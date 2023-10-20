نشر تقرير دراسة لشركة هواوي في جيتكس جلوبال 2023 يعيد صياغة مستقبل مقرات العمل الرقمية الذكية لصفرية الانبعاثات الكربونية في عصر المعلومات

دبي، الإمارات العربية المتحدة- شهدت مشاركة "هواوي" في جيتكس جلوبال 2023، الحدث التكنولوجي الأضخم في العالم نشر نتائج دراسة موسعة ستعيد صياغة مستقبل مقرات العمل الرقمية الذكية صفرية الانبعاثات الكربونية في دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023. ويسلط التقرير الضوء على المفاهيم والحلول المبتكرة والمسارات العملية في مقرات العمل الذكية، ويوفر دليلاً شاملاً يدعم جهود تخطيط وبناء وتشغيل مقرات العمل الذكية على مدار دورة حياتها.

إطلاق تقرير "مقرات العمل الذكية المستقبلية صفرية الانبعاثات الكربونية في دول منطقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023

تم إطلاق التقرير على هامش معرض جيتكس جلوبال 2023 بحضور كلّ من ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ولي ينغ، نائب رئيس قسم مبيعات تسويق وحلول الأعمال في "هواوي". ويرسم التقرير مساراً لتطوير مقرات العمل الذكية، ويحدد مواصفات مقرات العمل الذكية المستقبلية، ويقدم نموذجاً ومخططاً أولياً لمقرات العمل الذكية صفرية الانبعاثات. ويستكشف التقرير أيضاً إمكانية مساهمة هذه المقرات في دعم تحقيق التنمية الاقتصادية بسرعة وجودة عاليين، وفي تحقيق استراتيجية صفر كربون، وإنشاء عالمٍ ذكي ومتصل بالكامل.

بوصفها دولاً رائدة في مجال المدن الذكية المستدامة ومبادرات المباني الخضراء، حققت البلدان في منطقة الشرق المتوسط وآسيا الوسطى تقدماً ملحوظاً في مسار التنمية الرقمية والذكية ومنخفضة الكربون. وتبدي ’هواوي‘ استعدادها لضخ استثمارات أكبر في الموارد لبناء مقرات عمل ذكية توفر سوية أعلى من الأمان والتخصيص والاستدامة، والتعاون مع عملائها من الجهات الحكومية والشركات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبهذه المناسبة، قال ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "أصدرت الشركة تقرير ’مقرات العمل الذكية صفرية الانبعاثات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى‘، والذي يصف رحلة تطوير هذه المقرات. ويهدف تعاون ’هواوي‘ مع الشركاء إلى رسم ملامح مستقبلٍ ذكي مدعوم بأحدث التقنيات والتجارب الرقمية.

تعمل "هواوي" بالتعاون مع عملائها وشركائها والشركات الاستشارية لمشاركة التجربة الناجحة في تشييد وتشغيل مقرات عمل ذكية، وبالتالي المساهمة في تطويرها إلى مقرات ذكية ومنخفضة الكربون أيضاً.

ونظراً لدورها الحيوي كمراكز رئيسية للعمل والمعيشة، تعتبر مقرات العمل الذكية أحد الشرايين الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وفق السرعة والجودة العالية المطلوبة، والمجال الأبرز لتحقيق استراتيجية صفر كربون وبناء عالمٍ ذكي متصل. وتحرص "هواوي" بالتعاون مع عملائها وشركائها ونخبة من الشركات الاستشارية المتخصصة على مشاركة التجربة الناجحة في مجال تشييد وتشغيل مقرات عمل ذكية، وبالتالي المساهمة في تطويرها إلى مقرات ذكية ومنخفضة الكربون أيضاً.

وقدمت "هواوي" مع شركائها حتى اليوم خدماتها لأكثر من 800 عميل في هذا المجال، بما في ذلك مقرات العمل الحكومية، والمكتبية، والرياضية، والجامعية. وفي إطار عملها ضمن سوق مقرات العمل البالغة قيمتها تريليون دولار، ستعمل الشركة على بناء محفظة تنافسية من حلول مقرات العمل الرقمية الذكية صفرية الانبعاثات الكربونية والاستفادة من خبراتها وتقنياتها العالمية في خدمة عملائها.

تعتبر الرقمنة اليوم محركاً عالمياً للابتكار والتحولات التطويرية ضمن مختلف القطاعات والصناعات، وتمثل مؤشراً رئيسياً لقوة الدول ومدى مواكبتها لركب الحداثة مع الحرص على بعد الاستدامة. وبدورها، تجسد المدن الذكية الاستراتيجيات الرقمية التي تضعها كل دولة، وأصبحت محوراً رئيسياً للتنافس. وتعتبر مقرات العمل بمثابة بنىً تحتية أساسية للمدن وميدان تجارب للمدن العالمية الرائدة التي تسعى للتطور إلى مدنٍ رقمية ذكية. وفي إطار تنفيذ مشاريع المدن الذكية الطموحة، تعكف الحكومات المحلية على بناء مقرات عمل ذكية وإرساء عمليات تطوير مبتكرة ومستدامة وصفرية الكربون، وتتسم بالمرونة والتركيز على الإنسان.

يذكر أن "هواوي" تشارك في معرض "جيتكس جلوبال 2023" كراعٍ ذهبي، وتستعرض تحت مظلة المعرض توجهاتها الجديدة الهادفة إلى دعم جميع القطاعات لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي بالتماشي مع اغتنام الفرص الاستراتيجية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، مدعوماً بحلول السحابة، وقدرات الشبكات المتقدمة والتقنيات الرقمية للطاقة. وبوصفها الراعي الرئيسي لبرنامج الأمن السيبراني للمعرض "وادي جيتكس السيبراني"، تغتنم "هواوي" هذه الفرصة لاستعراض قدراتها وحلولها الرائدة في مجال الأمن السيبراني.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.