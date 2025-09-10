القاهرة: أعلن ميدبنك عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024، في خطوة تعكس التزامه العميق بمواصلة مسيرة النمو المستدام، وترسيخ معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) كركائز جوهرية في استراتيجيته المصرفية. ويستعرض التقرير كيفية دمج البنك لمبادئ الاستدامة في عملياته وأنشطته داخل مصر، بما يضمن تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوافق مع رؤية مصر 2030 الهادفة لبناء اقتصاد أخضر شامل وتنافسي.

ويغطي التقرير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي للبنك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2024، مع تضمين بيانات ومبادرات إضافية لتوضيح مسار البنك نحو الاستدامة، كما يستند التقرير إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI 2021)، ويتماشى مع أبرز المرجعيات الدولية ومنها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)، معايير مجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB)، وتوصيات فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD)، إضافة إلى مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).

تجدر الإشارة إن إطلاق تقرير الاستدامة لعام 2024 يمثل انعكاساً لاستراتيجية البنك القائمة على المسؤولية، حيث يعمل على دمج مبادئ الاستدامة في جميع الانشطة المصرفية بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وخدمة المجتمع، خاصة كون البنوك مؤسسات ليست مالية فقط، بل أصبحت محركات للتنمية المستدامة وقاطرة للتغيير الإيجابي في المجتمع.

جدير بالذكر أن ميدبنك يواصل تنفيذ مبادرات استراتيجية لدعم الاستدامة، تشمل التوسع في الخدمات الرقمية، تمويل المشروعات صديقة البيئة، وتبني سياسات تشغيلية تقلل من البصمة الكربونية، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية والاتجاهات العالمية نحو التنمية المستدامة.

