دبي، الإمارات العربية المتحدة، حقق سوق العقارات في دبي بداية قوية لعام 2025، حيث بلغ إجمالي مبيعات العقارات في يناير 44.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 24.1٪ في القيمة عن نفس الشهر من العام الماضي.

وكشف تحديث السوق الصادر اليوم عن شركة " FÄMالعقارية" أن إجمالي 14,236 معاملة في الشهر الماضي مثلت أيضاً زيادة بنسبة 23.2٪ في الحجم عن يناير 2024.

وأظهرت مبيعات الأراضي لشهر يناير أكبر زيادة، حيث بيعت 811 قطعة أرض – شكلت قفزة هائلة بنسبة 151.9٪ على أساس شهري في الحجم – وبيعت مقابل 8.6 مليار درهم إماراتي.

وارتفعت مبيعات الفلل بنحو 89.6% إلى 3,117 مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، وبلغت قيمتها الإجمالية 16.4 مليار درهم، كما ارتفعت مبيعات الشقق بنحو 7.1% في الحجم إلى 9,945 شقة، بقيمة 18.2 مليار درهم.

في حين مثلت 363 معاملة عقارية تجارية بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي زيادة بنسبة 17.9% في الحجم عن يناير 2024. ورغم أن متوسط ​​السعر لكل قدم مربع انخفض قليلاً بنسبة 4% إلى 1,550 درهم إماراتي، إلا أنه لا يزال يمثل زيادة بنسبة 81.2% على مدى السنوات الخمس الماضية، من 855 درهم إماراتي في يناير 2020.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " FÄMالعقارية": "تؤكد الأرقام مرة أخرى على قوة سوق العقارات في دبي والنمو المستمر الذي شهدناه في السنوات الأخيرة".

"وهذا يؤكد مكانة دبي كوجهة آمنة للاستثمار العقاري والتي تستمر في بناء ثقة المستثمرين وجذب الاهتمام من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية."

وارتفعت مبيعات العقارات في دبي لشهر يناير بنسبة 822٪ من حيث القيمة على مدى السنوات الخمس الماضية - من 4.8 مليار درهم إماراتي (2700 معاملة) في عام 2020، و6.6 مليار درهم إماراتي (3300) في عام 2021، و16.3 مليار درهم إماراتي (5700) في عام 2022، و27.8 مليار درهم إماراتي (9700) في عام 2023 و35.8 مليار درهم إماراتي (11600) العام الماضي.

وكانت أغلى العقارات الفردية المباعة في يناير فيلا فاخرة في مشروع دبي هيلز استيت، والتي حققت 140 مليون درهم إماراتي. أما أغلى شقة تم بيعها خلال الشهر فبيعت مقابل 57 مليون درهم إماراتي في مشروع آفا في نخلة جميرا من أمنيات.

وبشكل عام، كانت المبيعات الأولى من المطورين أكبر بكثير من مبيعات إعادة البيع - 65% مقابل 35% من حيث الحجم، و60% مقابل 40% من حيث القيمة الإجمالية.

ومع العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم إماراتي والتي تمثل 9% من إجمالي المبيعات، جاء 31% في نطاق 1-2 مليون درهم إماراتي، و27% أقل من مليون درهم إماراتي، و20% بين 2-3 مليون درهم إماراتي و14% بين 3-5 مليون درهم إماراتي.

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