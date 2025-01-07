الرياض، المملكة العربية السعودية: يكشف أحدث تقرير عن اتجاهات السفر من المسافر عن نمو قوي بنسبة 44% في الحجوزات الداخلية لعام 2024، مما يُشكل مساهمة كبيرة (أكثر من 40%) في مشهد السفر العام في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا النمو التطور السريع والمتزايد في عروض السياحة بالمملكة، إذ يُحفز المسافرين لاستكشاف بلادهم لأغراض الترفيه بفضل التوسع في وجهات السفر، وتجارب الإقامة الفريدة، والتجارب الأخرى المتنوعة.

برزت حجوزات العائلات والمجموعات كعامل رئيسي في دفع نمو السياحة الداخلية، وحققت نموًا يزيد عن 70%. وتُفضل المجموعات السياحية بشكل متزايد الوجهات التي تقدم فرص سفر غنية بالتجارب والفعاليات. وبينما تظل المدن الشهيرة مثل مكة المكرمة، الرياض، جدة، الخبر، والمدينة المنورة محوراً أساسياً لخطط السفر، تكتسب الوجهات الصاعدة شعبية متزايدة، يشمل ذلك أبها بمناخها البارد وإطلالاتها الجبلية، والجبيل بشواطئها النقية، وجازان بجاذبيتها الساحلية، وتبوك بمناظرها الطبيعية الخلابة، وحائل بتضاريسها الصحراوية المليئة بالمغامرات. يعكس نمو هذه الوجهات الصاعدة الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية السياحية بالمملكة، مما يفتح آفاقاً مشوقة للمسافرين بغرض الترفيه.

يسلط التقرير الضوء أيضاً على التباين المتزايد في تفضيلات المسافرين فيما يتعلق بخيارات الإقامة. إذ تهيمن مرافق الإقامة الفاخرة على المشهد، و استحوذت منشآت الخمس نجوم على 36% من إجمالي الليالي الفندقية المحجوزة. في الوقت نفسه، شهدت الإقامة الاقتصادية في المرافق السياحية من فئة الثلاث نجوم وما دونها زيادة ملحوظة، ممثلة 35% من إجمالي الليالي المحجوزة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الفئة من المرافق شهدت نمواً كبيراً بنسبة 100% في حجم الحجوزات للعائلات والمجموعات، مما يعكس تزايد التوجه نحو السفر الاقتصادي للمجموعات. كما ازدادت شعبية مرافق الإقامة البديلة مثل االشقق الفندقية، لما تقدمه من مرونة وأسعار معقولة. وارتفعت حجوزات العائلات في هذه الفئة بنسبة 90%، بينما زادت حجوزات المجموعات بنسبة 60%، وأصبحت هذه الخيارات متاحة بشكل أوسع في جميع أنحاء المملكة، مما يوفر خيارات إقامة ملائمة، خاصة للمجموعات الكبيرة.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على استمرار ارتفاع الطلب على السفر عبر شركات الطيران منخفضة التكلفة، مدفوعًا بزيادة السعة، وتوسيع نطاق الربط الجوي، والعدد المتزايد من المسارات والوجهات التي تقدمها هذه الشركات. وقد جعل ذلك شركات الطيران منخفضة التكلفة أكثر جاذبية للمسافرين. وبينما زادت مسارات الرحلات الجوية بنسبة 45% بشكل عام، انخفض متوسط قيمة الطلب (AOV) بنسبة 7%، مما يعكس تأثير الخيارات الاقتصادية المتزايدة.

تُعد الأنشطة في الوجهة عنصرًا أساسيًا يزداد أهمية ضمن تجربة السفر، إذ أصبحت الجولات الإرشادية، ورياضات المغامرة، والتجارب الثقافية جزءاً لا يتجزأ من برامج الرحلات، إذ تُعزز هذه الأنشطة مستوى الرضا العام وفرص التواصل مع المجتمعات المحلية، مما يرسخ قيمة التجارب الاستثنائية. وقد توسع نطاق الأنشطة المحلية بشكل كبير لتلبية مختلف الاهتمامات والتفضيلات، مما يتيح للمسافرين خيارات أوسع من أي وقت مضى، مما زاد من إقبال الناس، بحثاً عن تجارب تتماشى مع شغفهم لبناء ذكريات سفر أكثر ثراءً وتخصيصًا.

فيما يتعلق بطرق الحجز المفضلة، شهدت حجوزات التطبيق زيادة بنسبة 67% خلال عام 2024، لتستحوذ على 76% من إجمالي الحجوزات، مما يعكس الاعتماد المتزايد على المنصات المحمولة. تلتها الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني بحصة بلغت 17%، مع نمو بنسبة 7% في الحجم. في المقابل، رغم أن الحجوزات عبر مكاتب البيع بالتجزئة تمثل حصة أصغر بنسبة 7%، إلا أنها لا تزال تلعب دوراً مهماً في خدمة المسافرين ذوي الحجوزات الأكثر تعقيدًا والتي عادة ما تكون ذات قيمة أعلى، فهم يفضلون الحصول على مساعدة شخصية ودعم مخصص. وبذلك، تظل قناة المبيعات هذه ذات أهمية في ظل التحول المتزايد نحو الحلول الرقمية.

أسهم تطور منظومة المدفوعات في التحول الملموس في اتجاهات الحجز خلال عام 2024، و أدى انتشار طرق الدفع المرنة، خاصة خيار "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" ، إلى تمكين المسافرين من توزيع التكاليف على فترات زمنية، مما زاد من القدرة على السفر وإدارة مصاريفه. إضافة إلى ذلك، عززت خدمة Apple Pay مكانتها كخيار دفع مفضل، إذ مثلت 44% من إجمالي الحجوزات الداخلية التي تمت معالجتها عبر المنصة خلال عام 2024.

صرح مزمل حسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: "تتوافق هذه الاتجاهات السياحية بشكل مثالي مع رؤية الحكومة لتعزيز القيمة المضافة داخل الوجهات وزيادة السياحة الداخلية كجزء من رؤية 2030. يعكس نمو السياحة الداخلية وازدهار رحلات العائلات والمجموعات، بما في ذلك تجارب الإقامة الفريدة والأنشطة الغنية داخل الوجهات، الأجندة الوطنية الرامية إلى بناء قطاع سياحي ترفيهي مزدهر يسهم بشكل كبير في الاقتصاد. تلعب المسافر دوراً محورياً في دعم المنظومة المحلية من خلال منصات الحجز المبتكرة، وحزم السفر المصممة خصيصاً، وحلول الدفع المرنة. ونحن ملتزمون بتمكين المسافرين والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي والنمو المستدام للسياحة."

التنوع المتزايد في عروض السياحة في المملكة يلبي مجموعة واسعة من الاهتمامات والتفضيلات. يعزز المشهد السياحي الديناميكي والمتطور في المملكة من تشجيع مسافري الداخل على استكشاف الوجهات الأقل شهرة، كما يحفز تكرار الزيارات و يبحث الناس عن تجارب جديدة وفريدة تبقى في الذاكرة. ولا يزال القطاع مهيأ للنمو المستدام والابتكار بما يعود بالنفع على الوجهات الأكثر شهرة والوجهات الصاعدة على حدٍ سواء.

نبذة عن "المسافر":

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

● المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

● المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

● المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، و توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

● اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول

الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

● مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: نيفين ويليام بيرسون || bursonglobal.com

nivine.william@bursonglobal.com

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