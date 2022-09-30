دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت مايكروسوفت اليوم تقريرها السنوي حول "مؤشرات اتجاهات بيئة العمل" لعام 2022، والذي كشف في أبرز نقاطه عن وجود قلق كبير يجتاح المؤسسات العالمية خلال سعيها لزيادة الإنتاجية في ظل عصر العمل الهجين.

وتعليقًا على التقرير الجديد، قال وسيم هاشم رئيس مجموعة أعمال شؤون الأمان والعمل الحديث لدى مايكروسوفت الإمارات قائلًا "يسلط تقريرنا لمؤشرات اتجاهات بيئة العمل الضوء على تجربة الموظفين حول العالم، وكذلك التحديات التي يواجهها أصحاب العمل. وقد أظهر التقرير لهذا العام مدى القلق الكبير الذي يعاني منه القادة والمدراء بشأن الإنتاجية. وأود التنويه بأن حل هذه المشكلة يكمُن بمجرد التحدث إلى الموظفين والتعرف على وجهات نظرهم، ولكن لسوء الحظ، قال 43٪ فقط من الموظفين أن فرصة ابداء رأيهم تتسنى لمرة واحدة على الأقل سنويًا".

1- جنون الإنتاجية

أصبحت معرفة مدى إنتاجية الموظفين أمرًا صعبًا للغاية بعد التوجه إلى بيئة العمل الهجينة، وهذا ما أقرهُ حوالي 85٪ من صانعي القرار في جميع أنحاء العالم، تأتي هذه النسبة بالرغم من أن 87 ٪ من الموظفين يشهدون أنهم الآن أصبحوا أكثر إنتاجية مما كانوا عليه أثناء تواجدهم المكتبي بدوام كامل. علاوة على ذلك، كشف التقرير أيضًا عن تنامي الفجوة بين الموظفين والمشرفين، الشيء الذي أكدهُ ما يقرب من نصف الموظفين بنسبة (48٪)، وأكثر من نصف المدراء بنسبة (53٪).

ولمعالجة هذه الفجوة، طورت مايكروسوفت حزمة من الأدوات الإنتاجية والتعاونية لتمكين الموظفين، وبالتالي مساعدة القادة في عملية التواصل والعمل مع بقية الموظفين، وضمان توفير الوقت للجميع في آن واحد. وبهذا الصدد بالتحديد، يأتي ''Viva Pulse'' كتطبيق جديد يمكّن المدراء والقادة من معرفة تعليقات الموظفين وتجربتهم بسرية تامة، حيث يعمل التطبيق على تمكين فرق الأعمال من استخدام أصواتهم لمساعدة المدراء في تحديد ما يجب التركيز عليه، ومعرفة المشاكل لمعالجتها، مما يسهل على المدراء والقادة تلبية احتياجات الفريق.

إضافة إلى ذلك، اتاحت مايكروسوفت ما يُعرف باسم ''Viva Goals''، وهو عبارة عن حل لإدارة وتحديد الأهداف والنتائج الرئيسية من خلال الاعتماد على الأدوات التحليلية من مايكروسوفت، والتي من شأنها ضمان سير العمل اليومي ونتائج الأعمال على نحو يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

2 - الحاجة للتواصل الاجتماعي

هناك اتجاه واضح آخر في تقرير هذا العام، وهو الأهمية التي يوليها الموظفون للجانب الاجتماعي لوظائفهم، حيث أعرب 82٪ من صانعي القرار في مجال الأعمال عن قلقهم بشأن إعادة الموظفين إلى بيئة العمل المكتبية، بينما قال 84٪ من الموظفين إنهم سيكونون متحمسين للعودة إلى النهج القديم من خلال التواصل الاجتماعي مع زملاء العمل.

ونظرًا لأن المؤشرات والبيانات تفيد بأن هناك حاجة إلى زيادة التفاعل مع الزملاء، فيجب على أصحاب العمل إيجاد حلول تساهم في تعزيز طرق التواصل بين الموظفين والقادة. ومن هذا المنطلق قدمت مايكروسوفت ''Viva Amplify''، وهو تطبيق جديد من شأنه تمكين القادة من رفع مستوى التواصل مع الموظفين أينما كانوا عبر مختلف الأقسام. في حين يتيح ''Viva Engage'' منصة تفاعلية تسمح للموظفين بمشاركة أفكارهم وتعليقاتهم ومبادراتهم مباشرةً مع القادة.

3- الطلب على التطوير المهني

كشفت الدراسة أيضًا ضرورة توفير برامج قوية للتطوير المهني، والتي تعد مهمة جدًا من أجل ضمان الاحتفاظ بالمواهب، حيث يقول أكثر من نصف الموظفين بنسبة (56٪) وأكثر من ثلثي صناع القرار في مجال الأعمال بنسبة (68٪)، إن فرص النمو في مؤسساتهم غير كافية لإبقائهم على المدى الطويل. في حين أفاد 55٪ من الموظفين بأن أفضل طريقة لتطوير مهاراتهم تتمثل في تغيير صاحب العمل.

ولتلبية هذا الأمر الذي يحافظ على الموظفين واستمرارهم في بيئة العمل، قامت مايكروسوفت عن طريق ''Microsoft Teams'' بإتاحة كل الموارد التعليمية والمعرفية التي يحتاجها الموظفين لتطوير أنفسهم، وذلك من خلال دمج كل من منصتي ''Viva Learning'' و ''LinkedIn Learning'' ، واللتان ستعملان معًا بانسجام تام بحيث يتمتع الموظفين بتجربة معرفية سلسة أثناء تنقلهم عبر كلا المنصتين.

وأضاف وسيم هاشم في حديثه قائلًا: "تؤكد المهارات في كل مرة دورها الجوهري في الاحتفاظ بالمواهب، لذا يجب على أصحاب العمل أن يدركوا تمامًا مدى أهمية رفع مستوى مهارات القوى العاملة، ليتمكنوا من مواكبة متطلبات بيئة العمل الهجينة بما يضمن بناء ثقافة عمل قائمة على المهارات والأدوات الرقمية لتعزيز تجربتهم بشكل عام".

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- انتهى -