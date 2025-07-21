أبوظبي: سجّل الإنفاق الإعلاني في دولة الإمارات نحو 3.14 مليار درهم خلال النصف الأول 2025، وفقاً لأحدث تقارير منصة البيانات العالمية "Statista”، التي توقعت أن يصل إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة بنهاية العام إلى نحو 6.28 مليار درهم.

ورغم التحولات الرقمية المتسارعة، لا يزال الإعلان في الإعلام الإماراتي المطبوع يحتفظ بمكانة محورية من حيث المصداقية والتأثير، خاصة في القطاعات التي تستهدف جمهوراً واسعاً من القراء المهتمين بالمحتوى المتعمق والموثوق. فالصحف والمجلات الإماراتية، بفضل تاريخها المهني الطويل والمعايير التحريرية الصارمة التي تتبعها، توفّر بيئة إعلامية يثق بها القرّاء، ما يجعل الإعلانات المنشورة فيها تحظى بدرجة أعلى من القبول والاهتمام مقارنة بالمنصات الرقمية سريعة الاستهلاك.

وتكتسب الإعلانات المطبوعة في الإمارات أهمية إضافية لدى الفئات المؤثرة من رجال الأعمال وصنّاع القرار والمستثمرين، خصوصاً عند الترويج للفعاليات الكبرى، والمشاريع العقارية، والعروض المؤسسية.

كما أن الرقابة التنظيمية القوية التي تفرضها المؤسسات الإعلامية المحلية تضمن التزام الإعلانات بالمعايير الأخلاقية والمهنية، مما يعزّز من مصداقيتها ويجعلها أداة فعالة في بناء الثقة بين العلامات التجارية والجمهور المستهدف.

وبحسب البيانات التي رصدها مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية "، ومقره أبوظبي، استحوذت الإعلانات الرقمية على النصيب الأكبر من هذا الإنفاق، حيث يُقدَّر أن تبلغ قيمة الإنفاق عليها خلال العام نحو 4.47 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 2.24 مليار درهم خلال النصف الأول فقط.

وبذلك تمثل الإعلانات الرقمية نحو 71% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة، ما يعكس الاتجاه القوي نحو الحلول الإعلانية الرقمية والموجَّهة، في ظل تنامي دور البيانات والتقنيات الحديثة في تحسين فعالية الحملات.

وقال "إنترريجونال": في السياق تُظهر بيانات "DataReportal" أن إعلانات محركات البحث استحوذت على ما نسبته 40% من إجمالي الإنفاق الرقمي، بما يعادل نحو 1.79 مليار درهم، في حين استحوذت شبكات التواصل الاجتماعي على حوالي 30%، أي ما يعادل 1.34 مليار درهم.

أما الإعلانات عبر منصات التسوق الإلكتروني مثل "أمازون" و"نون"، فمثّلت ما نسبته 21.2% من الإنفاق الرقمي، أي ما يعادل نحو 948 مليون درهم، في إشارة إلى نمو التسويق القائم على التجارة الإلكترونية.

واستحوذ الإنفاق على الإعلانات التقليدية، بما في ذلك التلفزيون، والصحف، والراديو، واللوحات الإعلانية على نحو 29% من إجمالي السوق، بنحو 917 مليون درهم خلال النصف الأول 2025.

ورغم تراجع هذه الوسائل في ظل صعود المنصات الرقمية، إلا أنها ما زالت تحتفظ بموقعها، لاسيما في بعض الفئات المستهدفة والقطاعات المؤسسية.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأعلى إنفاقاً على الإعلانات في الإمارات، تصدّرت تجارة التجزئة القائمة، تلتها قطاعات العقارات، والاتصالات، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى قطاع السيارات الذي كثّف استثماراته في الحملات الرقمية التفاعلية، خاصة عبر الفيديو ومنصات التواصل.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير صادر عن منصة "AGBI" إلى أن نسبة الإنفاق الإعلاني إلى الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات لا تزال منخفضة نسبياً، إذ تبلغ حوالي 0.29% فقط، مقارنةً بنحو 1.4% في الولايات المتحدة و1.6% في المملكة المتحدة، وهو ما يعكس فرصة كامنة لتوسيع نطاق الاستثمار الإعلاني داخل الدولة.

وأشار "إنترريجونال" إلى أن التقارير تؤكد أن الإمارات تسير بثبات نحو ريادة الإعلان الرقمي في المنطقة، مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما يعكس هذا الرقم نمواً مستداماً في السوق الإعلاني الإماراتي.

وأوضح "إنترريجونال" أن دولة الإمارات ستشهد زيادة ملحوظة في الإنفاق الإعلاني حتى نهاية 2025 وما بعده، مدفوعة بعدة عوامل استراتيجية، أبرزها النمو الاقتصادي المتسارع وتوسّع القطاعات الحيوية مثل العقارات، السياحة، التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا، فضلاً عن استضافة الدولة لعدد متزايد من الفعاليات والمعارض الدولية الكبرى.

حول إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية: -

"إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، شركة استشارات عامة، متعددة المهام، تم تأسيسها في 20 يناير 2021، بأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم مركز دراسات، يعمل على متابعة وتحليل التطورات الجارية ذات الطابع الاستراتيجي، من خلال نشاطات أكاديمية، كالمراصد الإعلامية، والتحليلات السياسية، والدوريات المتخصصة، والمواقع الإلكترونية، وحلقات النقاش.

وتتفاعل المؤسسة مع أنشطة "المجال العام" في أقاليم العالم ذات التأثير على المنطقة، بهدف تقديم رؤية متوازنة حول واقع الشرق الأوسط، وتوجهات الدول العربية الرئيسية، خاصة الخليجية، “عبر الأقاليم”. كما تعمل على دعم عملية تشكيل السياسات وصنع القرار، في المؤسسات العامة والخاصة، داخل الدولة، وخارج الدولة، في إطار القواعد الحاكمة لعمل شركات المناطق الحرة.

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