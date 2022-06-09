القوانين الجديدة لمنح الإقامة تعزز الاستثمار في قطاع العقارات

استجابة الحكومة الإماراتية للأزمة الصحية العالمية وتعديل القوانين الخاصة بالشركات لتسهيل الأعمال وإنعاش النشاط الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : يبشّر النمو المتواصل الذي شهده قطاع العقارات خلال السنتين الماضيتين بمستقبلٍ مشرق لسوق العقارات في الإمارات، ولا سيما في دبي. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التزام الحكومة الإماراتية وسعيها لضمان تطوير جميع القطاعات الرئيسية بشكل مستمر، من خلال إطلاق المبادرات وخطط الميزانيات العديدة والمخصصة لتقديم أفضل المنتجات للعملاء.

ويشهد سبتمبر القادم تطبيق عدد من القوانين الجديدة مثل تأشيرة الإقامة الذهبية وغيرها من التأشيرات، كتلك التي تتيح للزوار والسياح دخول الدولة والإقامة فيها لمدة 60 يوماً، مع تمكين الوالدين من كفالة أبنائهم الذكور حتى عمر 25 عاماً بدلاً من 18 عاماً. ومن المتوقع أن تساهم هذه العوامل بتعزيز قطاع العقارات في الإمارات، الذي شهد مسبقاً معدلات طلب مرتفعة، خاصةً خلال مرحلة تعافيه بعد الأزمة الصحية. كما تشير التوقعات إلى إطلاق تأشيرات دخول أخرى نهاية العام الحالي، بما في ذلك تأشيرة البحث عن عمل وتأشيرة الدخول المتكرر السياحية والتأشيرة الذهبية للمستثمرين العقاريين والتأشيرة الذهبية لرواد الأعمال وغيرها الكثير. وتلبي هذه التأشيرات المتطلبات المختلفة لجميع الأجانب الراغبين في دخول الإمارات، كما تُسهل دخول المستثمرين المحتملين على وجه الخصوص.

وقدمت الحكومة الإماراتية عدداً من المبادرات والخطط الداعمة لقطاع العقارات، بما فيها الإعلان منذ بضعة أشهر عن قانون رائد يمنح المستثمرين الأجانب وللمرة الأولى حق الملكية الكاملة لشركاتهم في الإمارات، ليساعد على إطلاق الأعمال التجارية في الدولة وتعزيز مرونة العمليات، وإتاحة المجال للمستثمرين من جميع أنحاء العالم لإنشاء المزيد من الشركات في الإمارات. ويتزامن إصدار هذه القوانين مع وصول الاقتصاد إلى أفضل حالاته منذ بداية الأزمة الصحية وتحسّن جميع قطاعاته الرئيسية بما فيها العقارات والسياحة والنفط والغاز والتكنولوجيا، والاعتماد المتزايد على تقنية البلوك تشين، مما يساهم في إرساء منظومة اقتصادية قوية ومتكاملة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيك بروبرتيز في الإمارات: "شهد قطاع العقارات الوطني نقلةً نوعيةً جديدة العام الماضي، مما يعكس أهمية الجهود الحثيثة والمبادرات العديدة التي تقدمها الحكومة والقيادة الرشيدة لتعزيز القطاع وترسيخ مكانة الإمارات كإحدى أفضل الدول للعيش. ونثق ببقاء الإمارات ضمن أفضل الوجهات العالمية للعيش والاستثمار، الآن وفي المستقبل، بالاستناد إلى عوامل عديدة بما فيها موقعها الاستراتيجي، وتنوّع خيارات المعيشة، والأسعار التنافسية، والعوائد القوية على الإيجارات، والاستقرار الأمني والمالي، والقوانين الصارمة لحماية مصالح المستثمرين وغيرها الكثير".

وأضاف جليلي: "نسعى في يونيك بروبرتيز لتعزيز هذا النمو وتوفير مجموعةٍ واسعة من الخدمات التي تلبي جميع احتياجات عملائنا، سواء من خلال تقديم استشارات حول المشاريع على المخطط أو العقارات السكنية والتجارية المخصصة للإيجار، والتي يوفرها فريق من المستشارين العقاريين الذين يمتلكون خبرة واسعة في القطاع ويعملون لتقديم أعلى مستويات الكفاءة والتفاني لتحقيق رضا العملاء".

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حول يونيك بروبرتيز:

تُعد يونيك بروبرتيز وكالة استشاراتٍ رائدة وحائزة على العديد من الجوائز في المنطقة، وتتميز بمكانةٍ مرموقة وخبرةٍ تمتد لأكثر من 14 عاماً في قطاع الاستثمار العقاري. وتأسست الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في دبي على يد أراش جليلي، وهي تقدم مجموعةً من الخدمات بما في ذلك باقة متميزة من المشاريع على المخطط والعقارات الجاهزة للبيع والتأجير. وساهمت الشركة في عام 2021 بنسبة 4.5% من إجمالي المبيعات العقارية على المخطط وحوالي 1% من إجمالي الاقتصاد العقاري في دبي من إجمالي الصفقات بقيمة 82 مليار دولار أمريكي (300 مليار درهم إماراتي). وتقدم الشركة من خلال مستشاريها الذين يتميزون بخبراتٍ واسعة ويتحدثون عدة لغات، حلول استثمار عقاري موثوقة واستثنائية ومصممة خصيصاً للعملاء. لمزيد من المعلومات حول يونيك بروبرتيز، يرجى زيارة الرابط https://www.uniqueproperties.ae/en