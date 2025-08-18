تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نشاط الصفقات من حيث القيمة في النصف الأول من العام مع تسجيلهما صفقات بقيمة 27.9 مليار دولار أمريكي.

سجلت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود أعلى مستوى لها في خمس سنوات، حيث شكلت 55% من إجمالي حجم الصفقات و78% من إجمالي قيمتها

شاركت الكيانات المرتبطة بالحكومات وصناديق الثروة السيادية بـِ54 صفقة بلغت قيمتها 21 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025

كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المنطقة سجلت 425 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 58.7 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 31% في عدد الصفقات و19% في قيمتها مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويستند هذا الأداء إلى اتجاه التدفق المستمر للصفقات والذي شهده العام 2024، مع زخم قوي في أوائل عام 2025 مدعوماً بإصلاحات تنظيمية، وتحولات في السياسات، وتحسن توقعات الاقتصاد الكلي. وبينما تباطأ النشاط قليلاً في الربع الثاني من العام نتيجةً لتطور سياسات التجارة العالمية الأوضاع الإقليمية، إلا أن الجاذبية العامة في السوق ظلّت إيجابية، حيث عززت استراتيجيات التنويع والنمو في القطاعات ذات الإمكانات العالية فرص عقد الصفقات.

وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يُؤكد الأداء الإيجابي في النصف الأول من عام 2025 على قوة سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وديناميكيته ومرونته. ونحن نشهد نشاطاً قياسياً عابراً للحدود، حيث يتطلع المستثمرون إلى ما هو أبعد من التقلبات قصيرة الأجل، مع سعي حثيث نحو التوسع والابتكار والفرص الجديدة في السوق. ولا تزال الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، وجهةً جاذبةً لرأس المال العالمي، وذلك بفضل إطارها التنظيمي المستقر وتركيزها على التنويع الاقتصادي، في حين تفتح الشراكات الإقليمية مع أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية آفاقاً جديدةً للنموّ الاقتصادي".

أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حافظت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مكانتهما كأفضل وجهتين مستهدفتين بالصفقات في النصف الأول من عام 2025، مع تسجيلها صفقات بقيمة 25.4 مليار دولار أمريكي و2.5 مليار دولار أمريكي على التوالي، تركزت بشكل أساسي في قطاع الكيماويات والصناعات والعقارات، ليتصدر البلدان نشاط الصفقات في النصف الأول من العام بتسجيلهما صفقات بقيمة 27.9 مليار دولار أمريكي.

الصفقات العابرة للحدود تسجل أعلى مستوى لها في خمس سنوات

شكلت الصفقات العابرة للحدود 55% من إجمالي حجم الصفقات و78% من إجمالي قيمتها في النصف الأول من عام 2025، إذ سجّلت 233 صفقة بقيمة 45.9 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى لها في السنوات الخمس الماضية. وساهم قطاعا الكيماويات والتكنولوجيا معاً بنسبة 67% من قيمة هذه الصفقات، بقيادة صفقات كبرى مثل استحواذ شركتي بورياليس إيه جي (Borealis AG) وأو إم في إيه جي (OMV AG) على حصة 64% في شركة بروج بي إل سي مقابل 16.5 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا زيادة بنسبة 40% في حجم الصفقات و7% في قيمتها مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.

من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال لدى EY-Parthenon الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "سيستمر قطاع الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الازدهار في عام 2025، ما يعكس ثقة المستثمرين في الأسس القوية طويلة الأجل التي تتمتع بها المنطقة. ويعد استقرار أسعار النفط، والتطوير المستمر للبنية التحتية، والتركيز الاستراتيجي على التكنولوجيا والكيماويات والصناعات، عوامل مهمة تُرسي أسساً متينة لاستدامة نشاط الصفقات. أما بالنسبة للفترة المتبقية من العام، فإننا نتوقع احتدام المنافسة على الأصول عالية الجودة، لا سيما تلك التي تتوافق مع أجندات التحول الوطني وتُقدم قيمة استراتيجية تتجاوز العوائد المالية".

نشاط الصفقات المحلية والواردة يحافظ على قوته

شكلت الصفقات المحلية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، 45% من إجمالي حجم الصفقات و22% من إجمالي قيمتها، بواقع 192 صفقة بقيمة 12.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22% في الحجم و94% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتصدر قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة والتكنولوجيا على صعيد قيمة الصفقات المحلية، حيث مثلت أكثر من نصف إجمالي قيمة الصفقات المسجّلة. وكانت أكبر صفقة محلية هي استحواذ المجموعة 42 على حصة 40% في شركة خزنة داتا سنتر بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي.

وارتفع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة بنسبة 53% ليصل إلى 107 صفقات، مع ارتفاع القيمة الإجمالية من 6.4 مليار دولار أمريكي إلى 21.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025. وتصدرت دولة الإمارات هذا النشاط، حيث استحوذت على 50% من حجم الصفقات الواردة و98% من قيمتها. وبرزت النمسا كأكبر مستثمر، حيث ساهمت بنسبة 77% من قيمة الصفقات الواردة، وذلك على خلفية تنفيذ صفقة مهمة في قطاع الكيماويات.

تدفق الصفقات الصادرة والاستثمارات المدعومة من الحكومات يغذي نشاط الصفقات

بلغ عدد الصفقات الصادرة 126 صفقة بقيمة 24.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 30% في الحجم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. واستحوذت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية معاً على 87% من قيمة الصفقات الصادرة، بدعم رئيسي من كيانات مرتبطة بالحكومات. ومن الصفقات البارزة التي تم تنفيذها استحواذ أدنوك وأو إم في إيه جي (OMV AG) على شركة نوفا الكندية للكيماويات، واستحواذ أرامكو السعودية على بريماكس في أمريكا الجنوبية مقابل 3.5 مليار دولار أمريكي.

وشاركت الكيانات المرتبطة بالحكومات وصناديق الثروة السيادية في تنفيذ 54 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 21 مليار دولار أمريكي، حيث استهداف لاعبون رئيسيون، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مبادلة الاستثمار في القطاعات الكيميائية والتكنولوجية والصناعية بشكل نشط، تماشياً مع أهداف التنويع طويلة الأجل لهذه الكيانات.

