عدد غير مسبوق من رخص الوسطاء العقاريين في عام واحد

الزيادة في إصدار التراخيص تمثل قفزة كبيرة من 5,000 رخصة تم إصدارها في عام 2018

إطلاق أكاديمية "في في أس استيت" في دبي لتمكين الخبراء العقاريين عبر تزويدهم بالمهارات الأساسية من خلال 31 دورة تدريبية

"بالرغم من تنوع النسيج الثقافي الذي تتميز به مدينة دبي، يفتقر العديد من المتخصصين في مجال العقارات إلى المهارات الأساسية اللازمة للازدهار،" فالنتينا روسو، المؤسسة والشريكة الإدارية لشركة "في في أس استيت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يشهد عام 2024 إصدار حوالي 10,000 رخصة جديدة للوسطاء العقاريين في دبي، مما يمثل مستوى غير مسبوق وزيادة كبيرة من 5,000 رخصة تم إصدارها خلال عام 2018، وذلك وفقاً لشركة الوساطة العقارية "في في أس استيت" (VVS Estate) ومقرها دبي.

وشهدت السنوات القليلة الماضية نمواً مطرداً، حيث تم إصدار 6,000 ترخيص جديد في عام 2019. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف لعدد التراخيص الصادرة في عام 2020 بسبب الوباء، تم إصدار 7,000 ترخيص جديد في عام 2021، 7,500 في عام 2022، وحوالي 8,000 في عام 2023. تعكس هذه الزيادة تدفق المستثمرين وازدهار السوق العقاري، حيث تستمر دبي باستيعاب عدداً قياسياً من الوسطاء هذا عام.

واستجابةً للطلب المتزايد على الخبراء العقاريين المؤهلين، أعلنت شركة "في في أس استيت" اليوم عن إطلاق أكاديمية "في في أس". وتقدم الأكاديمية الجديدة 31 دورةً تدريبيةً شاملةً تهدف إلى تزويد الخبراء العقاريين بالمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة للتفوق في هذا المجال.

وقالت فالنتينا روسو، المؤسسة والشريكة الإدارية لشركة "في في إس إستيت": "إن هذه الزيادة الكبيرة في عدد تراخيص الوسطاء تسلط الضوء على سوق العقارات المزدهر في دبي. كما يسعى المزيد من الأفراد للانضمام إلى مجال الوساطة العقارية، مما يبرز الحاجة إلى التدريب الرسمي والشهادات للحفاظ على المعايير المهنية العالية".

يعد الانضمام إلى أي أكاديمية عقارية خطوة جوهرية لاكتساب المهارات الأساسية من خلال التدريب والتعليم المنتظم. كما تضمن الأكاديميات بقاء الوسطاء على اطلاع دائم بأحدث اتجاهات السوق والتحديثات القانونية والتطورات التكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأكاديميات فرصاً قيمة للتواصل مع المتخصصين في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز فرص التطور الوظيفي.

يقدم البرنامج التدريبي في أكاديمية "في في أس" نهجاً شاملاً لإتقان العمل في مجال العقارات. كما يغطي المنهج عدة جوانب هامة تشمل بناء ملف تعريف شخصي ومواءمة المحافظ والتطلعات وإتقان فن الاتصال والشبكات واستخدام نظم إدارة علاقات العملاء والبوابات الإلكترونية المتعلقة بالعقارات والتدريب على مهارات التفاوض وجمع البيانات وتحليل السوق والامتثال التنظيمي وغيرها. تم تصميم هذا البرنامج الشامل لتوجيه المشاركين المبتدئين والمتقدمين على حد سواء وتزويدهم بالأدوات والمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا خبراء ناجحين في مجال العقارات.

تتمتع "في في أس استيت" بأكثر من عقد من الخبرة في مجال العقارات، إذ أصبحت وجهة موثوقة تقدم معاملات شفافة ومعايير استثنائية. وانطلاقاً من التزامها الراسخ برضا العملاء وتنمية العلاقات، تقدم شركة الوساطة محفظة عقارية حصرية تشمل العقارات قيد الانشاء والعقارات الثانوية والعقارات التجارية.

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