أبوظبي: أعلنت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، عن توقعاتها بأن يشهد سوق العقارات الثانوية في أبوظبي نشاطاً محموماً مع ترقب تسليم عدد قياسي من الوحدات خلال الربع الأخير من هذا العام.

وتتوقع الشركة تسليم ما يقرب من 4000 فيلا وتاون هاوس من مطورين رائدين في الربع الرابع من عام 2024، حيث ستستحوذ جزيرة ياس وحدها على 40% من إجمالي الوحدات المسلمة في أبوظبي. وسوف يؤدي تدفق هذا الكم من الوحدات الجديدة إلى زيادة الطلب في السوق الثانوية، والذي تجاوز بالفعل إجمالي حجم المبيعات المسجل في عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 7.59 مليار درهم إماراتي.

وفي تعليقٍ له، قال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: "يستمر سوق العقارات الثانوية في أبوظبي في السير بالاتجاه الصحيح لتحقيق مستويات تاريخية مرتفعة، وذلك بسبب العدد غير المسبوق من الوحدات التي يتم طرحها في السوق. ونحن نشهد استمرار تقلص الفجوة بين السوق الثانوية وسوق العقارات على المخطط بشكل كبير، مما يشير إلى تحول في تفضيلات المشترين نحو العقارات الجاهزة للسكن. ويعد النمو في السوق الثانوية دليلاً على جاذبية أبوظبي المتزايدة كوجهة مرغوبة لكلٍّ من المستثمرين والمقيمين. كما سجلنا زيادة في الاهتمام من قبل مشترين محليين ودوليين، وذلك بسبب معالم الجذب الفريدة في المدينة، ومستويات السلامة الرائدة فيها وبيئتها الملائمة للعائلات".

وتشير بيانات شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، إلى أن السوق الثانوية في أبوظبي يتفوق حالياً على سوق البيع على المخطط. وقد تجاوزت مبيعات العقارات الثانوية في الربع الثالث من عام 2024 والتي سجلت 3.02 مليار درهم إماراتي، أرقام العام السابق بأكمله، والذي شجل حينها 2.1 مليار درهم إماراتي. وكان سوق العقارات على المخطط سجل في عام 2023، مبيعات بقيمة 23.1 مليار درهم إماراتي، بينما بلغ حجم السوق الثانوية حينها 7.59 مليار درهم إماراتي. وفي هذا العام حتى تاريخه، قلص السوق الثانوية الفجوة بشكل كبير، حيث وصل حجم مبيعاته إلى 8 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع مبيعات بقيمة 10 مليار درهم إماراتي لسوق العقارات على المخطط.

وتتوقع شركة متروبوليتان كابيتال العقارية استمرار النمو في السوق الثانوية، حيث من المتوقع أن تصل مبيعات الربع الأخير من عام 2024 إلى ما يقرب من 4 مليار درهم إماراتي مما يماثل ضعفي ما تم تسجيله في الفترة نفسها من عام 2023.

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وتضم مجموعة متروبوليتان وكالتين عقاريتين تقدمان خدمات متكاملة: متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز (دبي)، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ م م (أبوظبي). وأسست المجموعة في عام 2022، قسماً خاصاً بالعقارات الفاخرة تحت اسم Penthouse.ae، هو قسم خاص ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز. وفي وقت سابق من هذا العام، افتتحت المجموعة أيضاً فرعها في رأس الخيمة. كما تضم المجموعة شركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

حول متروبوليتان كابيتال العقارية

متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE) هي شركة عقارية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومقرها في أبوظبي. وتقدم الشركة خدمات شاملة وحلولاً مخصصة تحت سقف واحد لسكان العاصمة ومواطني الدولة. وقد تم اعتماد الشركة من قبل أكبر المطورين في أبوظبي، وهي الوسيط الرسمي لمجموعة أبوظبي للتطوير: الدار.

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