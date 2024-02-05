المملكة العربية السعودية تواصل تصدر سوق الاكتتابات العامة من خلال 14 اكتتاباً وإدراج مباشر واحد خلال الربع الرابع من عام 2023

سلطنة عُمان شهدت أكبر اكتتاب عام حتى الآن مع نجاح شركة أوكيو لشبكات الغاز بجمع 772 مليون دولار أمريكي.

تركز نشاط الاكتتاب خلال العام الماضي في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) الأحدث حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الرابع من عام 2023، إلى تواصل زخم سوق الاكتتاب العامة، حيث شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 48 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليار دولار أمريكي، وأسهمت خمسة اكتتابات عامة لشركات عاملة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية بنسبة 58% من إجمالي العائدات التي حققتها أنشطة الاكتتاب.

وخلال الربع الرابع من عام 2023، حقق 19 اكتتاباً عاماً أولياً عائدات بقيمة 4.9 مليار دولار أمريكي. ونجحت شركة أديس القابضة بجمع أكبر قدر من العائدات لتساهم بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتاب في الربع الأخير، تلتها شركة بيور هيلث القابضة بنسبة 20%. وجرت جميع عمليات الاكتتاب خلال الربع الرابع في دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن اكتتابات عامة طوال عام 2023.

وتواصلت ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي في المنطقة، حيث سجلت الأسهم الخاصة بـ 11 من أصل 19 اكتتاباً عاماً جرت خلال الربع الأخير من عام 2023 مكاسب سعرية خلال اليوم الأول على طرحها. ومع نهاية عام 2023، حقق 26 اكتتاباً عاماً من أصل 48 اكتتاب عائدات إيجابية مقارنة بسعر الإدراج، كما حققت شركة أرماح الرياضية أعلى مكاسب بنسبة بلغت 72%.

وسجل العام الماضي انخفاضاً بنسبة 6% في عدد الاكتتابات العامة، وانخفاضاً بنسبة 51% في عائدات هذه الاكتتابات، مقارنة بعام 2022. ويعزى هذا الانخفاض إلى العدد الكبير من الاكتتابات التي جرت خلال العام 2022 لشركات مثل شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، وشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف"، وشركة الحفر العربية.

وفيما يخص الاكتتابات المتوقع أجراؤها خلال العام 2024، فقد أعلنت 29 شركة عاملة في قطاعات مختلفة عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع تصدر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث الاحجام المتوقعة. أما خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن تشهد مصر طرح أربعة اكتتابات عامة.

وبهذه المناسبة، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 48 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليار دولار أمريكي، وأسهمت خمسة اكتتابات عامة لشركات عاملة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية بنسبة 58% من إجمالي العائدات التي حققتها أنشطة الاكتتاب. وتواصلت ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي في المنطقة، حيث سجلت الأسهم الخاصة بـ 11 من أصل 19 اكتتاباً عاماً جرت خلال الربع الأخير من عام 2023 مكاسب سعرية خلال اليوم الأول على طرحها. وفيما يخص الاكتتابات المتوقع أجراؤها خلال العام 2024، فقد أعلنت 29 شركة عاملة في قطاعات مختلفة عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع تصدر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث الاحجام المتوقعة".

المملكة العربية السعودية تواصل تصدر سوق الاكتتابات العامة الأولية

تصدرت المملكة العربية السعودية مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة من خلال 14 اكتتباً عاماً من أصل 19 اكتتاباً جرى طرحها خلال الربع الرابع من عام 2023. وسجلت شركة أديس القابضة أعلى عائدات بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي، تلتها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بقيمة 0.7 مليار دولار أمريكي. وقد تم إدراج كلا الاكتتابين في سوق "تداول" الرئيسي، في حين تم إدراج الاكتتابات الـ 12 المتبقية التي بلغت عائداتها 140 مليون دولار أمريكي في السوق الموازي السعودي "نمو"، وشملت هذه الاكتتابات أيضا الإدراج المباشر الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا الربع لشركة المجتمع الرائدة الطبية.

وتنوعت الاكتتاب العامة خلال العام 2023 على عدد من القطاعات المختلقة، حيث تصدر قطاع الطاقة هذه الاكتتابات بنسبة 36%، تلاه قطاع النقل بنسبة 29%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 10%.

وبدأ الربع الأول من عام 2024 باكتتابين للشركات السعودية في سوق "تداول" في شهر يناير، هما مجموعة MBC، التي جمعت 222 مليون دولار أمريكي، وأفالون فارما التي جمعت 437 مليون دولار أمريكي.

من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "بالرغم من التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عدداً كبيراً من الاكتتابات العامة الأولية ضمن مختلف القطاعات خلال العام 2023. وقامت بعض الشركات الحكومية المرموقة في المنطقة مثل تاكسي دبي، وشركة أوكيو لشبكات الغاز بإدراج أسهمها خلال العام الماضي. كما بدأ عام 2024 بشكل إيجابي مع إدراج مجموعة MBC وشركة أفالون فارما، إلى جانب الإعلان عن العديد من الاكتتابات العامة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك عدد من الشركات المرموقة من القطاعين الخاص والحكومي".

دولة الإمارات العربية المتحدة تعلن عن أربعة اكتتابات عامة جديدة

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ثلاثة اكتتابات عامة خلال الربع الأخير من عام 2023 بإجمالي عائدات بلغ 1.8 مليار دولار أمريكي، وشمل ذلك اكتتاب لشركة بيور هيلث القابضة بقيمة 987 مليون دولار أمريكي، واكتتاب لشركة إنفستكورب كابيتال بقيمة 451 مليون دولار أمريكي، واكتتاب لمجموعة فينيكس بقيمة 371 مليون دولار أمريكي. وسجلت شركة بيور هيلث القابضة أعلى مكاسب سعرية في اليوم الأول بنسبة بلغت 76%. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي بقيمة 315 مليون دولار أمريكي.

سلطنة عمان تسجل أكبر اكتتاب عام حتى الآن

سجلت بورصة مسقط أكبر اكتتاب عام في السلطنة حتى الآن لشركة أوكيو لشبكات الغاز التي نجحت بجمع 772 مليون دولار أمريكي. كذلك يستعد جهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادية في السلطنة، لإدراج عدد من الاكتتابات العامة لأصول الدولة بهدف تعزيز أسواق رأس المال.

مؤتمر الأطراف COP28 يرسي معايير جديدة للاستدامة والعمل المناخي

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الرابع من عام 2023 الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الثامن والعشرين لتغير المناخ COP28. وقدم سوق دبي المالي خلال هذا المؤتمر العالمي أول منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون التي تسمح للشركات بإدارة الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها، في خطوة ستسهم في تعزيز جهودها الرامية لتحقيق أهداف إزالة الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية. كما أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف COP28 مؤشر مرجعي لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالتعاون مع شركة فوتسي الدولية المعروفة تجارياً باسم فوتسي راسل، وقد تم تصميم هذا المؤشر لتزويد المستثمرين بمعيار موثوق فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات. يستند المؤشر إلى عدد من المعايير ضمن منهجية شاملة لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

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