● سجّل أبريل 2022 6,983 مبايعة بقيمة 18.2 مليار درهم.

● ارتفع عدد مبايعات شهر أبريل بنسبة 45.48% وحققت القيمة نمواً بنسبة 66.62% على أساس سنوي.

● 41,810 عقد إيجار تم تسجيلها خلال أبريل 2022 منها 60.4% عقداً جديداً و39.6% عقوداً مجددة.

● 79.5% من عقود الإيجار المسجلة خلال أبريل 2022 سنوية و 20.5% عقود غير سنوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقق القطاع العقاري في إمارة دبي أعلى أداء شهري له منذ 10 سنوات، وذلك بعد تسجيل 6,983 مبايعة في ابريل 2022، بنمو بلغ 45.5% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بأبريل من العام الماضي ، بحسب بيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" .

وتشير بيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع الذي يتخذ من شهر يناير لعام 2012 كسنة أساس ، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام في شهر أبريل 2022 سجل نحو 1.273 نقطة بقيمة 1,238,401 درهم، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق نحو 1.331 نقطة بقيمته 1,140,201 درهم، وسجّل المؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس نحو 1.318 نقطة بقيمته 2,124,828 درهم.

من جهته، سجل المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية 0.957 نقطة خلال أبريل 2022 بقيمة 51,672 درهم، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق 0.96 نقطة بقيمته 47,578 درهم، وسجّل المؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس 0.872 نقطة بقيمته 132,917 درهم.

نظرة عامة

أظهرت بيانات المؤشر لشهر أبريل الماضي اتجاه السوق الديناميكي في قطاع العقارات في دبي على أساس شهري. وبشكل عام، تستمر معاملات المبيعات في النمو، متجاوزة متوسط المعاملات الشهرية لعام 2021؛ ولذا فإنّ مؤشر أسعار المبيعات الإجمالي يُظهر نموًا صحيًا منذ يونيو 2020.

ويواصل السوق الثانوي لعمليات البيع الاستحواذ على الحصّة الأكبر في سوق العقارات بنسبة ثابتة، حيث بلغت حصته خلال أبريل 60.32% من حيث عدد صفقات البيع و 70.7% من حيث القيمة. بشكل يظهر القوة في أداء

سوق العقارات الجاهز من حيث قيمة وعدد الصفقات العقارية ، لا سيما فيما يتعلق بالشقق السكنية، والتي تمثل حوالي 79% من إجمالي المعاملات، بينما تمثل الفلل / تاون هاوس حوالي 21%.

أداء متميّز

وبمقارنة الأداء العام للأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 مع نفس الفترة من العام الماضي، يتّضح وفقاً للبيانات على أساس سنوي وجود أداء متميز لإجمالي عدد المعاملات المبيعات حيث تم تسجيل 27,507 مبايعة مقارنة بـ 16,341 مبايعة في نفس الفترة من العام الماضي.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي عقود الإيجار في أبريل الحالي 41,810 عقد إيجار مسجل، منها 60.4% عقود جديدة، مقابل 39.6% عقود مجدّدة، وقد استحوذت العقود السنوية على 79.5% من إجمالي العقود مقابل 20.5% عقود غير سنوية. علاوة على ذلك، استحوذت عقود الإيجار المسجلة للأغراض السكنية على حوالي 74% من إجمالي العقود، بينما تم تسجيل 25% لأغراض تجارية.

وبالمقارنة مع أبريل 2021، ارتفع إجمالي عقود الإيجارات بشكل عام بنسبة 3.2%، في حين ارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 8% لتمثل 60.4% من إجمالي عدد العقود مقابل 57.7% في أبريل 2022. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي عدد عقود الإيجار السنوية من 72.9% في أبريل 2021 إلى 79.5% في أبريل 2022، بينما شهدت عقود الايجار التجارية ارتفاعاً بنسبة 4.23% خلال أبريل 2022 لتمثل ما نسبته 25% من إجمالي عقود الايجار، مقارنة بـ 20.77% في أبريل 2021.

من جهة أخرى، وبمقارنة الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 بالفترة نفسها من عام 2021، يخلص المؤشر إلى أن إجمالي عقود الإيجار من حيث الحجم شهد زيادة بنسبة 6.47%، حيث سجل 202.340 عقد إيجار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بـ 190.043 عقد إيجار في ذات الفترة من 2021.

أبرز المناطق

وبحسب إيجاري، جاءت المناطق الأولى من حيث عدد عقود الإيجار المسجلة خلال أبريل 2022 كالتالي: منطقة الورسان الأولى (8,311)، جبل علي الأولى (8,038 عقدًا)، نايف (6,630)، الخليج التجاري (6,605)، والكرامة (6,160)، وند حصة (6,058)، ومرسى دبي (5,895)، والنهدة الثانية (5,725)، والبرشاء جنوب الرابعة (5,680)، والسوق الكبير (5,491)

ووفقاً لبيانات الطلب من قاعدة البيانات الخاصة بشركة "بروبرتي فايندر" تركّزت عمليات البحث عن الشقق في أبريل 2022 فيما يتعلق بالمبيعات في كل من مناطق مرسى دبي، دبي تاون داون، نخلة جميرا، والخليج التجاري،

وقرية جميرا الدائرية وجميرا بيتش ريزيدنس. وتركّزت عمليات البحث عن الفلل/تاون هاوس في مناطق دبي هيلز استيت ، نخلة جميرا ، المرابع العربية ، داماك هيلز (أكويا من داماك) والينابيع.

وبحسب البيانات ذاتها، فإن أكثر مناطق البحث عن إيجارات الشقق في أبريل الماضي كانت: دبي مارينا، دبي داون تاون، الخليج التجاري، قرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرة الجميرا. في حين تركّزت عمليات البحث عن إيجارات الفلل/تاون هاوس في الفترة نفسها، في مناطق دبي هيلز استيت، وجميرا، والبرشاء، والمرابع العربية، والينابيع.

#بياناتحكومية

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