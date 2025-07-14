أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر يونيو 2025، والتي عكست استمرارها في النمو والطلب القوي.

ورحبت شركة الطيران بـ1.8 مليون مسافر خلال الشهر، بزيادة 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي. يعكس هذا النمو المستمر التوسع الاستراتيجي للشركة ومكانتها القوية في السوق. وقد ارتفع معدل حمولة الركاب إلى 88%، مقارنةً بـ 86% في يونيو 2024، مما يعزز قدرة الاتحاد للطيران على تحسين سعتها مع الحفاظ على الطلب المرتفع.

ويبلغ أسطول طائرات الاتحاد للطيران حالياً 101 طائرة، مما يدعم شبكتها المتنامية وخدماتها المتطورة. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، استقبلت الاتحاد 10.2 مليون مسافر، بزيادة 17% عن الفترة نفسها من العام 2024 مع حفاظها على معدل حمولة مهم بلغ 87%.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " شهدنا نموًا مستمرًا ومُرضيًا في أعمالنا، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 17% على أساس سنوي، مما يؤكد مكانتنا كأسرع شركة طيران نموًا في الشرق الأوسط. وتُظهر نتائجنا السنوية حتى الآن أن أكثر من 10 ملايين مسافر قد سافروا معنا خلال عام 2025، ويبلغ عدد المسافرين على مدار 12 شهرًا ما يقرب من 20 مليون مسافر، مما يُؤكد الثقة الكبيرة بخدمات الاتحاد للطيران.

"وقد واصلنا توسعة شبكة وجهاتنا في يونيو مع بدء تشغيل رحلاتنا إلى براغ ووارسو للمرة الأولى واستأنفنا تشغيل رحلاتنا إلى خمس وجهات موسمية محبوبة وهي نيس، مالقة، ميكونوس، سانتوريني وأنطاليا."

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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