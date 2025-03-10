جدة – كشف استبيان جودادي العالمي لريادة الأعمال لعام 2025 أن رائدات الأعمال السعوديات تتحملن المسؤولية المالية لأسرهن ويتصدرن جهود تبني الذكاء الاصطناعي في سبيل تشغيل مشاريعهن الصغيرة. وأشار التقرير إلى دور هؤلاء النساء في الارتقاء بمفهوم النجاح بكل ثقة ومرونة، باستخدام التكنولوجيا لتبسيط العمليات وإلهام وفتح مرحلة جديدة من فرص الأعمال والابتكار في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19.

والجدير بالذكر أن 57% من الشركات الصغيرة التي شملها الاستبيان في المملكة تمتلكها نساء، حيث أفادت 85% من هذه الشركات بأنها أطلقت أعمالها في السنوات الخمس الماضية. وتسلّط هذه الإحصائيات الضوء على الحضور الكبير للنساء في ريادة الأعمال في مصر وتؤكد على مرونتهن، لا سيما في ظل المناخ الاقتصادي العصيب الذي فرضته أزمة كوفيد-19 منذ خمس سنوات.

الذكاء الاصطناعي يدعم ريادة الأعمال النسائية

تلك النساء لا يلبين فقط مهامهن ومسؤولياتهن، بل تتفوق رائدات الأعمال في إدارة أعمالهن الخاصة بثقة متناهية.

إذ أبدت نسبة كبيرة بلغت 83% من المشاركات في الاستبيان ثقتهن في قدراتهن، مما يعكس مكانتهن الراسخة في ميدان الأعمال. واتفقت 84% من المشاركات على أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في تمكين شركاتهن الصغيرة من التنافس مع الشركات الأكبر حجماً وموارداً في العام المقبل.

وعلى سبيل المثال، أفادت سيدات الاعمال السعوديات بأنهن يوفرن 11 ساعة أسبوعياً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل جودادي إيرو، وهي تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل إنشاء المواقع الإلكترونية وتصميم الشعارات واستراتيجيات التسويق الرقمي لرواد الأعمال. ويعادل هذا الوقت الذي تم توفيره يومي عمل في الأسبوع، وهو الوقت الذي يقضونه في تعلم مهارات جديدة أو تحسين المهارات الحالية (48%)، وتحليل الأرقام لمعرفة ما الذي يعمل (53%)، وإنجاز المهام في المشاريع (53%).

إذ تمثل نسبة 28% من رائدات الأعمال في المملكة مصدر الدخل الأساسي لأسرهن. وتساهم هؤلاء النساء في الاقتصادات المحلية من خلال توفير وظائف جديدة وإعالة الأسر. 59% من رائدات الأعمال السعوديات يشعرن بتفاؤل كبير. تعتقد 70% منهن أن أعمالهن ستنمو في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

رائدات الأعمال تعتمدن الأدوات الرقمية لتحقيق النمو

بالإضافة إلى شعورهن بالرضا عن اختراع منتجات جديدة أو سد الفجوة في السوق (54%)، وتعلم مهارات جديدة لإدارة أعمالهم (41%)، علاوة على سعادتهن بخلق فرص عمل للآخرين (39%). وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة جودادي: "تمنح الأدوات المعززة بالذكاء الاصطناعي، مثل جودادي إيرو، رائدات الأعمال القدرة على توفير الوقت وتخصيصه للجوانب التي تشكل أهمية أكبر لهن، سواءً ما يتعلق بتطوير أعمالهن أو التركيز على الأسرة أو تعزيز مهاراتهن الخاصة. وتمثل النساء في مصر مصدر إلهامٍ للجيل الجديد من رائدات الأعمال الناجحات".

وتتزايد أهمية ريادة الأعمال في حياة النساء، فقد أكدت 93% من المشاركات في الاستبيان أن ريادة الأعمال عززت من جودة حياتهن، ووفرت لهن شعوراً بالإنجاز والتمكين مع منحهن الفرصة للسعي وراء شغفهن.

وأضافت بيبر: "تؤكد نتائج جودادي أن التكنولوجيا هي عامل تمكين قوي لتحقيق التوازن، تمنح النساء القدرة على إعادة تعريف أدوارهن في ريادة الأعمال. وتسعى جودادي لدعم طموحات النساء بأن يكنّ مديرات لأعمالهن، ولكنهن لم يجدن الوقت الكافي لإطلاق مشاريعهن. بدء مشروع خاص ليس بالأمر السهل، لكن تجربة جودادي إيرو تساهم في تبسيط العقبات في عملية تأسيس مشروع تجاري خاص".

وتشمل مزايا جودادي إيرو الرئيسية خاصية إنشاء العلامة التجارية والتسويق الرقمي وتحسين محركات البحث، مع إمكانية التعامل مع المنصة من خلال واجهة سلسة وسهلة الاستخدام دون الحاجة لأي خبرة تقنية. وتقوم الأداة الرائدة بإنشاء الشعارات والمواقع الإلكترونية وعناوين البريد الإلكتروني المخصصة خلال دقائق، بالإضافة إلى قدرتها على تصميم حملات تسويقية مستهدفة على وسائل التواصل الاجتماعي بما يوافق الفعاليات المحلية، إلى جانب تعزيز الحضور الإلكتروني من خلال خاصية تحسين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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لمحة حول شركة GoDaddy

تقدم شركة GoDaddy الدعم لملايين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم لبدء أعمالهم وتنميتها وتوسيع نطاقها، وهي خيار مثالي للراغبين بمناقشة أفكارهم، وبناء مواقع إلكترونية احترافية، واستقطاب العملاء، وبيع منتجاتهم وخدماتهم، وقبول المدفوعات عن طريق الإنترنت. وتقدّم GoDaddy لعملائها تجربة GoDaddy Airo® المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تدعم نمو الشركات الصغيرة بسهولة وسرعة أكبر، وذلك من خلال مساعدة رواد الأعمال على إطلاق أفكارهم عبر الإنترنت في دقائق معدودة، وزيادة معدل الزيارات إلى مواقعهم الإلكترونية وتحسين المبيعات. كما يتوفر فريق GoDaddy من المختصين على مدار الساعة لتقديم المساعدة والدعم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.GoDaddy.com..

لمحة حول استبيان GoDaddy العالمي لريادة الأعمال لعام 2025

أُجري استبيان GoDaddy العالمي لريادة الأعمال لعام 2025 من قِبل شركة أدفانيس في يناير 2025 في النمسا والبرازيل وكولومبيا ومصر وألمانيا والهند والمكسيك والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وسويسرا ودولة الإمارات. وتمثلت معايير اختيار العينات في أصحاب الشركات الصغيرة، وتم تصنيف الشركات بناءً على عدد الموظفين، حيث تراوح عدد الموظفين من موظف واحد إلى 49 موظفاً. وشمل الاستبيان إجمالي 3,504 أشخاص، 500 منهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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