· سلطت شركة دي/ إيه، منصة استخبارات المستهلك الرائدة في حديثها خلال اليوم الثاني من معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي، الضوء على الدور المهم الذي يجب أن يلعبه المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي في دفع عجلة تعافي وانتعاش قطاع السياحة

· تتصدر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يخطط المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي للسفر

· تستخدم الشركة تقنية الذكاء الاصطناعي لقياس ثقة المستهلك بين أكثر من 100 مليون نقطة بيانات عربية في دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يتطلع المسافرون العرب من دول مجلس التعاون الخليجي إلى القيام بتجارب سفر، وذلك وفقًا لبحث تم الكشف عنه أمس من قبل شركة دي/ إيه، منصة استخبارات المستهلك الرائدة خلال اليوم الثاني من فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022.

يعتمد البحث على تحليل أكثر من أربعة ملايين منشور وتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر من مليوني مستخدم يتحدث اللغة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث زاد عدد المحادثات والمنشورات المتعلقة بالسفر بنسبة 110٪ و151٪ على التوالي بين عامي 2019 و2021.

وفي هذا الإطار قال بول كيلي، الشريك الإداري لدى شركة دي/ إيه أثناء حديثه على المسرح العالمي لسوق السفر العربي: زادت المحادثات المتعلقة بالسفر إلى أكثر من 1.3 مليون في عام 2021، مما يؤكد استعداد

المتحدثين باللغة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي للسفر بغض النظر عن العمر أو الجنسية. إننا نشهد في النهاية ظهور الطلب المكبوت خلال العامين الماضيين بالتزامن مع إعادة فتح الحدود وعودة الرحلات إلى مستويات ما قبل الجائحة ورفع القيود".

يلعب المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي دورًا حيويًا هاماً في انتعاش السياحة، وذلك تبعاً لقدرتهم الشرائية الكبيرة.

ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية، فإن المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي ينفقون 6.5 أضعاف المتوسط العالمي، حيث أنفق 40٪ من مسافري دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 36,700 درهم إماراتي في رحلتهم الأخيرة إلى أوروبا، كما يُقال بأن المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية هم الأكثر إنفاقًا على السفر على مستوى العالم.

وأضاف كيلي قائلاً: "بشكل عام، عندما يتعلق الأمر بمسافر دول مجلس التعاون الخليجي فإن المحادثات تشير إلى التخطيط للقيام بتجارب سفر جديدة، حيث توجد تجربة سفر جديدة على رأس قائمة الرغبات لأولئك الذين يعتزمون السفر قريبًا، وهذا ما يعتبر تغييراً جذرياً كبيراً عما رأيناه في العامين الماضيين".

وفيما يتعلق بتفضيل العطلة والإجازات، فإن الإجماع كان على السفر واكتشاف تجارب جديدة، والتي لم يتمكن الكثيرون من القيام بها في العامين الماضيين بسبب تفشي الجائحة، حيث كانت الفئات العمرية الأصغر حريصة على التسوق وارتياد المطاعم المحلية، بينما ركزت المجموعات الأكبر سنًا على البقاء بالقرب من الطبيعة والاسترخاء".

اتبعت وجهات العطلات التي يفضلها المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي اتجاه جوجل العالمي، والذي شهد ارتفاعًا حادًا في مصطلحات البحث "staycation" في عام 2020، والتي كانت تمثل عدد الأشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتطلعون إلى قضاء إجازة داخلية.

ووفقًا لبحث شركة دي\إيه، فقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها المملكة العربية السعودية والكويت ومصر وقطر.

أما في أوروبا فقد كانت المملكة المتحدة الوجهة الأكثر شعبية، تليها فرنسا وألمانيا وإيطاليا مع احتلال سويسرا قائمة الخمسة الأوائل.

هذا وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2022 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام من الفترة الممتدة من 9 إلى 19 مايو 2022 ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل.

يركز معرض سوق السفر العربي 2022 الذي يقام بتنظيم ريد للمعارض بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي على موضوع "مستقبل السفر والسياحة الدولية''، ويسلط الضوء على مسار نمو الصناعة، حيث يتعامل متخصصو السفر والسياحة مع التحديات والفرص التي تنتظرهم.

وتشمل الأحداث الرئيسية الأخرى التي ستقام خلال النسخة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي 2022 في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، كلاً من: فعالية ترافيل تيك الذي كان يسمى سابقاً ترافيل فورورد وفعالية ILTM العربية.

للمزيد من المعلومات عن سوق السفر العربي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: releases/-press-https://hub.wtm.com/category/press/atm

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول معرض سوق السفر العربي يرجى الضغط على الرابط التالي:

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#بياناتحكومية

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي: يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه التاسع والعشرين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق

المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي. #ATMDubai gb.html-www.wtm.com/atm/en

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 09 ولغاية الخميس 12 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي وبنسخته الافتراضية يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2022 والحدث الافتراضي لسوق السفر العربي 2021، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة gb.html-week/en-travel-www.wtm.com/arabian

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: arabic-https://hub.wtm.com/ar/home/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية: تعد ريد إكزيبشنز (Exhibitions Reed) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد

إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات. mwww.reedexhibitions.co

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة PLC RELX، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: REL London:؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

· ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: -https://www.relx.com/investors/investor overview

نبذة حول سوق السفر العالمي تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

الحدث التالي: الجمعة 29 أكتوبر وحتى الجمعة 5 نوفمبر 2021

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من الاثنين 01 إلى الأربعاء 03 نوفمبر 2022 في إكسل لندن

كما سيقام هذا المعرض بنسخته الافتراضية القادمة من الاثنين 08 إلى الثلاثاء 09 نوفمبر 2022 عبر الانترنت

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: on.wtm.com/http://lond

النسخة الافتراضية من سوق السفر العالمي: تم إنشاء المنصة الافتراضية الجديدة لسوق السفر العالمي، بهدف إتاحة الفرصة أمام المندوبين من مختلف أنحاء العالم، لتنظيم اجتماعات افتراضية ثنائية وإبرام صفقات محتملة، بالإضافة إلى حضور المؤتمرات وجلسات المائدة المستديرة الافتراضية، والمشاركة في جلسات التواصل السريع وغيرها.

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من الثلاثاء 05 ولغاية الخميس 07 أبريل 2022 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .http://latinamerica.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من الإثنين 11 ولغاية الأربعاء 13 أبريل عام 2021 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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