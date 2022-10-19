من المتوقع أن يستمر نمو سوق العقارات في دبي خلال الربع الأخير من العام ليسجل رقم مميزا خاصة بعد النمو القوي الذي شهده خلال الربع الثالث من 2022 لينهي السنة نهاية على أعلى مستوى.

● تحديث سياسيات التأشيرات والسياسات المتساهلة للمستثمرين ساهمت في نمو السوق

● النمو المطرد والمستمر المسجل في الربع الثالث من عام 2022، مع ما يقرب من 14٪ و18٪ زيادة في حجم وقيمة المبيعات على التوالي

● من المقرر أن تشهد أسعار العقارات والطلب عليها في دبي زيادة أخرى في الربع الرابع لتنهي العام نهاية قوية

● اقتراب قطاع العقارات على الخارطة من العقارات الجاهزة حيث تشير التقارير السابقة إلى زيادة هائلة بنحو 31٪ من حيث النمو ربع السنوي

● شهدت العقارات الجاهزة نموًا هامشيًا بنسبة 2.2 ٪ بانخفاض من 19.2٪ و12.6٪عن الربع الأول والربع الثاني على التوالي.

يتجه سوق دبي العقاري نحو ختام قوي لعام 2022 حيث سجل نموا ثابتا خلال الربع الثالث بفضل إقبال المستثمرين والمستخدمين النهائيين وزيادة الطلب.

قد شهد السوق زيادة ربع سنوية بمقدار 14٪ فيما يتعلق بحجم المبيعات خلال الربع الثالث من 2022 بحسب أحدث بيانات بروبرتي زومإنسايتس، حيث تم عقد 22,423 صفقة عقارية خلال الربع الثاني وقفز عدد الصفقات إلى 25,496 صفقة في الربع الثالث.

كما سجل السوق زيادة في قيمة الصفقات حيث شهد نموا بنسبة 18٪ تقريبًا بحصيلة ارتفعت من 58.99 مليار درهم إلى 69،49 مليار درهم في الربع الثالث. ومن المتوقع ان يسجل السوق ارتفاعا مماثلا في وتيرة النمو خلال الربع الأخير بفضل زيادة العوائد من الاستثمارات الأجنبية ومن أصحاب الثروات الضخمة.

الرئيس التنفيذي لزوم بروبرتي عطا شبيري يقول إن زخم نمو السوق العقاري سوف يستمر خلال الربع الأخير من 2022 وحتى بعد ذلك بفضل الطلب القوي على العقارات.

أضاف شبيري أنه استنادا إلى الأداء القوي للسوق خلال الربع الاول والثاني والثالث من 2022، فإنه يمكن توقع استمرار هذا النمو خلال الربع الأخير ليختم السوق العام ختاما قويا. وأنه من المتوقع زيادة الأسعار ما يحقق طموحات المستثمرين.

تغير وتيرة الطلب

في الوقت الذي يزدهر فيه السوق تتغير وتيرة الطلب من قبل مشترين العقارات، حيث أنهم يوجهون اهتمامهم أكثر تجاه العقارات على الخارطة بفضل ما شهدته من نمو اساسي بما يقرب 31٪ مقارنة بالربع السابق بحسب زووم بروبيرتي إنسايتس.

وعلى الرغم من عدد الصفقات المرتفع التي تم انجازها في قطاع العقارات الجاهزة، إلا أنه لم يحقق إلا نموا هامشيا بلغ 2.2٪ بعد ان كان 19.2 و12.6 على التوالي خلال الربعين الأول والثاني. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على تغيير توجهات السوق بما يمهد الطريق لنمو قوي خلال الربع الأخير من العام، بفضل سيطرة قطاع العقارات خارج المخطط.

نظرة مستقبلية للربع الأخير

أنجز سوق دبي العقاري 8,649 صفقة عقارية بإجمالي 24.42 مليار درهم في سبتمبر 2022 ليحطم بذلك الرقم المسجل خلال تسع سنوات فائتة. سجل السوق نموا على أساس شهري بمقدار 13.34 بحسب زوم بروبرتي على الرغم من التحديات العالمية.

يقول شبيري إن هذا يعكس النظرة المستقبلية الإيجابية للربع الأخير ويدل على أن السوق سوف يختم العام بنمو قوي حيث ستتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي بدورها سترفع قيمة المبيعات.

عوامل أخرى مساهمة

تظل دبي محتفظة بمكانتها المتميزة كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب بفضل سياساتها المرنة تجاههم. فقد لعبت إجراءات الإقامة الجديدة وتخفيف حدة الإجراءات والقوانين دورا مهما في تحقيق هذا النمو الذي شهده السوق العقاري بحسب زوم بروبرتي.

ويعود النجاح الباهر الذي حققه السوق لعدة عوامل اجتمعت لتسهم في ذلك بشكل كبير، من أهمها سياسات الحكومة التي تتطلع دائما إلى ما يعود بالفائدة على المستثمرين الأجانب ومشتري العقارات.

يتوقع شبيري وضع سياسات إيجابية تراعي مصلحة المستثمرين الأجانب والمقيمين، مما يشجع المزيد منهم على ضخ استثماراتهم في السوق.

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