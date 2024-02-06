أظهرت بيانات ويجو أن المملكة العربية السعودية ومصر والهند حافظت على ترتيب أفضل وجهات السفر في الربع الرابع من عام 2023

بقيت المملكة العربية السعودية الوجهة الأولى لمدة ستة أشهر متتالية

أبرز الدول التي انضّمت إلى قائمة أفضل 20 دولة هي عمان (رقم 11)

ظلت المملكة المتحدة الوجهة الأوروبية الأولى لمدة عشرين شهرًا على التوالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ويجو، أكبر سوق للسفر عبر الإنترنت وتطبيق السفر الأول لحجوزات الطيران والبحث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، اليوم عن الوجهات الأبرز لدى المسافرين من الشرق الأوسط. يبحث مستخدمو ويجو عن عشرات الملايين من الرحلات كل ثلاثة أشهر، وقد تم تحليل بيانات رحلات الطيران والفنادق هذه لتحديد تصنيفات الوجهات الأبرز. تغطي لائحة الصدارة التي تم الإعلان عنها اليوم الربع الرابع من عام 2023.

اتجاهات الوجهات العالمية

حافظت المملكة العربية السعودية على مركزها كوجهة رقم 1 للسفر الدولي لدى المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الرابع من عام 2023. فبعد أن أخذت السعودية من مصر من الصدارة في يوليو الماضي، احتفظت المملكة بالمركز الأول لمدة ستة أشهر متتالية حتى الآن.

وفي هذا السياق، علّق الرئيس التنفيذي للأعمال لشركة ويجو مأمون حميدان بالقول: "يسعدنا أن نرى تبوؤ المملكة العربية السعودية الوجهة الأولى للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الرابع من عام 2023. ولا تزال المملكة الخيار الأبرز للمسافرين الباحثين عن تجربة ثقافية فريدة وفرصة لاستكشاف مناطق الجذب المتنوعة في البلاد. وفيما يتعلق بالوجهة الأوروبية المفضلة، كانت المملكة المتحدة ولا تزال الوجهة الأوروبية المهيمنة خارج منطقة الشرق الأوسط". وتابع حميدان: "نحن في ويجو فخورون بلعب دور في ربط المسافرين بأفضل الوجهات، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا للترويج للعروض السياحية الفريدة لهذه البلدان".

وضمن المراكز الثلاثة الأولى تبرز مصر والهند، وكلاهما من الأسواق الرئيسية المصدرة للمواهب والعمالة الأجنبية لمنطقة الخليج، ويحتلان باستمرار المراكز الأولى في السفر الجوي الدولي. فبالعودة إلى عام 2014، كانت مصر دائمًا تحتلّ إما المركز الأول أو في الثاني، بينما احتلت الهند دائمًا المركز الثالث منذ عام 2016.

وكما هو الحال عادةً، شهدنا حركة أكبر في النصف الأدنى من قائمة أفضل عشر وجهات، حيث استمرت باكستان في كسب المزيد من الاهتمام، محققة أكبر زيادة بمركزين. وبعد أن أصبحت تركيا وجهة شعبية للغاية في الربعين الثاني والثالث عندما سعى كثيرون للاستفادة من انخفاض قيمة الليرة والهروب من حرارة الصيف، إلا أنها عادت وتراجعت إلى المركز السابع مع استقرار الوضع النقدي.

وخارج المراكز العشرين الأولى، شهدت كل من روسيا والصين تقدمًا ملحوظًا، حيث قفزت روسيا 12 مركزًا والصين 9 مراكز، لتحتلان بذلك المركز الحادي والعشرين والثالث والعشرين على التوالي.

المنافسات الإقليمية

وجهات الشرق الأوسط

من بين وجهات الشرق الأوسط، حافظت معظم الدول على ترتيبها خلال الربع الرابع من عام 2023. استمرت السعودية ومصر في السيطرة على المركزين الأول والثاني بينما تمسكت الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثالث بثبات.

وتتحرك تركيا وباكستان في اتجاهين متعاكسين. في منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023، جذب انخفاض قيمة الليرة والطقس الصيفي الأكثر اعتدالًا الباحثين عن الصفقات إلى تركيا بكثافة. لكن مع استقرار سعر صرف الليرة بشكل أكبر في الأشهر الأخيرة،، تراجع الاهتمام بالسفر إلى البلاد إلى حد ما.

من ناحية أخرى، حققت باكستان تقدمًا في الأشهر الأخيرة مدعومة برحلات جوية إضافية وتقليص قيود السفر، ومن المتوقع أن تصبح الوجهة رقم 4 في الشرق الأوسط لعام 2024.

الوجهات الأوروبية

لقد كانت المملكة المتحدة ولا تزال الوجهة الأوروبية المهيمنة خارج منطقة الشرق الأوسط حيث احتلّت المركز الأول لمدة 17 شهرًا على التوالي. وفي العامين الماضيين، تخلت المملكة عن المركز الأول لصالح جورجيا في يوليو 2022، ويبدو أنها مستعدة لمواصلة الهيمنة في عام 2024.

يستمر نشاط السفر المتزايد إلى روسيا والذي بدأ في أغسطس، وفي الربع الرابع، وصلت البلاد إلى المركز الثاني في القسم الأوروبي.

من جهة أخرى، نجد البوسنة والهرسك التي كانت قد بلغت ذروتها في يوليو كثاني أفضل وجهة أوروبية، لكنها الآن تراجعت وخرجت من قائمة أفضل عشر وجهات أوروبية. أما جورجيا، التي تحظى بشعبية خلال الصيف، فقد شهدت أيضًا انخفاضًا موسميًا ولكنها بقيت في المرتبة الثامنة ضمن أفضل 10 وجهات أوروبية.

أما أذربيجان فواصلت تحسين تصنيفها بشكل مستمرّ، فاحتلّت المركز الثالث في الربع الرابع بعد أن تفوقت على فرنسا في الربع الثاني، وألمانيا في الربع الثالث، وإيطاليا في الربع الرابع.

وجهات آسيا والمحيط الهادئ

نظرًا لأن شرق وجنوب شرق آسيا هما المناطق الأخيرة التي خففت القيود الوبائية، فقد شهد الربع الرابع من العام تقدمًا لبعض وجهات العطلات الآسيوية الشهيرة مثل تايلاند وفيتنام التي استعادت بعض مراكزها مقارنة بالعام السابق. في الوقت نفسه، وباستثناء فيتنام التي شهدت نموًا في الترتيب وتايلاند التي ظلت باستمرار الوجهة الآسيوية الأولى، فلا نرى الكثير من التغييرات في المراكز النسبية على لائحة الوجهات الآسيوية.

الاتجاهات السنوية (2014-2023)

وبالنظر إلى بيانات السفر على مدى عقد من الزمن، نرى أن وجهات السفر الإقليمية قد تفوقت على وجهات السفر الطويلة المدى. باستثناء تايلاند، خرجت جميع الوجهات البعيدة مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين والولايات المتحدة الأمريكية من قائمة أفضل 10 وجهات، بينما أصبحت الكويت وباكستان والأردن الآن من بين أفضل 10 وجهات للمسافرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد شهد موسم 2022 مقابل 2023 تغييرين فقط، حيث تجاوزت الإمارات العربية المتحدة تركيا لتحتل المركز الرابع، وحل المغرب محل الفلبين في المركز العاشر.

نبذة عن "ويجو"

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