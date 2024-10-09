تقرير «بروبرتي فايندر لمراقبة الأسواق» يكشف عن أحدث اتجاهات سوق العقارات الجاهزة وعلى الخريطة في دبي وأبوظبي في الربع الثالث من العام 2024

نمو سوق العقارات الجاهزة في أبوظبي مع ارتفاع سنوي في عدد المعاملات بنحو 43% بتسجيل 1.067 مبايعة بقيمة 2.37 مليار درهم إماراتي على الرغم من الانخفاض العام في عدد المبايعات بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي

ارتفاع الطلب على العقارات على الخارطة في دبي بزيادة بلغت نحو 58.7% على أساس سنوي بعد تسجيل 31,800 مبايعة بقيمة 67.45 مليار درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "بروبرتي فايندر"، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن بيانات مهمة تضمنها تقريرها الموجز حول "مراقبة الأسواق" للربع الثالث من عام 2024، والذي استعرض أحدث الرؤى والتحليلات الجديرة بالاهتمام في السوق العقاري.

أظهر التقرير تجاوز عقارات دبي للأرقام القياسية المسجلة سابقاً، حيث وصل حجم المبايعات ربع السنوية إلى مستويات هي الأعلى حتى الآن، بإجمالي 50,439 مبايعة، بلغت قيمتها 142 مليار درهم إماراتي. وشهد السوق في الربع الثالث من عام 2024 أداءً أفضل من الربع الثاني، حيث قفز عدد المبايعات 15%، وزادت القيمة الإجمالية 14.5% مقارنة بالربع السابق، حركةٌ نشطة دعمها استمرار زخم المبايعات على الخريطة، والتي شكلت 63% من إجمالي المعاملات، بالمقارنة مع 55% في الربع الثالث من عام 2023.

بالمقابل، سجل سوق عقارات أبوظبي السكني 1,813 مبايعة، بلغت قيمتها 4.92 مليار درهم، أي ما يعادل 63% من إجمالي حجم المبايعات (سكنية وتجارية وغيرها) و56% من قيمة المبايعات.

أبرز النقاط التي تضمنها التقرير

سوق العقارات على الخريطة ـــ دبي:

أظهرت مبيعات سوق دبي العقاري على الخريطة زيادة ملحوظة في الطلب، مع نمو الحجم على أساس سنوي بنحو 58.7%، حيث بلغ عدد المبايعات 31,800.

وتعد هذه الأرقام لعدد المبايعات ربع السنوية الأعلى من نوعها حتى الآن، حيث صاحبها ارتفاع بالقيمة الإجمالية السنوية بنحو 42.3%، مسجلة 67.45 مليار درهم، بالمقارنة مع 47.39 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023.

تجاوز السوق الذروة التي سُجلت في عام 2009، بعد أن وصل عدد المبايعات إلى 31,800 معاملة مقارنة بـ 26,629 معاملة في عام 2009، بزيادة بلغت 19.4%.

سوق العقارات على الخريطة ـــ أبوظبي:

سجل سوق عقارات أبوظبي على الخريطة نحو 746 مبايعة، شكلت 41% من إجمالي مبايعات الربع الثالث من عام 2024.

وصلت القيمة الإجمالية لهذه المبايعات إلى 2.56 مليار درهم، أي ما يعادل 52% من إجمالي مبايعات الربع الثالث.

سوق العقارات الجاهزة ـــ دبي:

كشف عدد المبايعات في سوق العقارات الجاهزة عن زيادة سنوية بنحو 13.3%، مسجلاً ما يقرب من 18,639 مبايعة، بالمقارنة مع 16,450 مبايعة في ذات الربع من العام الماضي.

شكل هذا العدد 37% من إجمالي مبايعات الربع الثالث من عام 2024، بنسبة نمو ملحوظة في الحجم بلغت 7.9% بالمقارنة مع الربع الثاني من ذات العام.

ارتفعت قيمة هذه المبايعات 20.8% على أساس سنوي، لتلامس 74.53 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 61.7 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023.

أسهمت هذه الأرقام بـ 52% من إجمالي قيمة المبايعات، مقارنة بـ 57% في الربع الثالث من عام 2023.

سوق العقارات الجاهزة ـــ أبوظبي:

بلغ إجمالي عدد مبايعات سوق العقارات الجاهزة في أبوظبي في الربع الثالث من العام الجاري 1,067 مبايعة، أي ما يعادل 59% من إجمالي المبايعات، بالمقارنة مع 747 مبايعة في ذات الفترة من العام الماضي، أي ما يمثل 24% من إجمالي المبايعات.

عكست هذه الأرقام نمواً ملحوظاً بلغ 42.8% على أساس سنوي، ما يمثل أعلى مستوى في حجم وقيمة المبايعات المسجلة في الأرباع السنوية الثمانية الماضية.

سجل إجمالي قيمة مبايعات سوق العقارات الجاهزة في الربع الثالث من العام 2024 نحو 2.37 مليار درهم، أي ما يعادل 48% من إجمالي قيمة المبايعات العقارية، بالمقارنة مع نحو 15% في الربع الثالث من العام 2023.

بلغت نسبة النمو 44.8%، بالمقارنة مع 1.6 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023، على الرغم من انخفاض إجمالي المبايعات على أساس سنوي.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: "حقق الربع الثالث من عام 2024 إنجازات مهمة لسوق دبي العقاري عكست الارتفاع الكبير في حجم الأنشطة وتحولاً ملحوظاً في سلوك الأفراد نحو تملك المنازل. ويؤكد هذا الاتجاه الجاذبية المتزايدة للعقارات على الخريطة، والتي تلقى إقبالاً متزايداً لدى المشترين، وقد لمسنا نشاطاً ملفتاً في معاملات الشراء تجلى في ارتفاع عدد طلبات القرض العقاري التي تمت معالجتها من خلال خدمة بروبرتي فايندر للاستشارات المتخصصة "مورغيج فايندر". كما أعربنا عن دعمنا لـ "استراتيجية دبي العقارية 2033" التي تم الإعلان عنها خلال هذا الربع، والتي تتوافق بشكل كبير مع خططنا وأهدافنا الخاصة، وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية والتعاون في القطاع وترتقي بمرونته. وسعداء بالزخم الإيجابي الذي يتمتع به سوق أبوظبي العقاري، والذي يثري المشهد العقاري في المنطقة عموماً. وهنا تبرز أهمية "مؤشر الإيجار السكني" الذي أطلقه "مركز أبوظبي العقاري" مؤخراً في تعزيز مستوى الشفافية لكل من المستأجرين والملاك، ما يدعم النمو المستقر للقطاع العقاري في الإمارة. ونحن في بروبرتي فايندر نؤكد التزامنا الدائم بتزويد الباحثين عن المنازل بالرؤى والأدوات اللازمة لفهم التغيرات والاتجاهات في القطاع، واتخاذ قرارات مستنيرة، والتعاون للارتقاء بمنظومة العمل العقاري."

نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

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