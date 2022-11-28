شركة جيديون مور أند بارتنرز للاستشارات تؤكد تفاؤل غالبية قادة الأعمال في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تجاه الواقع الاقتصادي في عام 2023 الشركة الاستشارية المتخصصة بالنمو والتحول والموجهة للقادة تنطلق اليوم وتكشف عن آراء 250 من قادة الأعمال الإماراتيين والسعوديين حول الوضع الاقتصادي في العام القادم الاستبيان يؤكد تفاؤل قادة الأعمال في المنطقة حول عام 2023 وتوقعاتهم بمواجهة تحديات تتعلق باستقطاب القوة العاملة والحفاظ عليها التغير المناخي والاستدامة على رأس تحديات الأعمال في المنطقة بحسب 90% من الرؤساء التنفيذيين الإماراتيين و79% من نظرائهم السعوديين دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جيديون مور أند بارتنرز، شركة الاستشارات المتخصصة بالتحوّل والنمو والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن انطلاق أعمالها اليوم لتوفير حلول فعالة لمختلف المشكلات المعقدة التي تواجه العملاء وقادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بالاعتماد على منهجية استشارة مميزة وفريق من أفضل المستشارين الاستراتيجيين من ذوي الخبرة الواسعة في مجال تطبيق حلول الأعمال الفعلية لتعزيز نمو الشركات. وتزامناً مع انطلاق أعمالها، أصدرت جيديون مور أند بارتنرز تقرير نتائج استبيانها الأول ضمن سلسلة مقررة من الاستبيانات الفصلية لتحليل آراء قادة الأعمال في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية حول الوضع الاقتصادي، والذين أكدوا تطلعاتهم الإيجابية للعام القادم رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل مفاجئ والذي انعكس على التوقعات بتراجع معدلات النمو إلى مستويات متدنية. وشمل الاستبيان 250 مشاركاً من قادة الأعمال من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث أكد 70% منهم نظرتهم المتفائلة للاقتصاد خلال عام 2023، بينما أشار 46% إلى تفاؤلهم الكبير تجاه العام القادم. ويؤكد تقرير الشركة أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بنمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل يتجاوز 6% مقابل نمو نظيره السعودي بمعدل 7.6%، الذي يُعد أسرع معدل نمو حققه اقتصاد المملكة في العقد الأخير. ويركز قادة الأعمال في المنطقة على تفاؤلهم الاقتصادي وسبل الاستفادة من الفرص التي يوفرها نمو الاقتصاد الإقليمي، في الوقت الذي يسعى فيه الرؤساء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة في معظم المناطق والنزاع بين روسيا وأوكرانيا وأزمة كوفيد-19 الأخيرة. ويبيّن تحليل جيديون مور أند بارتنرز أن الاستراتيجيات التي تخطط الشركات للاعتماد عليها خلال 2023 تتمحور في جوهرها على الابتكار والتكنولوجيا والنمو والتحول، مع التركيز على الاستثمار في أحدث حلول التجارة الإلكترونية والرقمية والتسويق والعلاقات العامة. كما أكد 60% من قادة الأعمال الإمارتيين والسعوديين تركيزهم على نمو الأعمال والاستدامة بالدرجة الأولى، انسجاماً مع الرؤى التطلعية لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وبالرغم من النظرة المتفائلة لقادة الأعمال في المنطقة تجاه الاقتصاد في عام 2023، إلا أنهم يواصلون العمل بخطى حذرة خوفاً من التهديدات العالمية التي قد تؤثر على أعمالهم سلباً، بما فيها التحديات الاقتصادية العالمية والتغير المناخي وارتفاع التكاليف خلال العام المقبل. ويشكّل التغير المناخي اليوم مصدر قلق كبير في المنطقة، حيث أشار 81% من الرؤساء التنفيذيين الإماراتيين إلى قلقهم الشديد حيال الأزمة المناخية، وشاركهم بذلك 70% من نظرائهم السعوديين. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ماريا جيديون، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة جيديون مور أند بارتنرز التي انطلقت حديثاً في المنطقة: "يسرنا إطلاق شركة جيديون مور أند بارتنرز لتكون منصةً عالمية رائدة في مجال الاستشارات تقدم خدماتها اعتماداً على جهود أفضل الخبراء المتخصصين من جميع أنحاء العالم. ويسعدني أن أشهد تفاؤل العديد من قادة الأعمال في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية حيال مستقبل الاقتصاد، مما يؤكد ازدهار منظومة الأعمال والفرص التي توفرها المنطقة. وتواصل الشركات في الشرق الأوسط تركيزها على تعزيز نمو أعمالها والاستثمار في الحلول والمنتجات المبتكرة وتعزيز قدراتها الرقمية بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد على مستوى العالم. وتأتي أهداف الاستدامة ونمو الأعمال على رأس أجندة قادة الأعمال في المنطقة،كما يولون اهتماماً كبيراً بمواجهة أزمة التغير المناخي وتعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات في أعمالهم، ما يمنحهم فرصة مميزة لتحقيق النمو المستدام. وبهذا السياق، حرصنا على تأسيس جيديون مور أند بارتنرز لمساعدة قادة الأعمال في معالجة المشكلات التي تحول دون تحقيق طموحاتهم في نمو الأعمال من خلال توفير استراتيجية مناسبة تتيح لهم تطوير حلول فعّالة لهذه التحديات. ونضمن لقادة الأعمال توفير الدعم والاستشارات المناسبة لتمكينهم من الاستفادة من الفرص التي يوفرها نمو الاقتصاد المحلي". وتشهد منظومة الأعمال في الشرق الأوسط اليوم نمواً إيجابياً بفضل الاستراتيجيات التطلعية التي تخطط دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية للاعتماد عليها في تحقيق أهدافها الوطنية خلال السنوات القادمة، حيث أطلقت دولة الإمارات مؤخراً خطة عمل بعنوان "نحن الإمارات 2031"، التي تمثّل رؤيتها الوطنية خلال العقد القادم وترسم ملامح مستقبلها الاقتصادي من خلال تعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. وبدورها، تواصل المملكة العربية السعودية سعيها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة بدعم التحول على مستوى المملكة وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والارتقاء بجودة حياة السكان. ويترافق نمو الاقتصادين الإماراتي والسعودي مع ظهور العديد من التحديات، ولا سيما فيما يخص القوة العاملة؛ حيث يشكّل استقطاب الكفاءات لدعم النمو الاقتصادي مصدر قلقٍ كبير لقادة الأعمال، الذي اعتبره 18% منهم أكبر التحديات المرتبطة بالقوة العاملة والذي يتوقعون مواجهته خلال عام 2023. إلا أن أبرز تحديات القوة العاملة التي كشف عنها الاستبيان تتمثل في نموذج العمل عن بُعد الذي أشار إليه 26% من المشاركين. وينبغي اليوم على قادة الأعمال السعوديين والإماراتيين السير بخطى حذرة في ظل التحديات المقبلة والترابط الشديد والمعقد الذي يشهده العالم الآن أكثر من أي وقتٍ مضى. وفي هذا المشهد، تنطلق شركة جيديون مور أند بارتنرز للاستشارات الاستراتيجية على مستوى العالم، وتضم فريقاً متخصصاً يقدم حلول فعالة وخدمات استشارية مميزة تدعم قادة الأعمال في تحقيق التحول والنمو، بالاستفادة من خبرة فريقها لأكثر من 150 عاماً في مساعدة مختلف الشركات في المنطقة. وتعتمد الشركة على منهجية هادفة لوضع التحليلات والاستراتيجيات والأفكار المبتكرة اللازمة لتطوير حلول فعالة وسريعة ودقيقة وقابلة للتنفيذ لمعالجة المشكلات التي تواجهها الشركات بهدف مساعدتها في تحقيق النجاح والتميّز ونمو الأعمال. وتقدم الشركة خدماتها الاستشارية للعملاء في قطاعات التجزئة والضيافة والإعلام والترفيه والرعاية الصحية، من خلال منحهم منهجيات عمل جديدة وتسهيل وصولهم إلى النتائج الفعالة للاستشارات. وتضمن جيديون مور أند بارتنرز لعملائها تعزيز جوانب الاستدامة والتنوع والتكافؤ والشمولية على المدى الطويل في منظومة أعمالهم المحلية والمجتمع بشكل عام، مع التزامها بتشجيع العملاء والشركاء على دعم الصحة الذهنية للموظفين وتعزيز حضور المرأة في المناصب الإدارية، بما ينسجم مع رسالتها لضمان نتائج إيجابية ومستدامة بعيدة المدى للعملاء، واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الاستشارية والحفاظ عليها. ويُذكر أن شركة جيديون مور أند بارتنرز تأسست في دبي ولديها مكاتب في الدنمارك، إلى جانب شبكة من الشركاء المتخصصين من جميع أنحاء العالم، بما فيها أستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وتركيا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ولبنان. #بياناتشركات - انتهى -