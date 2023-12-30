الدوحة: يتناول "تقرير التوقعات الخاص بالرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي في قطر لعام 2023" المشهد الاقتصادي والجيوسياسي دائم التطور، حيث يوضح النهج الاستراتيجي الذي يتبعه الرؤساء التنفيذيين في قطر لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الاقتصاد بتفاؤل وعزيمة قوية.

أكد السيد/ أحمد أبو شرخ، الشريك الرئيسي في المنطقة لشركة كي بي إم جي- قطر "أن الرؤساء التنفيذيين يواجهون حالات عدم الاستقرار في الاقتصاد بقدر كبير من التفاؤل، مع إيلاء الأولوية للتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي المبتكر، وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحقيق عوائد أفضل لأصحاب المصلحة. وعلى الرغم من ظهور التحديات المتمثلة في التهديدات السيبرانية والعقبات التنظيمية، يظل التزام الرؤساء التنفيذيين بالنزاهة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى راسخاً، حيث نجدهم دائما على أهبة الاستعداد لاتخاذ قرارات صارمة من أجل الصالح العام حتى في الأوقات الصعبة."

يفتخر الرؤساء التنفيذيون في قطر بثقتهم الفريدة التي تصل إلى 80٪ فيما يتعلق بتطور مؤسساتهم وصناعاتهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولا يقتصر ذلك على تجاوز توقعات نظرائهم العالميين فحسب، بل يسلط الضوء على التركيز الاستراتيجي المتميز على التطور الداخلي والرقمنة والممارسات التي تتسم بالمرونة، حتى في مواجهة حالات عدم الاستقرار في الاقتصاد.

ومع ذلك، أعلن الرؤساء التنفيذيون في قطر عن اتخاذهم المزيد من الحذر فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي على الصعيدين الوطني والعالمي. حيث صرح السيد/ فينكات كريشناسوامي، الشريك ورئيس قسم الاستشارات في كي بي إم جي- قطر: قائلاً "يتحلى الرؤساء التنفيذيون في قطر بتفاؤل قوي فيما يتعلق بالنمو المؤسسي، إلى جانب تعاملهم مع التحديات الناشئة في جميع أنحاء البلاد، وذلك من خلال صب جل تركيزهم على التكنولوجيا الحديثة والمخاطر السيبرانية، مما يجسد المرونة والبصيرة الاستراتيجية التي يتمتع بها هؤلاء الرؤساء".

أدرك الرؤساء التنفيذيون في قطر ميزات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على المدى الطويل، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلامة التجارية، ودعم العلاقات مع العملاء، واستقطاب المواهب، وذلك بالرغم من التحديات المحتملة المتمثلة في زيادة التكاليف والتدقيق من أصحاب المصلحة. ويشير السيد/ عمر محمود، الشريك ورئيس الخدمات المالية في كي بي إم جي في قطر، إلى أنه " لا يمكن إنكار إمكانات التطور والتغيير الإيجابي التي أحدثته الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة"، واستطرد قائلاً: " لدى الرؤساء التنفيذيين في قطر فرصة ذهبية لاستغلال هذه الإمكانيات، وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة، ودعم مبادراتهم في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك بهدف المساهمة في دفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل". بشكل عام، تُعتبر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة قوة قادرة على إحداث التحول في استراتيجية الشركة، وليست مجرد توجهًا تتبعه الشركة.

يناقش "تقرير التوقعات الخاص بالرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي" مستقبل القوى العاملة في قطر من منظور دقيق. حيث في الوقت الذي يتوقع فيه 72٪ من الرؤساء عودة العمل إلى المكاتب بالكامل، و24٪ منهم يتوقعون نماذج مختلطة، يولي الرؤساء التنفيذيون اهتماماً قوياً بتبني نهج التنوع والإنصاف والشمولية. تؤكد السيدة/ باربرا هينزن، الشريكة ورئيسة قسم الضرائب في كي بي إم جي في قطر قائلة " إنه في الوقت الحالي، وفي ظل طبيعة الأعمال الديناميكية، يدرك الرؤساء التنفيذيون ذوو النظرة المستقبلية التأثير الذي لا يمكن إنكاره لنهج التنوع والإنصاف والشمولية باعتباره عامل مساعد على النمو المستدام. إن تبني القيادة المتنوعة ليس مجرد تقدم فحسب، بل إنه أمر ضروري لتحقيق النجاح في المستقبل."

لقد أدرك 44 ٪ من الرؤساء التنفيذيين في قطر إمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية، مما ساهم في إعطاء الأولوية لاستثماراتهم فيه، مع التركيز على الربحية والكفاءة والابتكار والأمن السيبراني. على الرغم من التحديات المتمثلة في تبني الموظفين للأخلاقيات والمهارات الفنية، بالإضافة إلى الفجوات التنظيمية، يظل الرؤساء التنفيذيين متمتعين بقدر من المرونة للنظر إلى التنظيم على أنه يشكل عقبة وعنصر ضروري في نفس الوقت لممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة. أفاد السيد/نزار حنيني، الشريك ورئيس قسم التكنولوجيا الرقمية والابتكار في شركة كي بي إم جي- قطر أن " الذكاء الاصطناعي المبتكر ساهم في حدوث تحول في الأعمال بالإضافة إلى تحقيق الابتكار والكفاءة الواعدين". يلتزم الرؤساء التنفيذيين-أثناء مواجهتهم للتحديات-بالاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل ملائم، وضمان استخدام هذه التقنية بصورة أخلاقية وبموجب الحوكمة القوية، مما يمهد الطريق لتطور مزدهر ومستقبل قائم على التكنولوجيا ".

ويعرض تقرير هذا العام رؤى مهمة وبيانات رسمية ساهم بها قادة مرموقون في مجال الأعمال، من بينهم الشيخ/ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أُريدُ- قطر؛ والسيد/ سلمان غولزار، الرئيس القطري لبنك المشرق؛ والسيد/ عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي قطر؛ والسيد/ سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين؛ والسيد/ إبراهيم بن خالد السليطي، رئيس "نادي رواد الأعمال للشباب"؛ والشيخ/ حمد عبد الله جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر.

في الختام، يواجه الرؤساء التنفيذيون في قطر التحديات وهم مفعمون بالتفاؤل، وذلك على النحو الموضح في "تقرير التوقعات الخاص بالرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي قطر 2023". يعد هذا التقرير بمثابة دليل على التزامهم بالتخطيط الاستراتيجي طويل المدى.

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