ارتفاع ربحية أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات إلى 15.1%. ونمو صافي دخل الفائدة بنسبة 12.2%، مع ارتفاع أسعار الفائدة

نمو إجمالي دخل الفوائد بشكل ملحوظ بنسبة 27.5%

أدى الارتفاع الحاد في عوائد الائتمان إلى تعزيز صافي هامش الفائدة

دبي - أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2022، والذي يشير إلى تسجيل أكبر عشرة بنوك إماراتية زيادة في الربحية مدفوعة بارتفاع دخل الفوائد الأساسية على الرغم من تباطؤ نمو القروض والسلفيات. إذ سجل إجمالي صافي دخل الفائدة ارتفاعاً بنسبة 12.2% على أساس فصلي، في حين تحسن صافي هامش الفائدة بنسبة 18 نقطة أساس على أساس فصلي مدعوماً بارتفاع العائد على الائتمان على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة المعيارية. كما تحسنت جودة الأصول حيث انخفضت القروض المتعثرة بنسبة 0.2% لتصل إلى 5.5% خلال الربع الثالث من العام.

ارتفع نمو القروض والسلفيات بشكل طفيف بنسبة 0.7% على أساس فصلي، في حين زادت الودائع بنسبة 5.2% على أساس فصلي. وفي حين أن التأثير على البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة كان إيجابياً خلال الربع الثالث من العام، إلا أن التأثير على الاقتراض كان طفيفاً. وعلى الرغم من النشاط الاقتصادي الإيجابي في دول مجلس التعاون الخليجي، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 4.2% إلى 5.1% في أكتوبر 2022.

وبشكل عام، سجلت البنوك ربحية أعلى مع تحسن العائد على حقوق المساهمين بنسبة 1.3% على أساس فصلي لتصل إلى 15.1%، كما ارتفع العائد على الأصول بنسبة 0.1% على أساس فصلي إلى 1.7% خلال الربع الثالث من العام، وذلك بفضل النشاط الاقتصادي القوي، وارتفاع أسعار الفائدة، وأسعار النفط المرتفعة.

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثالث من عام 2022 مع النتائج المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2022 من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث من عام 2022:

لقد تجاوز نمو ودائع العملاء، بصدارة بنك أبوظبي الأول، بشكل ملحوظ معدل نمو القروض والسلفيات في الربع الثالث من العام 2022. إذ أعلن بنك أبوظبي الأول عن أعلى زيادة في الودائع بنسبة 15.1% على أساس فصلي، حيث وصلت إلى 746 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من العام الجاري. كما ارتفع إجمالي نمو القروض والسلفيات بنسبة 0.7% على أساس فصلي في الربع الثالث، بينما نمت ودائع أكبر 10 بنوك بنسبة 5.2% على أساس فصلي. ونتيجة لذلك، تراجعت القروض إلى الودائع بنسبة 3.5% على أساس فصلي إلى 78.9%. سجل الدخل التشغيلي نمواً بشكل ملحوظ بنسبة 8.3% على أساس فصلي مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة صافي دخل الفائدة للبنوك الإماراتية. إذ ارتفع صافي دخل الفائدة بشكل كبير بنسبة 12.2% على أساس فصلي. وقد تم تعويض الزيادة في الدخل التشغيلي بنسبة 8.0% على أساس فصلي من خلال انخفاض في صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 7.8% على أساس فصلي. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي الدخل من غير الفوائد بشكل هامشي بنسبة 0.1% على أساس فصلي. توسعت نسبة صافي هامش الفائدة، ليتجاوز عائد الأصول الزيادة في تكلفة التمويل. تحسن إجمالي صافي هامش الفائدة بمعدل 18 نقطة أساس فصلي إلى 2.5% مدعومًا بعائد أعلى على الائتمان بنسبة 7.4% على أساس فصلي. شهدت معظم البنوك العشرة الكبرى في الإمارات العربية المتحدة توسعًا في صافي هامش الفائدة. كما ارتفعت تكلفة التمويل بمقدار 66 نقطة أساس على أساس فصلي عند 1.9% في الربع الثالث من عام 2022 حيث زادت مصروفات الفوائد بنسبة 61.1% على أساس فصلي على خلفية ارتفاع معدلات الفائدة. تحسنت كفاءات التكلفة التشغيلية لأكبر عشرة بنوك في الإمارات للربع الثاني على التوالي. إذ شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بنسبة 1.0% على أساس فصلي لتصل إلى 30.5%. ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 8.3% على أساس فصلي، والتي تجاوزت نسبة النمو 5.0% في مصاريف التشغيل على أساس فصلي. شهدت تكلفة المخاطر انخفاضاً حاداً بمعدل 19 نقطة أساس على أساس فصلي، حيث أعلنت البنوك عن مخصصات أعلى بنسبة 27.8% على أساس فصلي للمرة الأولى بعد ستة أرباع متتالية. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في إجمالي رسوم انخفاض القيمة بنسبة 27.8% على أساس فصلي في الربع الثالث من العام، لتصل إلى 4.1 مليار درهم إماراتي. وسجلت ستة بنوك من أصل عشرة عن زيادة في رسوم انخفاض القيمة بعد زيادة تكلفة المخاطر. ارتفع العائد على حقوق الملكية بنسبة 1.3% على أساس فصلي إلى 15.1%، بينما تحسن العائد على الأصول إلى 1.7% خلال الربع الثالث من عام 2022. ويعود ذلك إلى زيادة في مستويات الربحية بنسبة 7.3% على أساس فصلي.

لمحة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:

الفئة المقياس الربع الثاني 2022 الربع الثالث 2022 الحجم نمو القروض والسلف (على أساس فصلي) 1.8% 0.7% نمو الودائع (على أساس فصلي) 4.5% 5.2% السيولة نسبة القروض إلى الودائع 82.4% 78.9% الإيرادات والكفاءة التشغيلية نمو الدخل التشغيلي (على أساس فصلي) 13.6% 8.3% الدخل التشغيلي/ الأصول 3.2% 3.3% الدخل من غير الفوائد/ الدخل التشغيلي 31.8% 29.4% العائد على الائتمان 5.9% 7.4% تكلفة التمويل 1.3% 1.9% صافي هامش الفائدة 2.3% 2.5% نسبة التكلفة إلى الدخل 31.5% 30.5% المخاطر نسبة التغطية 100.1% 103.1% تكلفة المخاطر 0.7% 0.9% الربحية العائد على حقوق المساهمين 13.8% 15.1% العائد على الأصول 1.6% 1.7% العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر 2.4% 2.5% رأس المال نسبة كفاية رأس المال 16.4% 16.8%

المصدر: البيانات المالية، والعروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "مع زيادة العوامل المؤدية لنمو اقتصادي أقوى وأسعار فائدة أعلى، سجلت البنوك الإماراتية تحسناً واضحاً في الربحية. نتوقع استمرار التحسن في الربع الرابع، مع بقاء الحذر من تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على المقترضين من الأفراد والشركات."

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حول ألفاريز آند مارسال

توفر ألفاريز آند مارسال خدماتها الاستشارية إلى الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية حول العالم بهدف مساعدتها على الوصول إلى الريادة واتخاذ الإجراءات الملائمة وتحقيق النتائج المرجوة. وتأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي إحدى الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول. إذ يلجأ العملاء، عندما تخفق المنهجيات التقليدية في إحداث التحول وتحقيق التغيير المنشود، للاستفادة من الخبرات المعمقة للشركة وقدرتها على توفير حلول عملية لمشاكلهم الفريدة.

وتوظّف ألفاريز آند مارسال أكثر من 7000 مختص من نخبة كبار الاستشاريين ذوي الخبرات العالمية موزعين على أربع قارات، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة وتسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة. ويرتكز خبراء ألفاريز آند مارسال وفرقهم المتمرسة إلى إرث الشركة العريق لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات حاسمة وتحقيق النمو والنتائح المرجوة بسرعة. وتضم الشركة نخبة من الخبراء والاستشاريين رفيعي المستوى في القطاع، فضلاً عن موظفين سابقين لدى الجهات التنظيمية والهيئات المتخصصة بالقطاع ممن يلتزمون بمواكبة احتياجات العملاء المتعلقة بتحويل تحويل التغيير إلى واحد من أصول الأعمال الاستراتيجية، عبر إدارة المخاطر، وتوفير القيمة في جميع مراحل نمو أعمالهم.

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