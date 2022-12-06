· كشف أحدث تقرير صادر عن مؤسسة إس تي آر المتخصصة بالأبحاث عن أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أكثر من 170.000 غرفة فندقية قيد التطوير النشط

· المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتصدران دول مجلس التعاون الخليجي مع 39.070 و32,272 غرفة على التوالي قيد الإنشاء

· يتوقع سوق السفر العربي زيادة كبيرة في مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في نسخة 2023 من الحدث، حيث تواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار بكثرة في قطاع السياحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف أحدث تقرير صادر عن مؤسسة إس تي آر المتخصصة بالأبحاث تم إجراؤه في نهاية شهر سبتمبر 2022 بتكليف من سوق السفر العربي عن أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أكثر من 170.000 غرفة فندقية قيد الإنشاء والتطوير، أي ما يعادل 40٪ من مجموع الغرف الفندقية الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو رقم أكبر بأربع مرات تقريبًا من بقية الغرف الفندقية قيد الإنشاء والتطوير الموجودة في بقية دول العالم والتي تبلغ معدل 11٪ قيد التطوير والإنشاء مقارنة بالمعروض الحالي من الغرف الفندقية.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: " لا يزال خط تطوير قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً ومدعوماً باستضافة معرض إكسبو دبي 2020 وكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 واستراتيجية رؤية 2030 الطموحة للمملكة العربية السعودية على عكس تطوير الفنادق العالمية الذي يتباطأ شيئاً فشيئاً بسبب ضعف توقعات النمو الاقتصادي".

وأضافت كورتيس قائلة: "في حين أن نمو قطاع الضيافة يسلط الضوء على الشعبية المتزايدة للمنطقة على المسرح العالمي، فإنه يشير أيضًا بذات الوقت إلى استراتيجية الحكومة الإقليمية الرامية إلى تنويع نمو الناتج المحلي الإجمالي بعيدًا عن عائدات الهيدروكربونات في السياحة، مما سيساعد على زيادة الطلب بشكل أكبر خلال السنوات القادمة".

يقدر تقرير مؤسسة "إس تي آر" أن 135،560 غرفة موجودة في المملكة العربية السعودية مع تطوير فندقي نشط قيد الإنشاء يبلغ 82،639 غرفة فندقية مع إجمالي الغرف المتوقع لعام 2030 في أكثر من 218,000 غرفة. وبالمثل بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدرت مؤسسة اس تي آر حاليًا وجود أكثر من 202,000 غرفة فندقية مع خط تطوير فندقي نشط يبلغ 48910 غرفة فندقية، أي ما مجموعه 251,000 غرفة فندقية تقريبًا بحلول عام 2030.

وأردفت كورتيس قائلة: "من المثير للاهتمام أن إمارة رأس الخيمة تأتي في المرتبة الثانية بعد دبي بمعدل 5.076 غرفة فندقية قيد التطوير والإنشاء، وهو نفس العدد تقريبًا مثل الشارقة وأبو ظبي والفجيرة مجتمعة".

يوفر أداء الإشغال الفندقي القياسي المسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة مخططًا لما يمكن أن تتوقعه المنطقة مع دخول غرف فندقية جديدة إلى السوق، حيث زاد المعروض من الغرف بأكثر من 70 ألف غرفة بين عامي 2010 و2019، بزيادة مذهلة بنسبة 68٪ في العرض أو حوالي 6٪ في متوسط النمو السنوي.

وفي هذا السياق علقت كورتيس قائلة: "نتوقع زيادة ملحوظة في عدد المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في معرض سوق السفر العربي 2023 تزامناً مع هذه المستويات من الاستثمار والتطوير، بما في ذلك منظمي الرحلات الداخلية ووكلاء السفر من جميع أنحاء العالم، حيث تستمر المنطقة في استقطاب أعداد متزايدة من السياح الذين ستكون التنمية المستدامة والصديقة للبيئة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهم".

يُقام معرض سوق السفر العربي، وهو الحدث الرائد في مجال السفر والسياحة في الشرق الأوسط لمحترفي السياحة الداخلية والخارجية، في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 1 إلى 4 مايو 2023، تحت شعار "العمل نحو الوصول لصافي انبعاثات صفرية".

سيقدم معرض سوق السفر العربي 2023 الذي يهدف إلى استقطاب أكثر من 26,000 زائر و 34,000 مشارك ، لمحترفي تجارة السفر العالميين رؤية لكيفية ظهور صناعة السفر والسياحة في السنوات القادمة من خلال مشاركة نخبة من أبرز الخبراء من جميع أنحاء العالم ، مما يخلق فرص عمل كبيرة على مدار الحدث الذي يستمر لأربعة أيام متتالية.

يسلط سوق السفر العربي في كل عام الضوء على جوانب معينة من السفر والتي ستكون محورية في تحديد الاتجاه الذي ستتخذه الصناعة للمضي قدمًا، حيث ستستكشف نسخة 2023 كيف من المحتمل أن تتطور اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة، مما يسمح للمشاركين في الحدث بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرئيسية.

يتم تطوير برنامج مؤتمر سوق السفر العربي 2023 خصيصًا لمعالجة قضايا الاستدامة عبر صناعة السفر والسياحة، بوجود نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين تمثل مجموعة متنوعة من قطاعات السوق مثل الوجهات وتكنولوجيا السفر وشركات الطيران والرحلات البحرية والضيافة وتأجير السيارات والفنادق.

استقطب معرض سوق السفر العربي 2022 أكثر من 24,000 زائر واستضاف أكثر من 31,000 مشارك بما في ذلك 1600 جهة عارضة من 151 دولة، عبر 10 قاعات في مركز دبي التجاري العالمي.

#بياناتشركات

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الثلاثين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي. #ATMDubai gb.html-www.wtm.com/atm/en

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 01 ولغاية الخميس 04 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2023، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة gb.html-week/en-travel-www.wtm.com/arabian

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: arabic-https://hub.wtm.com/ar/home/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس): تعد ريد إكزيبشنز (Exhibitions Reed) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات. www.reedexhibitions.com

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة PLC RELX، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: REL London:؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

· ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: -https://www.relx.com/investors/investor overview

نبذة حول سوق السفر العالمي تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

الحدث التالي: الجمعة 29 أكتوبر وحتى الجمعة 5 نوفمبر 2021

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 07 إلى 09 نوفمبر 2022 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من الثلاثاء 04 ولغاية الخميس 06 أبريل 2023 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .tm.com/http://latinamerica.w

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 03 ولغاية 05 أبريل عام 2023 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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