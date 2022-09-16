"داروين بوكس" تتربع على عرش تكنولوجيا الموارد البشرية العالمية وتحتل المرتبة الأولى في استطلاع "جارتنر" للعملاء

يوضح تقرير منصة "جارتنر بير إنسايتس" الذي يحمل اسم "صوت العميل" أن 96% من العملاء ينصحون نظراءهم وأقرانهم بتجربة "داروين بوكس"

حصلت منصة "داروين بوكس" الرائدة في تكنولوجيا الموارد البشرية على مستوى العالم على أعلى تصنيف بدرجة 4.7 من 5 على منصة "جارتنر بير انسايتس" كما تم تصنيفها أيضاً على أنها الخيار الأول للعملاء في المؤسسات الكبيرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: صُنّفت "داروين بوكس"، المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية السحابية، كأفضل منصة يختارها العملاء ضمن فئة شركات إدارة الموارد البشرية القائمة على السحابة التي لديها أكثر من 1000 موظف، في تقرير " جارتنر بير إنسايتس" لصوت العميل لعام 2022.

وحصلت "داروين بوكس" على درجة 4.7 من 5، وهو أعلى تصنيف على منصة "جارتنر بير إنسايتس"، متقدمةً بذلك على الشركات الشهيرة مثل "أوراكل" و"ساب" و"ووركداي". ويشير التقرير إلى أن 96% من العملاء ينصحون بتجربة "داروين بوكس" لأقرانهم، وهي أعلى نسبة بين المنصات العالمية لحلول تكنولوجيا الموارد البشرية.

وتُعدّ "جارتنر بير إنسايتس" منصة لمراجعات وتقييمات العملاء يعتمده صنّاع القرار في برامج وخدمات المؤسسات، وتصدر نتائجها بناء على عملية تقييم صارمة تمتاز بالموضوعية لضمان المصداقية.

وبهذة المناسبة، قال شايتانيا بيدي، الشريك المؤسس في منصة "داروين بوكس": "لقد أنشأنا منصة ’داروين بوكس‘ لتحسين تفاعل عملائنا مع موظفيهم وتزويد كبار المسؤولين التنفيذيين بالمعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواهب. وتؤكد النتائج التي توصل إليها تقرير ’صوت العميل‘ من منصة مراجعات العملاء ’جارتنر بير إنسايتس‘ بأن تركيزنا المنصب على العملاء وقيامنا بتطوير أفضل حلول تكنولوجيا الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات غير الملباة لمؤسساتهم المتوسطة أو الكبيرة هي محل إعجاب وتقدير من قبل عملائنا. ونحن سنواصل الابتكار من جهتنا لتقديم حلول مرنة ومخصصة تعزّز خبرات الموظفين مع استمرار تطور مستقبل العمل".

برزت "داروين بوكس" باعتبارها المنصة المفضلة في تكنولوجيا الموارد البشرية في كل المجالات، سواء في المؤسسات الخدمية أو الإنشائية أو الصحية أو الدوائية، و تقدِّم خدماتها للمزيد من الشركات التي تضع الرقمنة كأولوية بين يدي موظفيها. وقد أكّدت بعض الملاحظات الواردة في التقرير على الإمكانات "الثورية" للتكنولوجيا مثل الأوامر الصوتية العاملة بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى "سهولة الاستخدام" و "بساطة التنفيذ".

وتسهم "داروين بوكس"، التي تأسست في عام 2015 كأول منصة لتكنولوجيا الموارد البشرية قائمة على الهواتف المحمولة، في تمكين خدمات الموارد البشرية الرقمية لما يزيد عن 2 مليون موظف في أكثر من 700 مؤسسة حول العالم. وتدعم المنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علامات تجارية مثل "ألف للتعليم" و"ريتيلو" و"سويفل" و"موبايلي تك" و"سيبكو" و"ايوا" و"شالينا للرعاية الصحية" و"فودكس"، فضلاً عن دعم عمليات مختارة لكل من "مصرف الراجحي" و"مجموعة اللولو" و"أرامكس"، وهي مدعومة من قبل مستثمرين عالميين رائدين مثل "تكنولوجي كروس اوفر فينتشرز" ومقرها سيليكون فالي، و"سيلز فورس فينتشرز"، و"سيكويا كابيتال" وغيرها.

تعمل "داروين بوكس" بشكل وثيق مع الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم تجربة فعالة وحديثة ومبسطة لقواها العاملة، وقد تعهدت بضخّ استثمارات كبيرة تمنح الأولوية لتطوير منتجات مصممة خصيصاً بما ينسجم مع قانون العمل المحلي ويلبي احتياجات الامتياز وأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن عزمها إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة باللغة العربية تلبيةً لاحتياجات المنطقة.

الجدير بالذكر أنه في العام الماضي، ظهرت منصة "داروين بوكس" للمرة الأولى في تقرير "ماجيك كوادرانت" الصادر عن شركة "جارتنر" ضمن فئة شركات إدارة الموارد البشرية السحابية التي تقدّم خدماتها للمؤسسات التي فيها أكثر من ١٠٠٠ موظف. وبهذا أصبحت "داروين بوكس" المنصة الأحدث في تقرير "ماجيك كوادرانت"، وهي المنصة الآسيوية الوحيدة التي ظهرت في تقرير "ماجيك كوادرانت".

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