تستمر المنطقة في دعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية مع تزايد الاهتمام بخدمات التطبيب عن بعد وتوسّع منظومة مزودي الحلول التحليلية على مستوى الدولة والعالم ككل

دبي،الامارات العربية المتحدة : شهد سوق الصحة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، وقد سلطت شركة بوسطن كونسلتينج جروب في استطلاعها الأخير لعام 2021، الضوء على تزايد الاهتمام باعتماد قنوات الرعاية الصحية الرقمية عبر سلسلة القيمة، حيث وضّح 71٪ من المشاركين في الاستطلاع أنهم يبحثون عن المعلومات الطبية عبر الإنترنت، كما أشار 66٪ منهم إلى حجز مواعيدهم مع الأطباء رقمياً، في حين يعتمد 41٪ منهم خدمات التطبيب عن بعد عبر مكالمات الفيديو.

وعلق رغيد محفوظ، مدير مشاريع في شركة بوسطن كونسلتينج جروب، على النتائج قائلاً: "يوفر الاستطلاع الذي أجريناه رؤية جديدة لناحية اعتماد خدمات التطبيب عن بعد عبر الفيديو، مع توضيح مجموعة من الاتجاهات المتكاملة، ومن ضمنها تضاعف احتمالية اعتماد خدمات الرعاية الصحية الرقمية من قبل المصابين بالأمراض المزمنة، مقارنة بالأفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة نسبياً (62٪ مقابل 34٪)، وبحسب بيانات الدراسة الاستقصائية، جرت غالبية عمليات التطبيب عن بعد (54٪) باستخدام قنوات متكاملة تديرها الشركات المزودة للشبكات، بينما اعتمد 22٪ من المشاركين في الاستطلاع خدمات الاتصال التي توفرها المتاجر الرقمية (على سبيل المثال: الشركات الناشئة التي تركز على أمراض معينة/مجموعات المرضى)، وجرى الاتصال بالأطباء عبر منصات متعددة (على سبيل المثال: منظومة من مزودي الخدمات وشركات التأمين) بحسب 24% من المرضى".

وبالإضافة إلى تحليل توجهات المستهلكين لتبني نهج خدمات الرعاية الصحية الرقمية، قامت شركة بوسطن كونسلتينج جروب بتحليل مكانة المراجع المختصة والرائدة في مجال الصحة الرقمية عبر سلسلة القيمة، وبحسب النتائج، اتبع مزودو الخدمات الرقمية اللوجستية، مثل: حلول التشخيص وحجز المواعيد والتطبيب عن بعد عبر الفيديو، أساليباً مختلفة لبناء نماذج أعمالهم وتحديد مكانتهم في مشهد الرعاية الصحية المستجد، وتستهدف بعض الشركات التي توفر هذه الفئة من الخدمات المستهلكين مباشرة(B2C) ، بينما يستهدف بعضها الآخر مزودي الخدمات (B2P) ، وشركات التأمين(B2I) ، وأرباب العمل(B2E) ، والحكومات (B2G) للتواصل مع العملاء المحتملين.

وأشار د. نيخيل عدناني، مدير مفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب قائلاً: "يؤدي استثمار التوجه الاستهلاكي في مجال الرعاية الصحية، كما الحال في القطاعات الأخرى، إلى تعزيز مكانة العملاء وقدرتهم على اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد، وقد أسهم انتشار جائحة كورونا إلى تسريع هذا التوجه على نحو ملحوظ، ويتوقع المرضى كمستهلكين لخدمات ومنتجات الرعاية الصحية، الحصول على مزايا الراحة التي يمكن توفيرها بسهولة عبر تبني الحلول التقنية مثل تطبيقات حجز

المواعيد/إعادة الجدولة، والتحقق من نتائج التشخيص والوصفات الطبية، وقد يؤدي الفشل في تحقيق ذلك، والعجز عن تلبية احتياجات المرضى إلى التأثير سلباً على واقع الرعاية الصحية الرقمية، مثل تبديل الأطباء بشكل متكرر أو ضعف الامتثال للعلاج ".

ومن جهة أخرى، استطاعت العديد من المؤسسات العاملة في هذا القطاع المساهمة في تعزيز هذا المسار التطوري، عبر ربط بيانات الرعاية الصحية ومعالجتها على نحو أكثر تقدماً، وتوفير مستوى أفضل من التحليلات، وإجراء التحسينات عبر العمليات ذات الصلة بإدارة القيمة وتطوير أدوات وحلول التشخيص.

وتشهد الجهات الرائدة والفاعلة في مجال الصحة الرقمية تنامياً ملحوظاً، بفضل تركيزها على التحليلات بالدرجة الأولى، كما تسهم على نحو ملحوظ في تمكين مسار التحول الرقمي عبر قطاع الرعاية الصحية في الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط، وقد صنّفت الجهات المعنية بخدمات التحليلات في استطلاع شركة بوسطن كونسلتينج جروب إلى ثلاثة فئات رئيسية: (1) جهات تتمتع بقدرات تحليلية واسعة (عدم حصر اهتمامها على مجالات الرعاية الصحية)، (2) جهات تتمتع بقدرات تحليلات صحية في حالات استخدام محددة، (3) جهات توفر منصات صحية متكاملة، بما في ذلك معظم حالات الاستخدام.

وأضاف جايكومار باتيل، مدير مفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: " يشهد قطاع الرعاية الصحية الرقمي تطوير منظومة من الشراكات التي تتكون بين شركات التأمين/مزودي الخدمات العامة والخاصة الحالية، ومزودي حلول التحليلات، وتسلط منصات تحليلات الرعاية الصحية الرقمية الضوء على المجالات التي لم يتم اكتشافها بعد في هذا القطاع، ما يؤدي إلى خلق منظومة مترابطة لتمكين المرضى من التعرف على التطورات التكنولوجية في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، وتؤدي الشراكات بين مزودي خدمات الرعاية الصحية والمؤسسات المختصة في مجال التحليلات إلى تعزيز مستويات القيمة عبر منظومة الرعاية الرقمية، وتوفير تجارب أفضل للمرضى، والمساهمة بالتالي في تعزيز النتائج الإيجابية للابتكار الرقمي".

وحددت شركة بوسطن كونسلتينج جروب حالات الاستخدام التي ترتقي بالحلول ذات الصلة بخدمات الرعاية الصحية الرقمية، باعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات لتجميع البيانات الطبية وإنشاء رؤى عميقة وهادفة، وتتضمن حالات الاستخدام هذه، الأدوات الشاملة"Patient 360" لتمكين المرضى من المشاركة على نحو أفضل في رحلة العلاج والرعاية الشخصية، وخفض النفقات وتبسيط الإجراءات، وتحسين عمليات إدارة القيمة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بمستويات العلاج وتحسين الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع.

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نبذة عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب

تتعاون بوسطن كونسلتينج جروب مع مجموعة واسعة من الشركاء في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاجتماعية والاقتصادية لمساعدتهم في تحديد التحديات وإيجاد حلول لها واغتنام أفضل الفرص المتاحة لهم، وتعتبر شركة بوسطن كونسلتينج جروب رائدة على مستوى العالم منذ تأسيسها في عام 1963م، وتعمل الشركة اليوم بصورة وثيقة مع عملائها لتبني نهج تحوّلي يهدف إلى إفادة جميع الأطراف المعنية؛ وذلك من خلال تمكين المؤسسات من تحقيق النمو وتبني مزايا تنافسية مستدامة وإحداث أثر اجتماعي إيجابي وملموس.

وتتميز فرقها العالمية المتخصصة والمتنوعة بخبرات عريقة ورؤى ثاقبة على مستوى مختلف القطاعات والمجالات لإحداث التحول اللازم، وتقدم المجموعة حلولاً متقدمة في مجالات الاستشارات الإدارية الرائدة والتكنولوجيا والتصميم إلى جانب المشاريع المؤسسية والرقمية. وتتميز المجموعة بنموذج عملها التعاوني الذي يغطي جميع المستويات والمتطلبات التي يحتاجها العملاء، ويتم تعزيز هذا النموذج بالسعي المستمر لدعم العملاء على الازدهار والنمو وتمكينهم من جعل العالم مكاناً أفضل للعيش ومزاولة الأعمال.