بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 446 مبايعة بقيمة 1.52 مليار درهم، منها 145 مبايعة للأراضي بقيمة 865.31 مليون درهم و301 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 655.05 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87.5 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 82 مبايعة بقيمة 41.41 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 277.28 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 20.79 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة الثنيه الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 6 وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 55.61 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 18.29 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 51.66 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.27 مليار درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 178.09 مليون درهم و115 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.09 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 774.64 مليون درهم وأخرى في منطقة القرهود بقيمة 140 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 37.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 18.82 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 4.79 مليون درهم.

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