو بيبر دبي (Propaper Dubai) في فيستفال أرينا بدبي فيستفال سيتي الممتد من الفترة 20 إلى 22 سبتمبر.

وتعقيباً على ذلك قال السيد جين جوشوا المدير الإداري لشركة فيري فير ومنظم معرض برو بيبر دبي:"إن الطلب المتزايد على أنواع المعلبات مثل الأغذية، المنتجات الطبية، الأدوية ومنتجات النظافة وغيرها آخذ في الارتفاع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة خصوصاً مع استخدام الأونلاين والتجارة الإلكترونية من قِبل المستهلكين".

مشاركة الهند

تحت رعاية اتحاد منظمات التصدير الهندية الهيئة العليا للمصدرين الهنود، تقوم مجموعة كبيرة من 54 شركة الأكبر بتنظيم جناح الهند الذي يضم منتجات متعددة القطاعات تحت شعار "دبي 2022 أرض المصادر"، وذلك بعد مشاركتهم بالحدث العالمي إكسبو 2020 دبي بهدف دراسة زيادة تصدير المنتجات الهندية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

نمو سوق الورق المقوى في الإمارات العربية المتحدة

مع النمو الحضري المرتفع بنسبة أكبر من 86% وزيادة الدخل المتاح في الإمارات العربية المتحدة يستمر الطلب بالارتفاع على المنتجات منتجات المواد المعبأة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يساهم في تمهيد الطريق للحصول على المزيد من حلول التغليف الورقي.

بعد جائحة كوفيد-19 الذي مر بها العالم ازداد الطلب بشكل كبير على التغليف الورقي من طرف المتهلكين المهتمين بالصحة والنظافة ، وكذلك العاملين في قطاع الغذاء والمشروبات، كما تواصل حلول التغليف المستدام الورقي والصديق للبيئة تحقيق مكاسب وعوائد ذات فرق ملحوظ، حيث توقع السيد جوشوا أن يصل سوق تغليف الكرتون في الإمارات العربية المتحدة إلى ما يقارب من 2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 حسب تقارير الصناعة، كما وتم دعم الطلب على حلول التغليف الورقي من خلال نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لشركة Visa، يعد الإنفاق عبر الإنترنت للدولة هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث يبلغ متوسط الإنفاق السنوي أكثر من 1،648 دولاراً أمريكياً.

عن بروبيبر 2022:

معرض بروبيبر 2022 هو معرض تجاري شامل لجميع المهتمين في صناعة الورق لعرض منتجاتهم واستكشاف فرص النمو في هذه الصناعة المشرقة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. فقد قال السيد جوشوا: "نحن في منصة فريدة ومتميزة للبائع والمشتري التي ستسهل الشراكات والاستثمارات المشتركة ودخول السوق والاستكشاف بالإضافة إلى زيادة حملات المبيعات للمشاركين".

سيستضيف المعرض شركات صناعة الورق في مختلف القطاعات بما في ذلك صناع الورق المقوى المموج إلى مصنعي آلات مصانع الورق إلى آلات تصنيع المناديل الورقية ، بالإضافة إلى معدات الطباعة والتغليف.

#بياناتشركات

- انتهى -