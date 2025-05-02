(جنيف): كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر مارس 2025، وفيما يلي أبرز ما ورد فيها:

سجل إجمالي الطلب على السفر، ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعاً بنسبة 3.3% مقارنةً بشهر مارس من عام 2024. وارتفعت السعة الإجمالية، التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 5.3% على أساس سنوي؛ كما استقر عامل الحمولة لشهر مارس عند 80.7% (مسجلاً تراجعاً بواقع 1.6- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024).

ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعاً بنسبة 3.3% مقارنةً بشهر مارس من عام 2024. وارتفعت السعة الإجمالية، التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 5.3% على أساس سنوي؛ كما استقر عامل الحمولة لشهر مارس عند 80.7% (مسجلاً تراجعاً بواقع 1.6- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024). وارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 4.9% مقارنة بشهر مارس 2024. وازدادت السعة بنسبة 7.0% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 79.9% (بانخفاض بواقع 1.7- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024).

بنسبة 4.9% مقارنة بشهر مارس 2024. وازدادت السعة بنسبة 7.0% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 79.9% (بانخفاض بواقع 1.7- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024). وارتفع الطلب المحلي بواقع 0.9% مقارنةً بشهر مارس 2024. وازدادت السعة بنسبة 2.5% على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة عند 82.0% (مسجلاً تراجعاً بواقع 1.3- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "حقق الطلب على السفر الجوي نمواً بنسبة 3.3% على أساس سنوي في شهر مارس، ليرتفع بشكل طفيف عن نسبة النمو المسجلة في فبراير والبالغة 2.7%. ومع ذلك، فقد تجاوز نمو معدلات السعة، الذي بلغ 5.3%، معدلات النمو على الطلب، ما أدى إلى تراجع عامل الحمولة من المستويات القياسية إلى 80.7% على مستوى المنظومة. ولا تزال التكهنات تحيط بالتأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية وغيرها من التحديات الاقتصادية على قطاع السفر. وتواصل النتائج المحققة في شهر مارس إظهار اتجاه عالمي للنمو في السفر الجوي، رغم أن التراجع الطفيف في الطلب في أمريكا الشمالية يستدعي المراقبة الدقيقة. ويسلط ذلك الضوء على الحاجة الملحّة لتجاوز التحديات المرتبطة باستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، لا سيما من خلال تخفيف مشاكل سلسلة التوريد وضمان القدرة الكافية على إدارة المطارات وحركة المرور الجوي

نظرة تفصيلية على سوق السفر الجوي - مارس 2025

أسواق السفر الجوي العالمية - التفاصيل حسب المناطق

تراجعت نسبة نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر على المستوى العالمي إلى 4.9% على أساس سنوي في مارس، مقارنةً بالنسبة المسجلة في فبراير بواقع 5.9% وفي يناير بواقع 12.5%. ويعكس هذا التباطؤ منذ يناير الماضي الاستقرار النهائي للمقارنات في معدلات الطلب على أساس سنوي بعد جائحة كوفيد-19. وحققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأداء الأفضل بين المناطق بنسبة نمو تبلغ 9.9%. وتراجعت عوامل الحمولة في جميع المناطق، لتسجل انخفاضاً إجمالياً بواقع 1.7- نقطة مئوية.

سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 9.9% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 11.6% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 84.1% (بانخفاض بواقع 1.3- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2024).

وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 6.9% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 78.2% (بانخفاض بواقع 1.5- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2024).

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضاً بنسبة -1.0% على أساس سنوي في الطلب. وازدادت السعة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 74.6% (بانخفاض بواقع 2.9- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2024). ويعود انخفاض الطلب على الأرجح إلى موعد حلول شهر رمضان، والذي يؤثر في أنماط السفر.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضاً بنسبة -0.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 2.0% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 83.0% (بانخفاض بواقع 1.8- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2024). ورغم تسجيل معدلات الطلب انخفاضاً على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، تجدر الإشارة إلى أنها حققت تحسناً مقارنةً بالانخفاض المسجل في شهر فبراير والبالغ -1.5%.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 12.1% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 80.9% (بانخفاض بواقع 3.3- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024).

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 3.5% على أساس سنوي. فيما وصل عامل الحمولة إلى 70.1% (بانخفاض بواقع 0.2- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024).

أسواق السفر المحلية

حققت أسواق السفر المحلية مرة أخرى نمواً طفيفاً بنسبة 0.9%، متأثرة بالتراجع في أسواق الولايات المتحدة وأستراليا. وحققت البرازيل والهند أعلى نسبتي نمو، حيث سجلتا زيادة بنسبة 8.9% و11.0% على الترتيب. وفي المقابل، شهدت أستراليا انخفاضاً بنسبة -1.2%، والولايات المتحدة انخفاضاً بنسبة -1.7%. وانخفض عامل الحمولة بواقع 1.3- نقطة مئوية، فيما ازدادت السعة المحلية بنسبة 2.5%.

ملاحظة: تمثل أسواق الركاب المحلية الست التي تتوفر عنها بيانات مفصلة ما يقارب 30.2% من إجمالي إيرادات الركاب لكل كيلومتر العالمية و79.1% من إجمالي إيرادات الركاب لكل كيلومتر المحلية.

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