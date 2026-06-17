حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة عبر عدد من المؤشرات الرئيسية ضمن التقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة (GSER) لعام 2026 الصادر عن مؤسسة "ستارت أب جينوم". حيث بلغت القيمة الإجمالية لمنظومة المؤسسات الناشئة في مملكة البحرين 1.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو 2023 وحتى 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 759% مقارنة بالقيمة المسجلة في تقرير عام 2021، والتي امتدت خلال الفترة من 1 يوليو 2018 وحتى 31 ديسمبر 2020.

كما جاءت مملكة البحرين ضمن أفضل 5 منظومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الأداء، والذي يقيس حجم المنظومة وأداءها استناداً إلى القيمة المتراكمة من عمليات التخارج والتمويل. كذلك، حققت المملكة مراكز ضمن أفضل 10 منظومات في المنطقة في مؤشر المؤسسات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AI-Native Cluster)، والذي يقيس حجم ونشاط المؤسسات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة. إلى جانب ذلك، جاءت البحرين ضمن أفضل 15 منظومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر محرك البحث والتطوير (R&D Engine)، والذي يقيس الابتكار من خلال الأنشطة البحثية.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة علياء العالي، نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والرؤى في صندوق العمل "تمكين"، أن ما يميز مملكة البحرين هو منظومة المؤسسات الناشئة المتكاملة والمرنة التي تتيح لرواد الأعمال تطوير أفكارهم واختبارها بوتيرة سريعة في بيئة داعمة تسهّل التوسع نحو الأسواق الإقليمية. وأضافت أن تمكين تواصل جهودها المستمرة في دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو المؤسسات الناشئة عبر إطلاق مبادرات تسهم في تحفيز الابتكار، وتسريع نمو الأعمال، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل والتقنيات الحديثة، بما يدعم استدامتها وتنافسيتها محلياً وإقليمياً.

ومن جانبها، قالت سامانثا إيفانز، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “ستارت أب جينوم”: "بدلاً من التركيز على المنافسة من حيث حجم المنظومة، ركزت مملكة البحرين على بناء منظومة متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية والتقنيات المعلومات، وهي مجالات تمتلك فيها القدرة على الريادة. ومن خلال الدور المحوري الذي تلعبه "تمكين" في ترسيخ هذا النهج، أثبتت بأن الاستثمار الموجه والمتخصص يمكن أن يتفوقا على الاستراتيجيات العامة والأقل تركيزاً."

وسلط التقرير الضوء على عدد من المجالات التي تقود المؤسسات الناشئة في مملكة البحرين، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية، وتقنيات البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، باعتبارها محركات رئيسية لنمو منظومة الشركات الناشئة في مملكة البحرين، بما يتماشى مع ما ورد في تقرير العام الماضي، مدعومةً بأطر تنظيمية متطورة ومبادرات تركز على الابتكار.

كما استعرض التقرير عدداً من العوامل التي تعزز جاذبية مملكة البحرين كوجهة للمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تتميز المملكة بمنظومة مترابطة ومرنة، وتكاليف تشغيل تنافسية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، إلى جانب بيئة تنظيمية داعمة ومبادرات تعاونية بين القطاعين العام والخاص تواصل تعزيز الابتكار والنشاط الريادي في المملكة.

ويأتي التقرير كجزء من التعاون بين مؤسسة "ستارت أب جينوم" مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) وصندوق العمل "تمكين" في متابعة وقياس أداء منظومة المؤسسات الناشئة في مملكة البحرين، إلى جانب تحديد فرص النمو والمجالات الواعدة التي تدعم خطط المملكة للتنمية الاقتصادية القائمة على الابتكار.

ويقدم التقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة 2026 رؤى شاملة حول أبرز منظومات الابتكار العالمية، مسلطاً الضوء على التوجهات والتدفقات الاستثمارية والسياسات التي تسهم في نجاح ريادة الأعمال. وبناءً على تحليل العام الماضي، وسّع التقرير مؤشر منظومات الذكاء الاصطناعي الأصلية ليشمل منظومات ناشئة جديدة، بما يعكس الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز الميزة التنافسية. واستناداً إلى أكثر من عقد من الأبحاث المستقلة وتحالف عالمي يضم أكثر من 65 دولة، يوفر التقرير تحليلاً قائماً على البيانات حول نشاط المؤسسات الناشئة واتجاهات الاستثمار، بما يمكّن صناع القرار وقادة المنظومات ورواد الأعمال من تبني استراتيجيات عملية تدعم النمو الاقتصادي.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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نبذة عن ستارت أب جينوم

تُعد ستارت أب جينوم المؤسسة الرائدة عالميًا في تطوير منظومات الابتكار، حيث عملت حتى اليوم مع 221 عميلًا عبر 6 قارات في 71 دولة. كما نعمل على تحفيز نجاح الشركات الناشئة ونمو المنظومات الريادية، بما يضمن حصول جميع الدول على ترتيبها الاقتصادي.

وقد حقق عملاء ستارت أب جينوم في مجال الاستراتيجيات نموًا في قيمة منظوماتهم بمعدل أسرع بنسبة 59% مقارنة بنظرائهم، بواقع 41% مقابل 25%. وفي المتوسط، ساهم عملاء ستارت أب جينوم في توليد 1.4 مليار دولار أمريكي إضافية سنويًا في قيمة المنظومة، انطلاقًا من متوسط قيمة أولية بلغ 9.2 مليار دولار أمريكي.

وترتكز أبحاثنا الاستشارية وبرامجنا المعنية بتوسيع نطاق الشركات على الأدلة والخبرة العالمية، مدعومةً بأكبر قاعدة بيانات للشركات الناشئة في العالم مُنسّقة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أدوات ومنهجيات خاصة تم تطويرها على مدار أكثر من عقد من الأبحاث الأولية.

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