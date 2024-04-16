لندن: تبلغ إجمالي الثروة القابلة للاستثمار الموجودة حاليًا في القارة الأفريقية 2.5 تريليون دولار أمريكي ومن المقرر أن يرتفع عدد المليونيرات فيها بنسبة 65٪ على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك وفقًا لـتقرير الثروة في أفريقيا 2024 نشرته شركة استشارات الثروة الدولية، Henley & Partners.

الآن في طبعته التاسعة، يكشف التقرير السنوي أن هناك حاليًا 135,200 شخص ذو ثروة عالية مع ثروة قابلة للاستثمار تبلغ 1 مليون دولار أمريكي أو أكثر يعيشون في أفريقيا، إلى جانب 342 مليونير و21 ملياردير بالدولار. يكشف التقرير أن أسواق الثروة الخاصة في إفريقيا « الخمس الكبار» - جنوب إفريقيا، مصر، نيجيريا، كينيا والمغرب - تمثل مجتمعة ما يناهز 56% من المليونيرات في القارة وأكثر من 90% من المليارديرات الأفارقة.

ولكن، كما يشير دومينيك فوليك رئيس العملاء الخاصين في Henley & Partners إلى أن انخفاض قيمة العملة وأسواق الأسهم ذات الأداء الضعيف قد انخفض في ثروة أفريقيا بالمقارنة مع المعايير العالمية: "انخفض راند جنوب أفريقيا بنسبة 43٪ مقابل الدولار الأمريكي من 2013-2023، وعلى الرغم من أن مؤشر JSE All Share ارتفع من حيث العملة المحلية، إلا أنه انخفض بنسبة 5٪ من حيث الدولار الأمريكي. كما حققت العملات في معظم البلدان الأفريقية الأخرى أداءً ضعيفًا على مدى العقد الماضي، حيث سجلت انخفاضات كبيرة بلغت أكثر من 75٪ في نيجيريا ومصر وأنغولا وزامبيا."

يضيف رئيس قسم الأبحاث في New World Wealth، أندرو أمولز، أن الدول الأفريقية تفقد أيضًا أعدادًا كبيرة من أصحاب الثروات العالية بسبب الهجرة التي تقضي على ثروة القارة: حوالي 18700 من الأفراد ذوي الثروات العالية غادروا أفريقيا خلال العقد الماضي. يوجد حاليًا 54 مليارديرًا مولودًا في أفريقيا في العالم، بما في ذلك واحد من أغنى الأغنياء في العالم، وهو إيلون ماسك، لكن 21 منهم فقط لا يزالون يعيشون في القارة."

أغنى بلدان ومدن أفريقيا

على الرغم من العقد الماضي الصعب، لا تزال جنوب أفريقيا موطنًا لأكثر من ضعف عدد أصحاب الثروات العالية من أي بلد أفريقي آخر، مع 37400 مليونير و102 مليونير و5 مليارديرات، تليها مصر مع 15600 مليونير و 52 من أصحاب مئات الملايين و7 مليارديرات. تقع نيجيريا في المرتبة الثالثة مع 8200 من أصحاب الثروات العالية، تليها كينيا (7200 مليونير)، والمغرب (6800)، وموريشيوس (5100)، و الجزائر (2800)، وغانا (2700)، وإثيوبيا (2700) وناميبيا (2300) وكل ذلك يجعلها ضمن أغنى 10 دول في أفريقيا.

على مدى العقد المقبل (حتى 2033)، من المتوقع أن تشهد دول مثل موريشيوس وناميبيا والمغرب وزامبيا وكينيا وأوغندا ورواندا نموًا عدد المليونيرات بنسبة 80٪ أو أكثر. ومن المتوقع أن تتمتع موريشيوس بمعدل نمو ملحوظ بنسبة 95٪، مما يجعلها واحدة من أسرع أسواق الثروة نموا في العالم.

على مستوى المدينة، تحافظ جوهانسبرغ على مكانتها كَالأغنى في أفريقيا مع 12,300 مليونير، و25 أصحاب مئات الملايين، و مليارديران. ثم تتبعها كيب تاون عن كثب مع 7400 مليونير و28 أصحاب مئات الملايين و ملياردير واحد. تبرز القاهرة (7200 مليونير)، ونيروبي (4400)، ولاغوس (4200) أيضًا كَ مراكز الثروة الحضرية الأفريقية الرئيسية.

من المتوقع أن تتمتع كل من كيب تاون وساحل الحيتان وكيغالي وويندهوك وسواكوب موند ونيروبي وطنجة ومراكش بنمو عدد المليونيرات بنسبة 85٪ في السنوات العشر القادمة. تتصدر كيب تاون أيضًا الطريق عندما يتعلق الأمر بالعقارات الفاخرة بسعر 5600 دولار أمريكي لكل متر مربع، مع Grand Baie في موريشيوس خلفها بسعر 5000 دولار أمريكي لكل متر مربع. لجنوب أفريقيا خمسة متنافسين في أفضل 10 مدن أفريقية باهظة الثمن والمغرب لديه ثلاثة.

افتقار أفريقيا إلى القدرة على الحركة الاقتصادية

معلقا على التقرير، يقول البروفيسور مهاري مارو من مركز سياسة الهجرة في معهد الجامعة الأوروبية، المتقدمون بطلبات التأشيرة الأفارقة يواجهون قيودًا أكثر صرامة مقارنة بالمناطق الأخرى: "أفريقيا تتصدر قائمة الرفض مع رفض 30٪ أو واحد من كل ثلاثة طلبات معالجة، على الرغم من أن لديها أقل عدد من طلبات التأشيرة للفرد الواحد. معدلات رفض تأشيرات شنغن أعلى بعشر مرات من الأمريكيين. على الرغم من المبررات القائمة على المخاوف الأمنية أو الاقتصادية، فإن نظام التأشيرات الأوروبي يظهر بوضوح تحيزًا واضحًا ضد المتقدمين الأفارقة."

تقول شيدينما أوكبالاما، كبيرة المستشارين في شركة Henley & Partners نيجيرايا: "يعمل جواز سفرك كمحدد للحرية المالية، مما يؤثر على قدرات الأفراد على استكشاف مشاريع الأعمال التجارية الدولية، أو التواصل بكفاءة، أو الانخراط في فرص التجارة متعددة الجنسيات. وبالتالي، غالبًا ما يتم ترك رواد الأعمال والمستثمرين الأفارقة خارج الأسواق العالمية المربحة، مما يعيق إمكاناتهم في النمو الاقتصادي والازدهار المالي".

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