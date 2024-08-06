أصدرت شركة سامسونج للإلكترونيات النسخة الحديثة من تقرير الاستدامة الخاص بها لعام 2024، بتاريخ 28 حزيران.

وواصلت سامسونج الكشف عن نتائج التقييمات المادية التي تركز على الإدارة المستدامة، والتي تأخذ بعين الاعتبار تأثيرات أنشطة الشركة على البيئة الخارجية، وتأثيرات العوامل الخارجية على الشركة. ويشمل هذا التقرير استراتيجيات سامسونج وإنجازاتها الرئيسية المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

في سبتمبر 2022، أعلنت سامسونج عن استراتيجيتها البيئية الجديدة التي تتضمن أهداف الشركة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في النطاقين 1 و2 بحلول عام 2050، وزيادة تدوير الموارد إلى أقصى حد ممكن، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الاقتصاد الدائري، ومعالجة التحديات البيئية من خلال الابتكار التكنولوجي.

فيما تهدف وحدة أعمال تجارب الأجهزة (DX) في سامسونج إلى الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري في النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030، وقد نجحت في تحقيق تحويل للطاقة المتجددة بنسبة 93.4% اعتباراً من نهاية عام 2023، ويشمل ذلك 100% من الطاقة المستخدمة في عمليات الشركة في المرافق الصناعية الرئيسية التابعة لسامسونج في الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا والصين والبرازيل والهند وفيتنام.

وتماشياً مع خطة الشركة لتعزيز تدوير الموارد المستدامة، تم إدماج 25% من البلاستيك المُعاد تدويره في الأجزاء البلاستيكية التي تم شراؤها خلال العام الماضي. علاوة على ذلك، عملت وحدة تجارب الأجهزة (DX) على توسيع نطاق برامج استعادة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية ليشمل أكثر من 70 دولة بحلول نهاية عام 2023.

بدورها نفّذت وحدة حلول الأجهزة (DS) في سامسونج إجراءات مهمة، شملت تركيب مرافق جديدة لمعالجة الغاز (الأنظمة التحفيزية المتجددة RCS) وتوسيع استخدام أنظمة استرداد الحرارة المهدرة من الغاز الطبيعي السائل (LNG)، وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في النطاقين 1 و2 بحلول عام 2050. وكنتيجة لهذه الجهود، شهدت وحدة حلول الأجهزة DS انخفاضاً بنسبة 11.6% في انبعاثات النطاق 1 و2 خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق. علاوة على ذلك، وسّعت الوحدة استخدام مصادر الطاقة المتجددة من خلال توقيع اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) في كوريا لتزويد الطاقة من محطة شمسية بقدرة 60 ميجاوات.

ولإثبات تفوق أنظمتها لإدارة المياه، حصلت سامسونج على الشهادة البلاتينية من "التحالف من أجل الإشراف على المياه (AWS)" لمنشآتها في جيهونج وهواسونج وبيونجتايك في كوريا، ومنشأتها في شيان في الصين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل سامسونج على الحد من إنتاج النفايات من خلال زيادة عدد شهادات إعادة تدوير الموارد التي حصلت عليها من وزارة البيئة الكورية، حيث حصلت في مارس 2024 على شهادات لتسعة عناصر جديدة إضافية.

تُظهر سامسونج التزاماً قوياً بحماية حقوق الإنسان وتحسين بيئات العمل لديها، وتسعى جاهدة لخلق ثقافة مؤسسية قوية للمديرين التنفيذيين والموظفين. وفي هذا الإطار، وضعت الشركة سياسة حل التظلمات العالمية في نيسان 2024 لضمان معالجة أي شكاوى بطريقة عادلة ومتسقة مع مبادئ حقوق الإنسان التي تؤمن بها. علاوة على ذلك، تولي سامسونج اهتماماً خاصاً بتعزيز التنوع والشمول، وتخطط الشركة لمضاعفة عدد النساء في المناصب القيادية بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2022، مما يعكس التزامها المستمر بتمكين المرأة وتوفير فرص متساوية للجميع.

وفي إطار الالتزام المستمر لسامسونج بدعم الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، تم افتتاح مكان عمل قياسي فرعي في عام 2023 يُعرف باسم "Stellar Forest"، مصمم خصيصاً لخلق وظائف مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقات التنموية. وبدءاً بشركة تصنيع حلويات توفر المنتجات المخبوزة لموظفي سامسونج، تخطط "Stellar Forest" للتوسع لتشمل المزيد من الصناعات، ما يوفر المزيد من الفرص الوظيفية المناسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعمل شركة سامسونج على توسيع نطاق إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها تدريجياً، لتشمل الموردين الرئيسيين والموردين من الدرجة الثانية والموردين غير المصنعين. وفي عام 2023، تم تقديم عمليات تدقيق من قبل أطراف ثالثة لاختيار موردي الدرجة الثانية، ما أدى إلى توسيع قواعد السلوك للموردين لتشمل جميع الموردين الذين يقدمون منتجات وخدمات لشركة سامسونج، وليس فقط الموردين المصنعين.

وبالإضافة إلى ذلك، وسّعت شركة سامسونج نطاق منصتها الأمنية "Samsung Knox" لتشمل الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز الذكية والأجهزة المنزلية الذكية الأخرى. ومن خلال التحديثات الأمنية المنتظمة التي تقدمها للأجهزة المحمولة من سلسلة Galaxy، قامت شركة سامسونج بزيادة فترة دعم التحديثات الأمنية لتصل إلى سبع سنوات بدءاً من كانون الثاني 2024.

وتُعطي سامسونج الأولوية لحماية المعلومات الشخصية وجودة المنتجات وسلامة العملاء والامتثال والإدارة الأخلاقية في كافة أنحاء الشركة. كما تُفصح سامسونج بشكل شفاف وفعال عن المعلومات ذات الصلة من خلال موقع الاستدامة الخاص بها على الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، تتواصل الشركة بشكل نشط مع مختلف أصحاب المصلحة من خلال المنتديات والاستطلاعات والزيارات الميدانية.

ونتيجة لزيادة انتشار عمليات الإفصاح عن المعلومات غير المالية والاتجاهات العالمية الأخرى، فإن تقرير هذا العام ينقل بموضوعية استراتيجيات سامسونج وأنشطة التنفيذ والوضع الحالي للقضايا الرئيسية المتعلقة بالإدارة المستدامة.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة إل إي دي LED. وتلتزم بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابطnews.samsung.com.

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