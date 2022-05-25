15 فعالية متنوعة ومشاركة أبطال أولمبيين وبارالمبيين

تشهد دبي تنظيم 15 فعالية رياضية متنوعة من بينها 3 بطولات دولية تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تشعل النشاط في مختلف المناطق بدبي خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي بطولة فزاع الدولية الرابعة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم في صدارة الفعاليات وهي الجولة العالمية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة، التي يشارك فيها 186 لاعب ولاعبة من 30 دولة من مختلف قارات العالم يتقدمهم نخبة من أبطال العالم وأبطال أولمبياد طوكيو 2020 الحائزين على الذهب والفضة والبرونز.

وتقام أربع بطولات للجمباز خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتأتي في مقدمتها منافسات النسخة الأولى من بطولة "كأس الجمناستيكا" الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو بمشاركة بطلات في الأولمبياد في مقدمتهن ألينا هارناسكو وأنستازيا سالوس، وينظم البطولة نادي جيمناستيكا سيسكا للجمباز في نادي النصر الرياضي، كما تشهد البطولة تنظيم ماستر كلاس للجمباز، وتنظم أكاديمية ستامينا 11 منافسات بطولة ستامينا الدولية للجمباز الفني التي تقام في مقر الأكاديمية يوم السبت 28 الجاري، كما تقام أيضًا بطولة دبي للجمباز الفني في أكاديمية ستار للجمباز، وتنظم أكاديمية أسباير الرياضية منافسات بطولة الجمباز يوم الأحد في مقر الأكاديمية.

وتستضيف دبي فعاليات المؤتمر الدولي "ميتاكون" للألعاب الالكترونية و"الميتافيرس" العالم الافتراضي الذي يقام يومي السبت والأحد في أرينا مركز دبي التجاري العالمي، وتتواصل منافسات بطولة كرة السلة التي تقام ضمن فعاليات النسخة الثانية من "ألعاب

مدارس دبي" الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس في دبي التي أطلقها مجلس دبي الرياضي وتنظمها شركة إي أس أم" وتتضمن 13 لعبة رياضية هي: البادل تنس، ألعاب أصحاب الهمم، الجمباز، الريشة الطائرة، الجولف، كرة السلة، الكريكت داخل القاعات المغطاة، الكريكت، السباحة، التنس، الجمباز الإيقاعي، الشطرنج، والألعاب الالكترونية.

ويقام سباق القوارب الشراعية الحديثة يوم الجمعة في مياه شاطئ أم سقيم انطلاقًا من نادي دبي أوف شور، كما ينظم نادي دبي للسيدات منافسات النسخة الثالثة من بطولة بالما لتنس السيدات التي تقام يومي الجمعة والسبت، ويقام سباق دبي هاربور للجري الليلي يوم الجمعة في منطقة الصفوح وتنظمه سوبر سبورتس للفعاليات الرياضية، كما يقام سباق الجري الليلي في ذا بوينت بنخلة جميرا، وتستضيف القرية العالمية سباق دبي لجري السيدات لمسافة 5 كيلومترات الذي تنظمه شركة الصحراء للفعاليات الرياضية.

وينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة بطولة مايو للشطرنج السريع يومي السبت والأحد في مقر النادي بمنطقة الممزر، وتقام منافسات بطولة بير آند سماش 22 للريشة الطائرة يوم الأحد في أكاديمية برايم ستار الرياضية، كما تنظم شركة هوبا تيك للخدمات الرياضية سباق العودة إلى سباقات الدراجات الهوائية للمسافات الطويلة يوم الأحد في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم، وتنطلق منافسات بطولة ريد بول هاف كورت لكرة السلة يوم الأحد في نادي تشامبس الرياضي.

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