دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS)، وهي شركة قابضة رائدة متخصصة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن نشر تقريرها الثالث للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وتم إعداد التقرير وفقاً لمعايير الاستدامة الصادرة عن المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وإرشادات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبما يعكس أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويسلّط التقرير الضوء على الخطوات التي تتخذها الشركة لتعزيز النمو المسؤول وترسيخ ممارسات الاستدامة عبر مختلف عملياتها، بما في ذلك الشركات التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً. كما يستعرض التقدم الذي حققته الشركة ضمن ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: الإشراف البيئي، والتمكين المجتمعي، والحوكمة الأخلاقية والشراكات.

ويشكل التقرير محطة جديدة في مسيرة انفيكتوس للاستثمار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، في وقت تواصل فيه الشركة توسيع نطاق أعمالها وتنمية عملياتها، حيث تعمل اليوم في 65 دولة ويزيد عدد موظفيها على 1,000 موظف بنهاية 31 ديسمبر 2025. ويتضمن التقرير عدداً من أبرز المستجدات، من بينها تحسين عمليات المراقبة البيئية وإعداد التقارير عبر مختلف عمليات الشركة، والاستثمار الكبير في تطوير الموظفين وتعزيز رفاهيتهم، إضافة إلى تطوير أطر الحوكمة المؤسسية بإشراف مباشر من مجلس الإدارة والإدارة العليا.

وفي تعليقه على التقرير، قال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "يعكس هذا التقرير التقدم الذي أحرزناه في مسيرتنا في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، في وقت تواصل فيه الشركة نموها بوتيرة متسارعة، مع الالتزام بنهج مسؤول في مختلف أنشطتها. وخلال عام 2025، عملنا على توحيد أسس قياس الأداء البيئي عبر مختلف عملياتنا، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير موظفينا ورعاية صحتهم وتعزيز رفاهيتهم، مع ترسيخ معايير الحوكمة والسلوك الأخلاقي. ومع استمرار توسع أعمالنا، ستزداد هذه المبادئ حضوراً في مختلف جوانب عمليات الشركة، بما يدعم رؤيتنا لبناء مؤسسة متكاملة في قطاع الأغذية الزراعية تسهم في دعم الأمن الغذائي في المناطق التي نعمل فيها، مع الالتزام بأعلى معايير الإشراف البيئي والحوكمة المؤسسية."

تشمل أبرز مجالات التقدم الواردة في التقرير ما يلي:

تعزيز الإشراف البيئي

خلال عام 2025، عززت انفيكتوس للاستثمار نهجها في مجال الإشراف البيئي، مع التركيز على تعزيز الرؤية حول الآثار البيئية لعملياتها وترسيخ ممارسات الإدارة المسؤولة للموارد عبر مختلف عملياتها. واستكملت الشركة حسابات استهلاك الطاقة والانبعاثات للشركات التابعة الرئيسية، بما في ذلك انفيكتوس تريدنج وجراديركو وميريك للصناعات، ما أسهم في وضع أساس موحد للبيانات يدعم تعزيز المتابعة البيئية، ويساعد على اتخاذ قرارات تشغيلية أكثر دقة، ويتيح تحديد مجالات الاستهلاك الأعلى والعمل تدريجياً على تحسين كفاءة العمليات مع مرور الوقت.

كما واصلت الشركة مراقبة وإدارة استهلاك المياه وتوليد النفايات عبر عملياتها، مع اعتماد آليات متقدمة للتتبع وإعداد التقارير بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز اتساق البيانات. وشمل ذلك إجراء مراجعة أولية لانبعاثات النطاق الثالث دعماً لجهود تحديد الأهداف المستقبلية في هذا المجال.

دعم التمكين المجتمعي

حققت انفيكتوس للاستثمار تقدماً ملموساً في التزامها بالتمكين المجتمعي خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي ساعات التعلم والمشاركة في مختلف قطاعات الشركة 9,480 ساعة، في إطار برامج تدريبية منظمة شملت مجالات متعددة مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، ومنصة "Power BI" لتحليل البيانات، وتنمية المهارات في اللغة العربية. كما شهدت نسبة النساء العاملات في انفيكتوس للاستثمار في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 36.1% في عام 2025، بزيادة قدرها 7.5 نقاط مئوية مقارنة بنسبة 28.6% في عام 2024، مع تقدم الشركة بثبات نحو تحقيق هدفها بزيادة إضافية قدرها 10 نقاط مئوية في عام 2026. إضافة إلى ذلك، تم اعتماد نسخة محدثة ومعززة من مدونة قواعد السلوك، بما يعزز معايير بيئة العمل الشاملة والسياسات المرتبطة بعدم التسامح مع سوء السلوك، وقنوات الإبلاغ السرية، وآليات المساءلة القيادية.

إضافة إلى ذلك، واصلت انفيكتوس للاستثمار جهودها لتعزيز مشاركة الموظفين ورعايتهم الصحية من خلال برنامج “Invictus Cares”، الذي يعتمد نهجاً شاملاً لدعم الجوانب البدنية والنفسية والمالية والاجتماعية لموظفي الشركة. كما عززت انفيكتوس للاستثمار ممارساتها في مجال الصحة والسلامة المهنية من خلال إدخال تحسينات على عمليات التفتيش الروتينية لأماكن العمل، وآليات الإبلاغ عن الحوادث، وبرامج التدريب المستمرة للموظفين عبر مختلف العمليات.

تعزيز الحوكمة الأخلاقية والشراكات

واصلت انفيكتوس للاستثمار خلال عام 2025 تعزيز إطار العمل لحوكمة الشركات، وللعام الثالث على التوالي لم تسجل الشركة أي حالات تتعلق بشكاوى أخلاقية أو انتهاكات لخصوصية العملاء أو سلوكيات مناهضة للمنافسة. وعلى مستوى الشراكات، تواصل انفيكتوس للاستثمار التزامها بتطبيق معايير أخلاقية صارمة عبر سلسلة التوريد الخاصة بها، بما يشمل عمليات العناية الواجبة المستمرة وأطر إدراج الموردين المصممة لتعزيز التوريد المسؤول والشفافية ضمن شبكة تضم أكثر من 550 مورداً.

وبالتوازي مع هذه الجهود، عززت الشركة إشرافها على الأمن السيبراني من خلال حوكمة على مستوى مجلس الإدارة، مدعومة بسياسات جديدة وبرامج توعية وتدريب شملت مختلف عمليات الشركة. كما تعمل انفيكتوس للاستثمار حالياً على تطوير سياسة وإجراءات متكاملة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والأثر، على أن تدخل حيز التطبيق في عام 2026، لتشكّل إطاراً شاملاً لإدارة القضايا المرتبطة بهذه الممارسات عبر عمليات الشركة وسلاسل الإمداد.

وبالنظر إلى المستقبل، تواصل انفيكتوس للاستثمار العمل على إحراز تقدم ملموس في جميع ركائز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية التي حددتها وترسيخ الممارسات المسؤولة عبر مختلف أعمالها.

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية على الرابط: https://invictusinvestment.ae/investor-relations/

نبذة عن انفيكتوس للاستثمار

تأسست انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS) في مارس 2022 ويقع مقرها الرئيسي في دبي، وهي شركة قابضة رائدة متخصصة في تجارة الأغذية الزراعية. ومن خلال شركة انفيكتوس تريدنج التابعة لها والتي تأسست في عام 2014، ركّزت انفيكتوس للاستثمار في مراحلها الأولى على خدمات التوريد، حيث زودت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمواد خام وسلع تامة الصنع، ثم توسعت فيما بعد لتضم تجارة الحبوب وتصدير السلع. وتشمل محفظتها اليوم أكثر من 30 منتجاً، من بينها الشعير والذرة والسمسم وفول الصويا والسكر والقمح. واليوم، تعمل انفيكتوس للاستثمار في 65 دولة مع شبكة توريد واسعة وتركيز منصب على عمليات الاستحواذ ضمن سلسلة الإمداد، بهدف أن تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

