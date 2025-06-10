في ظل تزايد الطلب على العقارات الفاخرة، سوق العقارات الثانوية الفاخرة يسجل نمواً بنسبة 158% في حجم المعاملات

أبوظبي : أشار تقرير صادر عن شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، إلى أن سوق العقارات الفاخرة والمساكن ذات العلامات التجارية في أبوظبي سيشهد نمواً قياسياً في عام 2025، مع زيادة إطلاق المساكن ذات العلامات التجارية بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق.

وشهد السوق زيادة بنسبة 5% في عدد الصفقات على الوحدات العقارية الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 7 ملايين درهم إماراتي، لتصل إلى 6.3 مليار درهم إماراتي في الأشهر الأربعة الأولى من العام فقط، وذلك بفضل الطلب المتزايد من أصحاب الثروات الكبيرة والمستثمرين الدوليين والمقيمين الدائمين. وشكّلت صفقات العقارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم إماراتي، أكثر من نصف تلك الصفقات، ما يعكس تنامي الثقة في قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي.

وفي تعليق له، قال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: "رسّخت أبوظبي مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار في العقارات الفاخرة ونمط الحياة العصري. وقد لمسنا سعي المستثمرين في البداية لشراء عقار واحد، ثم أخذوا يتوجهون نحو توسيع محافظهم الاستثمارية لإيمانهم القوي بالإمكانيات الهائلة في هذا السوق. كما أننا نشهد زيادة في عدد المقيمين الدائمين الذين يختارون شراء عقارات في أبوظبي بدلاً من الاستئجار، ما يعكس الثقة المتزايدة بسوق العقارات في المدينة".

وجدير بالذكر أن صعود سوق المساكن ذات العلامات التجارية كان من أقوى محركات نمو السوق العقاري في عام 2025، حيث أطلق العديد من المطورين العقاريين مجمعات سكنية جديدة تركز على نمط الحياة في جزر السعديات والريم والمارية. ومع التوقعات بالإعلان عن إطلاق 25 مشروعاً سكنياً على الأقل ذات علامات تجارية في عام 2025، مقارنة مع عدد قليل في عام 2024، فإن أبوظبي تشهد تحولاً جذرياً. وتساهم المشاريع ذات العلامات التجارية، مثل مساكن جاكوب آند كو بيتش فرونت، ومساكن برابوس من شركة كوزمو، ومساكن والدورف أستوريا، ومساكن إيلي صعب ووترفرونت، ومساكن شا ويلنس، ومساكن ماندارين أورينتال، ومساكن نوبو، التي حققت مبيعات قياسية لشقق البنتهاوس بقيمة بلغت 137 مليون درهم إماراتي، وهي أعلى صفقة سكنية في أبوظبي حتى الآن، في رفع مستوى العقارات الفاخرة في المنطقة.

وبالإضافة إلى المساكن ذات العلامات التجارية، حقق سوق العقارات الثانوية الفاخرة أداءً متميزاً في الفترة المنقضية من عام 2025، مسجلاً زيادة قدرها 158% في حجم المعاملات على أساس سنوي. وشهد هذا السوق نشاط إعادة بيع بقيمة تقارب 3 مليارات درهم إماراتي حتى أبريل من هذا العام، حيث بلغت قيمة العقارات الفاخرة للغاية (التي يبلغ سعر الوحدة أكثر من 10 ملايين درهم إماراتي) أكثر من 2.6 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 60% من إجمالي حجم السوق الثانوية.

وفي غضون أربعة أشهر فقط، وصلت معاملات العقارات الفاخرة الثانوية بالفعل إلى 22% من إجمالي مبيعات عام 2024، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في الوحدات السكنية الفاخرة الجاهزة للسكن.

إلى ذلك، رسّخت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية ريادتها في قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي، حيث استحوذت على حصة سوقية بلغت 11.5% للعقارات التي تبدأ أسعارها من 7 ملايين درهم إماراتي. وشاركت الشركة في تسهيل وتنفيذ معاملاتٍ تجاوزت قيمتها 700 مليون درهم إماراتي في هذه الفئة، بما في ذلك صفقات بقيمة 530 مليون درهم إماراتي في قطاع العقارات الفاخرة للغاية (من 10 ملايين درهم إماراتي) وحده، مستحوذةً على 11% من هذا السوق.

وكان السيد راتسكيفيتش أشار إلى أن متوسط ​​أسعار العقارات في المشاريع ذات العلامات التجارية يبلغ الآن ما بين 2500 إلى 4000 درهم إماراتي للمتر المربع، وذلك تبعاً للموقع، وهو أقل بكثير من متوسط أسعار العقارات المماثلة في دبي ورأس الخيمة، ما يجعلها جذابة للغاية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وبحسب شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، فقد شهد سوق أبوظبي تحولاً ملحوظاً في التركيبة السكانية للمستثمرين في عام 2024. فبينما حافظ المستثمرون الروس ورابطة الدول المستقلة على مكانتهم البارزة في بداية العام، تراجع اهتمامهم في الربع الثاني، ما مهد الطريق لزيادة الطلب من مواطنين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ويشكل المستخدمون النهائيون ما يقرب من نصف المشترين، حيث يتطلع المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية للاستفادة من الأسعار التنافسية في هذا السوق.

ولا تزال المواقع الرئيسية في الإمارة تشكل سوق أبوظبي للعقارات الفاخرة، مثل ذلك جزيرة السعديات، وجزيرة الحديريات، وهي منطقة حيوية تتنامى أهميتها بسرعة، حيث تجاوزت بالفعل 20% من مبيعاتها السنوية مقارنة بالعام الماضي، وجزيرة ياس وجزيرة الريم.

ولتلبية الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة، أعلنت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية عن افتتاح مكتب متخصص في العقارات الفاخرة تحت اسم "متروبوليتان كابيتال إيليت" في جزيرة السعديات، سيعمل حصرياً في قطاع العقارات الفاخرة من خلال تقديم خدمات مختارة للأفراد ذوي الثروات العالية والمستخدمين النهائيين والمستثمرين المؤسسيين الذين يركزون على العقارات الفاخرة والعقارات ذات العلامات التجارية.

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