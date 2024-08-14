تم طرح 13 عملية اكتتاب عام أولي جمعت إجمالي قدره 2,6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024 في منطقة مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بمبلغ 1,8 مليار دولار عن نفس العدد من الاكتتابات خلال الفترة نفسها من عام 2023

استحوذت الاكتتابات العامة الأولية في المملكة العربية السعودية على أكثر من 61% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الخليج في هذا الربع (1,6 مليار دولار أمريكي)

كان أكبر اكتتاب عام أولي لهذا الربع من نصيب شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه التي جمعت 763 مليون دولار في سوق "تداول" الرئيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلط أحدث تقرير حول عمليات الاكتتاب العام الأولي الصادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط الضوء على جمع 13 عملية اكتتاب عام أولي ما مجموعه 2.6 مليار دولار في منطقة الخليج خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بجمع 1.8 مليار دولار لنفس العدد من الاكتتابات في الفترة ذاتها من عام 2023. وشملت عمليات الاكتتاب البارزة في هذا الربع اكتتاب شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، التي جمعت 763 مليون دولار في بورصة "تداول"، وكذلك ألف للتعليم وسبينيز، اللذين يعدّان من أكبر الاكتتابات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تبعت المؤشرات الخليجية بوجه عام الاتجاه الرائج في أسعار النفط الذي واجهنا بسببه انخفاضات كبيرة في نهاية يونيو 2024. وتجسد هذا الانخفاض في مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي الذي شهد انخفاضاً بنسبة 4,2% في نهاية يونيو 2024 مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في بداية العام. ومع ذلك ظل الزخم العام الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية مستقراً بشكل عام عند المستويات المرتفعة التي وصلت إليها في الربع المقابل من العام الماضي. وتصدرت المملكة العربية السعودية نشاط الاكتتاب العام الأولي في منطقة الخليج، حيث جمعت 1,6 مليار دولار أو ما يعادل 61% من إجمالي نشاط الاكتتاب العام الأولي المسجل في المنطقة في الربع الثاني من 2024. علاوة على ذلك، كان أداء السوق الثانوي إيجابياً بشكل عام في الاكتتابات العامة الأولية للربع الثاني من 2024 مع تحقيق عمليات الاكتتاب العام الأولي لمكاسب بلغت 43% في المتوسط في الربع الثاني من 2024.

وتعقيباً على النتائج، صرح محمد حسن، الشريك المسؤول عن أسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "شهدنا بعض التقلبات في النصف الأول من 2024 في أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية وأسعار النفط. ورغم ذلك حافظ عدد عمليات الاكتتاب العام الأولي الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي على زخمه، حيث واصلت السعودية الهيمنة على سوق الاكتتابات العامة الأولية، ليشهد النصف الأول من هذا العام 19 اكتتاباً عاماً أولياً مقارنة بعدد 17 اكتتاباً في النصف الأول من 2023".

وأشار التقرير إلى أن نشاط عمليات الاكتتاب العام الأولي كان ملحوظاً على مستوى مجموعة متنوعة من القطاعات خلال هذا الربع، من بينها القطاعات الصحية (774 مليون دولار) والأسواق الاستهلاكية (530 مليون دولار)، والخدمات المالية (256 مليون دولار)، والطاقة والمرافق والموارد (148 مليون دولار) و قطاعات الصناعة والصناعات التحويلية والسيارات (407 ملايين دولار) وقطاع التقنية والإعلام والاتصالات (515 مليون دولار). كما شهد هذا الربع أول اكتتاب عام أولي في بورصة الكويت منذ عام 2020، جمعت فيه شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة 147 مليون دولار.

هذا بالإضافة إلى وجود عدد كبير من إصدارات الصكوك خلال هذا الربع التي جمعت أكثر من 10 مليارات دولار مقارنة بمبلغ 2,6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى إقبال كبير على المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتم إصدار أكثر من ثلث الصكوك في بورصة "تداول"، بينما تم إصدار 67% من السندات والصكوك من خلال الحكومات في المنطقة.

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، من المنتظر أن تحافظ توقعات سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي على إيجابيتها في ظل الإصدارات القوية المتوقعة خلال الفترة المتبقية من عام 2024 رهناً بالظروف الجيوسياسية في المنطقة بشكل عام وأسعار النفط.

نبذة عن بي دبليو سي

هدفنا في بي دبليو سي هو تعزيز الثقة في المجتمع وحل المشاكل الهامة. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 151 بلداً ويعمل لديها 364,000 موظف ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.pwc.com.

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً ولديها 30 مكتباً في 12 دولة، حيث يعمل بها حوالي (11,000) موظف. (www.pwc.com/me).

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.pwc.com/structure.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا