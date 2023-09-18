بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 567 مبايعة بقيمة 1.88 مليار درهم، منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 840.25 مليون درهم و456 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 77.69 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 69.07 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 46.26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 137.01 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 81.96 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40.75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 52.72 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 87.83 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 79.93 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 688.9 مليون درهم منها 33 رهونات أراضي بقيمة 374.8 مليون درهم و122 رهونات فلل وشقق بقيمة 314.1 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 254.34 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 73.29 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 44.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 20.18 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 9.27 مليون درهم.

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