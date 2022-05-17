فرصة استثنائية لصناع المحتوى لتحويل شغفهم لربح مع تطبيق حكونا (Hakuna)

( دبي): يتطور سوق البث الحي والمباشر وينمو بوتيرة سريعة، الأمر الذي أتاح فرصاً جديدة تماماً لصناع المحتوى المحترفين. فوفقاً لتوقعات وإحصاءات لـ غراند فيو للأبحاث (Grand View Research)، من المقرر أن تصل قيمة هذه الصناعة إلى 223.98 مليار دولا أمريكي بحلول العام 2028، مما سيتيح للمستخدمين إمكانية تحقيق مدخول إضافي. ويشير مقال نشره موقع سمول بيزتريندز (SmallBizTrends) إلى أن متوسط البث المباشر يمكنه تحقيق دخل يتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أميركي للبث المباشر لمدة 40 ساعة تقريباً.

يعد تطبيق حكونا (Hakuna) خير مثال لمنصة البث المباشر، حيث يسهل خدمة البث الاجتماعي الحي، حاكونا لايف (Hakuna Live)، التواصل بين المضيفين وعدة ضيوف في الوقت الفعلي.

كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من النظام الأساسي لتسييل النجوم إلى نقود بسهولة من خلال التطبيق عن طريق القيام بما يحبونه. تقدم هذه المنصة مزايا متميزة، خاصة للمضيفين والجمهور الناطقين باللغة العربية.

تعاون مع أصحاب البث الحي الآخرين

إحدى المزايا العديدة لمنصة حاكونا لايف (Hakuna Live)، هي استخدام تقنية ويب آر تي سي (هايبر آر تي سي) WebRTC (HyperRTC)، فباستخدام هذه الميزة، يمكن لما يصل لمضيف واحد إلى 3 ضيوف استضافة عرض حي ضمن جلسة بث مباشر واحدة دون أي تأخير أو تأجيل، مما سيسمح لصانعي المحتوى استضافة عروض تعاونية لتوسيع مدى وصولهم وجمهورهم.

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حول موهبتك إلى فلوس

تقدم منصة حكونا لايف (Hakuna Live) حلاً مناسباً لعملية تحصيل نقود، والتي عادة ما تكون معقدة وصعبة، مما يمكّن صناع المحتوى من الاحتفاظ بسجل للنجوم المكتسبة في محفظة رقمية، تُعرف أيضًا باسم "محفظة النجوم". يمكن للمضيفين الحصول على المال من خلال تطبيق حكونا (Hakuna) عن طريق دفع النجوم التي جمعوها بحد أدنى 14,000 نجمة عبر خاصية بايونيرز (Payoneer’s).

كما يمكنهم بسهولة الحصول على تقرير حول البث المباشر لتقييم جلسة البث، مما يسمح لهم بتحديد المكونات الأفضل لأداء البث لتحسين الجلسات القادمة وزيادة فرص الربح.

قد يدفع المضيف أكثر من 3600 دولار شهرياً إذا جمع المضيف ما لا يقل عن مليون نجمة عن طريق البث المنفرد عبر حكونا (Hakuna).

بالإضافة لذلك، يتمتع كبار المضيفين أيضاً بفرصة الحصول على تقدير من إدارة حكونا (Hakuna)، والتي قد تقدم لهم نجوم إضافية ومزايا مخصصة وعروض ترويجية وجوائز خاصة حسب أدائهم وظروفهم.

استهدف جمهورك المحلي

الميزة الأهم في تطبيق حكونا لايف (Hakuna Live) هي في كونها منصة غير مشبعة وشائعة للجمهور المحلي، مما يعني أنها توفر فرصة رائعة للقادمين الجدد لبناء جمهور مناسب في الوقت الفعلي على عكس المنصات الأخرى كـ تيك توك (TikTok).

يجذب التطبيق العديد من المستخدمين الناطقين باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبشكل أكثر تحديداً في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا سيمكّن المستخدمين من بناء مجتمعهم من جمهور له ذات الاهتمامات.

تقديم تجربة بحث تفاعلية

التجارب التفاعلية الممتعة هي مفتاح الفوز بالمنصات، إذ يمكن للمستخدمين المعتمدين في تطبيق حكونا (Hakuna) إجراء بث متعدد الأنواع، بما في ذلك مواجهات الراب وجلسات العلاج الجماعي واجتماعات الشركات وبث ألعاب الفيديو.

يتم تزويد المضيفين أيضاً بأدوات رقمية، بما في ذلك الاختبارات والألعاب واستطلاعات الرأي والدردشة، من بين أمور أخرى، للاحتفاظ باهتمام الجمهور والحفاظ عليه وتنميته.

تستفيد المنصة أيضاً من تقنية الذكاء الاصطناعي للسماح للمضيفين بالبث باستخدام صورة رمزية للواقع المعزز، مما يفتح المجال أكثر لتجربة خلابة وأكثر من ممتعة.

يأتي حكونا لايف (Hakuna Live) أيضاً محملاً بحزمة مزايا متقدمة، التي بدورها تسمح للجمهور بالمشاركة في المناقشات الحية مع المضيف.

تعمل الميزة على تمكين المستخدمين من بناء العلاقات وإنشاء مجتمع من الأفراد المتشابهين من حيث التفكير عبر التفاعلات الحية.

اكتشف جمهورك

تستهدف المنصات الحالية، بما في ذلك منصة تيك توك (TikTok)، فئة ديموغرافية عمرية أصغر سناً، مما يجعل من الصعب على مقدمي المحتوى المتخصصين إبراز محتواهم.

لحسن الحظ، يتم استخدام منصة حكونا لايف (Hakuna Live) من قبل مجموعة كبيرة من الناس، حيث تشمل التركيبة السكانية المتنوعة أشخاصاً من جميع الأعمار تتراوح أعمارهم من 20 إلى 40 عام.

يستخدم حكونا لايف (Hakuna Live) في الغالب من قبل الناطقين باللغة العربية والأفراد الذين يتطلعون نحو إيجاد فرص للترفيه أو التنشئة الاجتماعية.

ومع ذلك، فإن التطبيق متاح بأكثر من 20 لغة، مما سيسمح لصناع المحتوى اكتشاف الجمهور المناسب لرسالتهم.

الاستفادة من منصة معترف بها عالمياً

يوسع تطبيق حكونا (Hakuna) حلول البث المباشر الكاملة لمقدمي المحتوي، ويضم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومجموعة كبيرة من ميزات الترفيه.

إن شعبية المنصة بين قاعدة مستخدميها تؤكد على قدرتها في خلق فرص كسب المال، حيث يتم تصنيفها على أنها التطبيق الأول أو الثاني في العديد من متاجر التطبيقات في جميع أنحاء العالم.

يمكن العثور على تطبيق حكونا (Hakuna) عبر متاجر آب ستور (App Store) وغوغل بلاي ستور (Google Playstore) ومعرض تطبيقات هواوي (Huawei gallery).

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عمار عدرا

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