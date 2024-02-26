دبي تحل في المركز الخامس عالمياً من حيث أكبر عدد من المنازل التي تم بيع كل منها مقابل 25 مليون دولار أمريكي أو أكثر في عام 2023

التوقعات تشير إلى أن المواقع المتميزة في دبي ستشهد زيادة في الأسعار بنسبة 5% في عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت تيراسيل بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة والتي تلبي تفضيلات العملاء المميزين، عن توقعاتها بأن تشهد دولة الإمارات زيادة بنسبة 24.6% في تدفق أصحاب الملاءات المالية العالية بحلول عام 2025. ووفقاً لأوجوال جويل، مدير مجموعة تيراسيل، فإن هذه الزيادة ستساهم في الارتقاء بقطاع العقارات فائقة الفخامة في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة.

وشهد عام 2023 انخفاضاً في عدد الوحدات الفخمة وفائقة الفخامة المتوفرة ضمن المواقع المتميزة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لتسجل مستويات قياسية بالنسبة للفلل وشقق البنتهاوس في دولة الإمارات. ووفقاً لتحليلات خبراء القطاع، فإنه يتوجب على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في العقارات الفاخرة البحث ضمن المواقع المتميزة، مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات وغيرها، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار في هذه المناطق ارتفاعاً بنسبة 5% في عام 2024.

وتبرز منطقة دبي هيلز بوصفها واحدة من المناطق المميزة التي تشجع على الاستثمار فيها، لا سيما بعد أن حقق مشروع ذا إمبريال الفاخر في شهر ديسمبر الماضي الرقم القياسي لأعلى سعر للقدم المربع في عقار غير مطل على الواجهة البحرية للخليج العربي. كما تساهم هذه المشاريع الرائدة في تعزيز قطاع العقارات الفاخرة في دبي، والذي سيساعد بدوره على تحقيق التوقعات التي تشير إلى توسع سوق العقارات بشكل عام في دبي بنسبة 15% هذا العام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أوجوال: "لطالما ارتبط اسم دبي بالفخامة والتميز، وانعكس ذلك من خلال تدفق أصحاب الملاءة المالية العالية في السنوات الماضية. كما ساهم هؤلاء الأفراد بشكل كبير في الاستثمار في المشهد العقاري في دبي، مما أدى إلى انتعاش السوق والاقتصاد بشكل عام في فترة ما بعد الأزمة الصحية. ويمكن للمطورين الذين يركزون على الابتكار وضع معايير جديدة ترتقي بمفهوم نمط الحياة الفاخرة، وذلك من خلال التصميم المبتكر والاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم بشكل رئيسي في تحقيق النجاح الاقتصادي لدولة الإمارات. وحصلت دبي على المركز الخامس عالمياً من حيث أكبر عدد من المنازل التي تم بيع كل منها مقابل 25 مليون دولار أمريكي أو أكثر في عام 2023. ويتوجب على المطورين العقاريين مواصلة تقديم الأفكار الرائدة لاستقطاب نخبة العملاء من جميع أنحاء العالم وترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة رائدة للاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة."

وتعيد شركة تيراسيل بروبرتيز تعريف مفهوم نمط الحياة الفاخرة من خلال منهجيتها المتمحورة حول التصميم والتزامها الراسخ بالتميز في قطاع العقارات. وتركز مشاريع الشركة على تلبية احتياجات المستخدمين النهائيين الباحثين عن نمط حياة فريد في موقع متميز، بدلاً من التركيز على استقطاب المستثمرين. ويزخر سجل الشركة بالكثير من الإنجازات المميزة، بما فيها تسجيل أعلى سعر للقدم المربع لمكتب قامت ببنائه وبيعه في بوليفارد بلازا عام 2019، وعادت لتحقق الرقم نفسه في عام 2021 بمكتب آخر في المنطقة ذاتها. وتعتزم تيراسيل بروبرتيز الإعلان عن خطط جديدة لمشاريع التطوير العقاري في دبي خلال الأشهر المقبلة بهدف دعم قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات.

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لمحة حول تيراسيل بروبرتيز:

تهدف تيراسيل بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، إلى بناء عقارات راقية تلبي أنماط حياة العملاء المميزين. وانطلاقاً من تركيزها على العملاء، تحرص الشركة على توفير مساحات تجمع بين اللمسات الفنية والجوانب العملية والتصاميم المتقنة والفريدة.

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