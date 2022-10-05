دبي، الإمارات العربية المتحدة - مع ارتفاع النفقات التي يتكبّدها قطاع تكنولوجيا المعلومات على الحوسبة السحابية بسرعة قياسية في الشرق الأوسط، تتوقّع شركة بيت تيتان أن يتضاعف نمو أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

وتدعم الشركة هذه الفرضية بتقرير صدر مؤخراً عن دراسة حول سوق الحوسبة السحابية العامة في الشرق الأوسط يشير إلى أنّ هذا القطاع سيحقق معدّل نمو سنوي إجمالي مركّب بنسبة 21% بحلول العام 2027، أي ما يوازي 36 مليار درهم إماراتي، ويؤكد أنتي أولاندر مدير القناة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة بيت تيتان هذا التوقّع، قائلاً: "تمرّ المنطقة بمرحلة تكيّف نشطة جداً مع خدمات الحوسبة السحابية العامة ومع مجموع خدمات الحوسبة السحابية XaaS "كلّ شيء كخدمة"، تختبرها مجموعة واسعة من الشركات حالياً وستستمرّ للسنوات القادمة".

في وقت سابق من هذا العام، نشرت شركة بلو ويف كونسالتينغ تقرير سوق الحوسبة السحابية العامة في الشرق الأوسط، كاشفةً فيه عن ارتفاع نسبة ترحيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لبياناتها إلى العالم السحابي واعتماد هذه الاستراتيجية كعامل أساسي لتحفيز نمو سوق الحوسبة السحابية العامة في المنطقة، فضلاً عن ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي وخدمات التعلّم الآلي وحلولها التي تسمح للشركات بمراقبة الكميات الهائلة من البيانات غير المعالَجة وتحليلها وتصويرها بشكل ملموس.

في هذا الصدد، يضيف أولاندر الذي سيترأس تجربة مشاركة شركة بيت تيتان الرائدة عالمياً في مجال الترحيل السحابي وأتمتة الخدمات المُدارة، فيمعرض جيتكس جلوبال الذي سيعقد من 10 أكتوبر لغاية 14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، من جناح شركة التوزيع العالمية لوجيكوم، قائلاً: "تعمل الشركات الصغيرة في المنطقة، لاسيّما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على توسيع مبادرات الحوسبة السحابية الخاصة بها، لتحليل أعمالها بشكل أسرع، ممّا يمكّنها من المنافسة بقوّة أكبر في السوق وتحقيق أهداف النمو المستقبلية التي كانت قد وضعتها".

وستتمثّل أبرز محطات مشاركة شركة بيت تيتان في معرض جيتكس بإعادة إطلاق ترخيص يحمل اسم حزمة ترحيل المستأجر الخاصة بميكروسوفت 365، لتسهيل عملية ترحيل المستخدمين إلى ميكروسوفت 365 بواسطة منتج ميغرايشن ويز الذي تمّ ابتكاره كجزء من مجموعة الأدوات التي قد يستخدمها مزودو الخدمات

المُدارة وخبراء تكامل النظم لإعداد عملائهم حتّى يتمكّنوا من استخدام ميكروسوفت 365 أو غوغل ووركسبايس بطريقة عمليّة لا تخلّ بأعمالهم على الإطلاق.

ويسمح منتج ميغرايشن ويز للشركات بأتمتة معظم مشاريعها الجارية، وبالأخص تحديد نطاق البيانات الموجودة ونقلها من الأنظمة الأخرى إلى موقع مستأجر ميكروسوفت/ غوغل (أو بين المستأجرين في السحابة).

ويفسّر المدير الموضوع قائلاً: "يسمح هذا الأمر للشركاء في ميدان تكنولوجيا المعلومات أو للعملاء بالتركيز على المسائل الأهمّ، لاسيّما إعداد العملاء بسهولة وسرعة على استخدام السحابة، ومنح المهندسين الموظفين في الشركة الفرصة ليركزوا أكثر على العمليات التي تفضي إلى جني الأرباح".

وفي المستقبل، تتوقّع شركة بيت تيتان أن يتوسّع نطاق استخدام ميكروسوفت تيمز ليتخطّى التواصل البحت، فيصبح منصة مستقبلية رائجة تمنح الشركات الفرصة لدخول العالم السحابي وأتمتة عملياتها من خلال الواجهة الجديدة.

ويُكمل أولاندر شرحه قائلاً: "من التطورات البارزة والمميّزة في هذا النطاق، نذكر أيضاً التعاون بين شركتَي سيلز فورس وواتساب الذي تمّ الإعلان عنه مؤخّراً. والسبب أنّ هذا التعاون يمنح الشركات إمكانات جديدة واسعة في ما يتعلّق بتحفيز العملاء الذين لم ينهوا عملية الشراء أو الذين يفضّلون الدردشة أكثر من التحدّث عبر الهاتف، ومن المحتمل أنّه سيرفع الإيرادات نسبياً بالنسبة إلى الشركات التي تحاول زيادة مبيعاتها في المستقبل القريب".

ستقدم شركة بيت تيتان خلال معرض جيتكس مزيداً من التفاصيل عن حلولها الرائدة في ميدانها، من جناح لوجيكوم في القاعة 3، ف1، بمركز دبي التجاري العالمي.

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