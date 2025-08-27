انضمام 1,541 شركة من بنغلاديش إلى عضوية الغرفة بنمو 37.5% على أساس سنوي

المملكة المتحدة في المركز الخامس بانضمام 1,385 شركة جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشف تقرير جديد أصدرته غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن الشركات الهندية واصلت صدارتها لقائمة الشركات الجديدة غير الإماراتية المنضمة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من عام 2025، بواقع 9,038 عضواً جديداً، بنمو 14.9% مقارنة بعدد الشركات الهندية التي انضمت للعضوية خلال ذات الفترة من العام الماضي، ما يعكس الجاذبية والمكانة الاستراتيجية التي تحظى بها دبي لدى المستثمرين ورجال الأعمال الهنود.

وحلّت باكستان في المرتبة الثانية، بـ4,281 شركة جديدة في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية قدرها 8.1%، في حين جاءت مصر بالمرتبة الثالثة ضمن قائمة جنسيات الشركات المنضمة إلى عضوية الغرفة، حيث بلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجّلة بعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 2,540 شركة، بنسبة نمو وصلت إلى 8.3%.

وحقّقت الشركات البنغالية نمواً سنوياً بارزاً بلغ 37.5%، حيث انضمت 1,541 شركة جديدة من بنغلاديش إلى عضوية الغرفة في النصف الأول من العام الجاري لتحتل المرتبة الرابعة. وحلّت المملكة المتحدة في المركز الخامس مع انضمام 1,385 شركة جديدة، بنمو سنوي قدره 11.1%.

وجاءت سوريا في المركز السادس مع انضمام 945 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري. واحتلت الشركات الصينية المركز السابع بانضمام 772 شركة جديدة بنمو 3.8% على أساس سنوي، وجاء الأردن في المركز الثامن بانضمام 688 شركة جديدة بنمو 2.4%. وحصلت تركيا على المركز التاسع بواقع 642 شركة جديدة بنمو 3.9%، بينما جاءت كندا في المركز العاشر بانضمام 535 شركة جديدة.

التوزيع القطاعي للأعضاء الجدد

أمّا من حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2025، فقد تصدر المشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى جانب قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال، حيث استحوذ كل منهما على التوالي على 35% من أنشطة الأعضاء الجدد، وجاء تالياً قطاع البناء بنسبة 17.3%، فيما جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات وكذلك قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الثالثة، بنسبة 7.6% لكل منهما من إجمالي أنشطة عدد الأعضاء الجدد.

