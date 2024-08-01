

تقرير إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط النصف سنوي يظهر مواصلة دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة لأسلوب الحياة الفاخر والاستثمارات الموثوقة

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، كشف تقرير إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط ، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، والتي تتخذ من دبي مقراً لها،عن تحقيق سوق العقارات السكنية في دبي أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2024، حيث يواصل تسجيل نمو ملحوظ متجاوزاً بذلك الأرقام القياسية السابقة، ومحدداً معايير جديدة لأسواق العقارات السكنية.

وجاء في تقرير النصف الأول من عام 2024، أن النصف الأول من العام شهد زيادة كبيرة في مبيعات العقارات السكنية في دبي التي سجلت 77,233 معاملة، بزيادة قدرها 33.5% على أساس سنوي، وبقيمة إجمالية بلغت 227 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 31% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء القوي الطلب الكبير والثقة العالية للمستثمرين في سوق العقارات بدبي. بينما شهد سوق العقارات قيد الإنشاء تسجيل ما يزيد عن 60% من عدد الصفقات، ما يعكس اهتمام المستثمرين بالمشاريع الجديدة نظراً لتوفر خيارات واسعة منها، فضلاً عن أسعارها التنافسية وما توفره من خطط دفع مرنة وإمكانات تحقيق عوائد عالية على الاستثمار. وتتضمن قائمة المناطق التي شهدت أكبر عدد من صفقات البيع كلاً من قرية جميرا الدائرية ودبي الجنوب وداماك هيلز 2 المعروفة بأسعارها المدروسة ومرافقها الحديثة ومواقعها الاستراتيجية.

أما الشقق فقد استأثرت بأكبر عدد من معاملات البيع في هذه الفترة لتسهم بنسبة 91% من حجم الزيادة وأصبحت المحرك الأساسي للنمو، وذلك نظراً للطلب الكبير عليها بفضل أسعارها المعقولة وتوفرها على نطاق واسع وما تولده عادةً من عائدات عالية على الاستثمار، حيث استحوذت صفقات الشقق على ما يزيد عن 80% من إجمالي معاملات البيع بنسبة زيادة وصلت إلى 41% على أساس سنوي، فضلاً عن ارتفاع قيمة المعاملات الإجمالية بنسبة 33%. ولا تزال قرية جميرا الدائرية تشهد الطلب الأكبر على العقارات قيد الإنشاء والعقارات الثانوية، بفضل أسعارها المعقولة وتوفيرها العديد من المشاريع الجديدة وعوائدها الجذابة للمستثمرين. كما تحافظ منطقة الخليج التجاري، المركز التجاري الرئيسي في دبي، على مستوى طلب مرتفع، مما يؤكد على مواصلة لعبها دوراً بارزاً في سوق العقارات في الإمارة.

وبينما لا يزال حجم سوق الفلل صغيراً نسبياً، إلا أنه شهد نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024، حيث زادت المعاملات في هذا السوق بنسبة 52% على أساس سنوي، وارتفعت قيمة المبيعات الإجمالية بنسبة 66%، ما يعكس الطلب القوي من العائلات الراغبة بامتلاك منازل واسعة والمشترين المميزين الباحثين عن عقارات توفر فرص استثمار واعدة. وتدفع المجتمعات الجديدة مثل ذا إيكرز ودبي الجنوب وهافن عجلة النمو في قطاع الفلل قيد الإنشاء بفضل مواقعها المرغوبة وما تتميز به من مرافق فاخرة وما توفره من فرص استثمار واعدة. وقد شهدت أعداد العقارات في السوق الثانوية زيادة ملحوظة بسبب تسليم مجموعة من المشاريع مؤخراً في مجتمعات مثل داماك هيلز 2 وتلال الغاف، والتي جذبت اهتماماً كبيراً من المشترين.

وظهرت مرونة السوق بشكلٍ خاص بعد الظروف الجوية القاسية التي شهدتها دبي في أبريل الماضي، حيث تجاوز أعداد المعاملات في شهر مايو الرقم القياسي السابق المسجل على أساس شهري بنسبة ملحوظة بلغت 20%. ويظهر التزام دبي بمواصلة التطوير وتحقيق النمو المستدام من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الرئيسية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروع شبكة الصرف الصحي الجديد بقيمة 8 مليار دولار أمريكي، ومشروع توسيع مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، ومشروع اعتماد الخط الأزرق الجديد لمترو دبي بقيمة 5 مليار دولار أمريكي.

ويواصل قطاع العقارات الفاخرة في دبي ازدهاره مع تسجيل زيادة في أعداد الصفقات بنسبة 47% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تتصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات الرائدة للأثرياء في عام 2024، مما يعزز الطلب على الفلل الفاخرة والمشاريع السكنية التي تحمل أسماء وعلامات تجارية معروفة، إذ يستعد هذا القطاع الحيوي لعامٍ استثنائي آخر.

وتحافظ نخلة جميرا على مكانتها بصفتها الوجهة الرئيسية للعقارات الفاخرة في دبي، حيث تواصل باستمرار تسجيل صفقات عالية القيمة، تليها مدينة محمد بن راشد ودبي هيلز استيت، المعروفة بطابعها العائلي المميز ومرافقها الفاخرة وتصاميم الفلل العصرية. كما تحظى بعض المجتمعات الناشئة، مثل جزر دبي ونخلة جبل علي، بشعبية واسعة بين المشترين من أصحاب الثروات، مما يسهم في توسيع قاعدة الخيارات المتوفرة في سوق العقارات الفاخرة في دبي.

وتعليقاً على هذه الإنجازات، قال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: "شهد النصف الأول من عام 2024 أداءً استثنائياً لسوق العقارات السكنية في دبي، حيث يعكس هذا النمو غير المسبوق في عدد المعاملات وقيمة المبيعات ما تتميز به دبي من مرونة عالية واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية وجاذبية خاصة للمستثمرين العالميين. ونتطلع لمواصلة هذه السوق الحيوية تحقيق نمو مستدام وإحداث تغييرات جذرية في المستقبل."

ومن المتوقع أن يواصل سوق العقارات في دبي نموه في المستقبل، لا سيما مع زيادة عدد سكان الإمارة إلى أكثر من 100 ألف شخص سنوياً، وتوقعات بنمو اقتصادها بنسبة 4% في عام 2024. وتتطلع إنجل آند فولكرز لمواصلة أداء دور محوري في هذا السوق الحيوي من خلال تقديم خدمات استثنائية واستشارات عالية الجودة للعملاء.

لمحة حول إنجل آند فولكرز:

تُعدّ إنجل آند فولكرز واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المتخصصة في وساطة العقارات السكنية والتجارية واليخوت والطائرات الفاخرة، حيث وضعت الشركة، على مدار أكثر من 45 عاماً، رغبات واحتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات في صدارة أولوياتها، مما أثمر عن تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة في مجال العقارات. وتضمّ إنجل آند فولكرز أكثر من 16,500 موظف مختص في إنجاز عمليات البيع والإيجار وتقديم الخدمات الاستشارية لفرص الاستثمار المختلفة في قطاع العقارات. وتدير الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 35 دولة ضمن خمس قارات. وتعدّ برامج التدريب المكثفة التي تقدمها أكاديمية إنجل آند فولكرز العقارية والقائمة الواسعة من الخدمات عالية الجودة والمنظمة بعناية التي توفرها الشركة من العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم نجاحها. كما تحرص إنجل آند فولكرز على تطوير أدوات رقمية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مستمر، بهدف مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من كفاءة الخدمات، حيث تضع الشركة من خلال ذلك معايير جديدة للحلول الرقمية في وساطة العقارات. www.engelvoelkers.com

لمحة حول إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط:

تأسست إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط في عام 2014، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكاتبها، التي تضم أكثر من 200 وكيلاً من الخبراء المتخصصين في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. كما أطلقت الشركة مؤخراً كياناً خاصاً بالعقارات التجارية تحت اسم إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للعقارات التجارية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الاستثنائية الناشئة في سوق العقارات التجارية في دبي، بدءاً من المساحات المكتبية ووصولاً إلى المجمعات الصناعية وغيرها من الخيارات الجذابة. وتضم الشركة أيضاً مكتب إدارة الثروات الخاصة الذي يركز على العملاء من أصحاب الملاءات المالية العالية، ويتيح لهم الوصول إلى العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وجهة متكاملة لبيع العقارات وشرائها وتأجيرها وتحقيق الطموحات العقارية في المنطقة. www.engelvoelkers.com/ae/en

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا