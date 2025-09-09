أبوظبي: سلط تقرير كوليرز العقاري للربع الثاني من عام 2025 الضوء على النمو المستدام في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعوماً بالطلب القوي والمبادرات الحكومية الاستباقية. ويتمتع سوق أبوظبي بمكانة ممتازة لمواصلة النمو مع تزايد نشاط المطورين، بينما تشهد دبي نمواً غير مسبوق من خلال مشاريع تطويرية متعددة قيد التنفيذ. وما زالت جاذبية الإمارة الراسخة كملاذ استثماري آمن، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية، تجذب اهتمام المستثمرين حول العالم. ويسعى التقرير إلى تقديم رؤى رئيسية حول نشاط السوق، والعرض والطلب، وحركة الأسعار في أبوظبي، ودبي، العين، والإمارات الشمالية.

سوق العقارات السكنية والتجارية في أبوظبي

كشف التقرير أن سوق العقارات في أبوظبي أظهر أقوى أداء له منذ عام 2009. ففي الربع الثاني من عام 2025، تم تسليم حوالي 3,250 وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم حوالي 2,150 وحدة سكنية إضافية بحلول نهاية العام، معظمها في مناطق استثمارية مثل جزيرة ياس، ومدينة مصدر، وجزيرة السعديات، وجزيرة الجبيل. ويؤكد إطلاق مشاريع جديدة، بما في ذلك جزيرة برابوس من "ريبورتاج العقارية" ومنتجع وقصور بولغاري، على ثقة السوق الإيجابية. علاوة على ذلك، وافقت هيئة أبوظبي للإسكان على 14 مشروعاً سكنياً جديداً مخصصاً للمواطنين، ومن المتوقع أن تُسهم في توفير 26,000 وحدة سكنية خلال فترة الخمس إلى العشر سنوات القادمة.

وشهد سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي نمواً قوياً في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع متوسط ​​أسعار إيجارات الشقق بنسبة 6% على أساس ربع سنوي و13% على أساس سنوي. وسجلت القطاعات المتوسطة والمنخفضة مكاسب سنوية تراوحت بين 15% و25%، بينما ارتفعت أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 5% إلى 10% على أساس ربع سنوي و5% إلى 18% على أساس سنوي. كما شهدت أسعار إيجارات الفلل زخماً إيجابياً في جميع المناطق ومستويات الجودة، بنمو 3% على أساس ربع سنوي و4% إلى 15% على أساس سنوي.

وواصلت معاملات بيع الوحدات السكنية في أبوظبي مسارها التصاعدي في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاع العقارات الجاهزة/المكتملة، حيث تجاوز عدد صفقات البيع 2000 صفقة، بزيادة قدرها 46% عن الربع الأول من عام 2025. وشكلت مبيعات الوحدات الجاهزة 70% من إجمالي المعاملات، بزيادة قدرها 43% على أساس ربع سنوي و44% على أساس سنوي، بما يشير إلى استمرار الطلب من المستخدمين النهائيين والمستثمرين. كما ارتفعت معاملات البيع على الخارطة بنسبة 53% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. وسجلت أسعار مبيعات الشقق ارتفاعاً بنسبة 8% على أساس ربع سنوي وأكثر من 25% سنوياً، حيث شهدت المجمعات السكنية الفاخرة نمواً سنوياً تجاوز 35%. وعكست مبيعات الفلل هذا الاتجاه، حيث سجلت زيادات ربع سنوية بنسبة 8% وسنوية بنسبة 25%.

سوق العقارات السكنية والتجارية في دبي

شهدت دبي تدفقاً كبيراً في حجم المعروض من الوحدات السكنية الجديدة في الربع الثاني من عام 2025، حيث تم تسليم نحو 12,500 وحدة. في حين شكلت الشقق غالبية الوحدات السكنية بنسبة 70%، ارتفع تسليم الفلل بأكثر من 40% ليصل إلى 3,900 وحدة. واستمر إطلاق المشاريع الجديدة دون انقطاع، حيث تم الإعلان عن حوالي 60,000 وحدة في أكثر من 200 مشروع. ولاحظت كوليرز نشاطاً غير مسبوق في المشاريع التطويرية، حيث يدير المطورون مشاريع متعددة في وقت واحد، ويتوقعون استمرار الابتكار.

وأظهر سوق الإيجارات في دبي في الربع الثاني من عام 2025 مؤشرات على نضج السوق، حيث بلغ متوسط ​​نمو الإيجارات 1% على أساس ربع سنوي للشقق و2% للفلل، مدفوعاً بقوة قطاع العقارات الفاخرة وزيادة توافر الوحدات السكنية الفاخرة في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية وأرجان. وشهدت أحجام الإيجارات الجديدة نمواً طفيفاً على أساس سنوي (1% للشقق، و4% للفلل)، ويعزى ذلك جزئياً إلى عمليات الانتقال الداخلي. ويتجه المزيد من المستأجرين إلى تملك المنازل، مما يؤدي إلى الاعتدال في تجديد عقود الإيجار.

وواصل سوق مبيعات العقارات في دبي اتجاهه التصاعدي، حيث ارتفع متوسط ​​أسعار الشقق والفلل بنسبة 3%. وتتصدر مبيعات الوحدات السكنية على الخارطة هذا الارتفاع بفضل إطلاق عدد كبير من المشاريع الجديدة. وأطلقت حكومة دبي برنامج "تملّك العقار الأول" في يوليو 2025 لتشجيع تملك المنازل، حيث قدمت أسعاراً تفضيلية وحلولاً تمويلية خاصة. وتدعم هذه المبادرة الأفراد الراغبين في شراء منزلهم الأول في دبي (سواءً كانوا مواطنين أو وافدين) من خلال تقديم أسعار تفضيلية (خصم يصل إلى 10%) وقروض تمويلية خاصة للوحدات الجديدة على الخارطة (تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم إماراتي)، بالإضافة إلى خيارات تقسيط رسوم دائرة الأراضي والأملاك. ويمثل هذا تحولاً في نضج السوق نحو المستخدمين النهائيين، بمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري والبنوك.

كما اكتسب قطاع المكاتب زخماً مع إعلانات جديدة بما في ذلك مشروع "لومينا" من شركة "أمنيات" والمرحلة الثانية من أبتاون دبي.

سوق العين والإمارات الشمالية

وفقاً للتقرير، اكتسب إطلاق المشاريع السكنية الجديدة زخماً في الربع الثاني من عام 2025، مع الإعلان عن حوالي 8,000 وحدة في أنحاء الإمارات الشمالية. وسجّل سوق الإيجارات نمواً قوياً، حيث ارتفع متوسط ​​أسعار إيجارات الشقق بنسبة 3% على أساس ربع سنوي و12% على أساس سنوي. وتصدرت رأس الخيمة هذا النمو بارتفاع ربع سنوي بنسبة 5%، تلتها الشارقة بنسبة 4%، ثم عجمان بنسبة 2%.

وشهد سوق المبيعات أداءً قوياً، حيث سجلت رأس الخيمة زيادة ملحوظة بنسبة 4% ربع سنوية و18% سنوية في متوسط ​​أسعار مبيعات الشقق، في حين بلغ نمو المبيعات في الشارقة 3% على أساس ربع سنوي و11% على أساس سنوي.

وأظهر سوق العقارات في العين استقراراً مستمراً وأسساً متينة في الربع الثاني من عام 2025، حيث حافظت أسعار إيجارات الوحدات السكنية على ثباتها ونسبة إشغال إيجابية. وشهدت إيجارات الشقق نمواً ملحوظاً على أساس سنوي (يصل إلى 10%)، بينما نمت إيجارات الفلل بنسبة 4%. كما شهد قطاعا المكاتب والتجزئة نمواً مستقراً، ومن المقرر أن تُوسع مراكز التسوق المجتمعية الجديدة عروضها بحلول أواخر عام 2025/منتصف عام 2026.

